Tesla zeigt Cybercab auch in Europa

Im Oktober enthüllte Tesla mit dem Cybercab und dem Robovan seine Pläne für die Zukunft des autonom-elektrischen Fahrens. Nun teilte der US-Konzern mit, das zweisitzige Selbstfahr-Taxi Cybercab auch in Europa zu zeigen. Das Gefährt wird in ausgewählten Tesla-Showrooms in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Schweden und Norwegen präsentiert.

In Berlin wird das Cybercab im Tesla Store in der Mall of Berlin vom 22. November bis zum 8. Dezember 2024 zu sehen sein. Im gleichen Zeitraum wird das Cybercab auch in London und Paris gezeigt. Im Anschluss wird das automatisierte Elektroauto von Mitte Dezember bis zum 31. Dezember in Amsterdam, Stockholm und Oslo ausgestellt.

„Um eine erschwingliche und schnelle Transportlösung zu bieten, hat Tesla das Cybercab entwickelt – ein voll autonomes Robotaxi, das individuelle Premium-Elektromobilität für jedermann bietet“, so das Unternehmen. Es handelt sich um einen Zweisitzer ohne Lenkrad und ohne Pedale mit kabelloser Ladefunktion, auf den alle Nutzer über die Tesla-App zugreifen können.

Tesla verspricht: „Das autonome Fahren mit dem Cybercab ist schnell und sicher. Es ist eine praktische und erschwingliche Transportoption, bei der alles, was Sie mitnehmen müssen, in den gigantischen Kofferraum passt. Einmal herbeirufen dient es Ihnen so lange wie nötig — für kurze Fahrten oder den ganzen Tag. “

Technische Daten wie Reichweite, Batteriegröße oder Ladegeschwindigkeit des Cybercab sind nicht bekannt. Wann es auf den Markt kommen soll, beantwortete CEO Elon Musk nur vage. Die Produktion solle 2026 starten und die Fahrzeuge sollen weniger als 30.000 Dollar (ca. 28.520 Euro) kosten. Musk will eine Flotte von selbstfahrenden Tesla-Taxis betreiben, die Fahrgäste über eine App abrufen können. Die Beförderung soll 20 Cent pro Meile kosten, verglichen mit einem Dollar pro Meile bei städtischen Bussen.

Für den Praxiseinsatz bietet Tesla bislang nur Fahrerassistenzsysteme unter dem Namen Autopilot an. Die Menschen müssen hier am Steuer stets die Verantwortung tragen und jederzeit bereit sein, die Kontrolle zu übernehmen. Komplett autonomes Fahren befindet sich auch bei Vorreiter Tesla noch in der Entwicklung. Es gibt dabei neben technischen noch regulatorische Hürden zu überwinden.