Renault weitet Tests mit Selbstfahr-Elektro-Shuttles aus

Im letzten Jahr hat Renault seine Strategie für autonomes Fahren präsentiert und dabei den öffentlichen Personennahverkehr in den Mittelpunkt gestellt. Nun weiten die Franzosen die Tests aus und setzen autonome Elektro-Minibusse in verschiedenen Projekten ein.

Im Mai 2024 setzte Renault mit dem Partner WeRide erstmals in Europa zwei autonome Minibusse auf öffentlichen Straßen ein. Während des Tennisturniers Roland-Garros in Paris wurden insgesamt 1.000 Kilometer zurückgelegt und fast 700 Personen befördert. Damit habe der erste Großversuch die Reife der Technologie und die Relevanz dieser Mobilitätslösung unterstrichen, so der Autobauer.

Nun werden die Erprobungen der Fahrzeuge mit dem Autonomiegrad Level 4 ausgeweitet. Die Stromer sind in der Lage, Fahrsituationen innerhalb eines vorab definierten Bereichs mit Fernüberwachung selbstständig zu bewältigen, ohne dass ein Fahrer an Bord notwendig ist. Nach den erfolgreichen Tests der autonomen Shuttles in Paris gibt es Interesse am weiteren Einsatz dieser Lösung. Mittlerweile wurden neue Projekte in Zürich (Schweiz), Valence (Frankreich) und Barcelona (Spanien) gestartet. Weitere sollen in Kürze folgen.

In Barcelona lassen die Renault Group und WeRide im März zwei autonome Elektro-Minibusse auf einer 2,2 Kilometer langen Strecke im Herzen der katalanischen Metropole fahren und demonstrieren im städtischen Umfeld die Reife neuer Technologien für automatisierte öffentliche Verkehrsdienste.

„Dieser Test in Barcelona ist ein entscheidender Moment in der internationalen Expansionsstrategie von WeRide, der unsere Technologieführerschaft über die asiatischen Märkte hinaus bis ins Herz Europas demonstriert“, so Tony Han, Gründer und Geschäftsführer von WeRide. „Indem wir unseren autonomen Robobus der Stufe 4 in Barcelonas komplexer städtischer Umgebung unter realen Verkehrsbedingungen navigieren lassen, zeigen wir nicht nur die Reife unserer Technologie, sondern auch ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene globale Umgebungen.“

Im französischen Valence läuft noch bis April eine Testphase. Dort ist ab Juli 2025 die Einführung eines kommerziellen Dienstes mit Shuttle-Fahrzeugen des Autonomie-Level 4 vorgesehen. Zusammen mit dem privaten Nahverkehrsbetreiber beti und dem Versicherer Macif wollen die Renault Group und WeRide das erste automatisierte Mobilitätsnetz mit hohem Serviceniveau einrichten.

Die 3,3 Kilometer lange Strecke verbindet den örtlichen TGV-Bahnhof mit einem 162 Hektar großen Gewerbegebiet, in dem rund 150 Unternehmen mit 3.000 Beschäftigten ansässig sind. Die beiden eingesetzten Shuttle-Fahrzeuge bedienen den Bahnhof, den abgelegenen Langzeitparkplatz und das gastronomische Zentrum des Gewerbegebiets.

Ein weiteres Projekt mit WeRide besteht seit Januar 2025 am Flughafen Zürich in der Schweiz, wo Mitarbeiter die Shuttles für Fahrten zwischen den Terminals nutzen. Das Projekt demonstriert laut Renault die Fähigkeit autonomer Technologien, in komplexen Umgebungen zu operieren und die hohen Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erfüllen, wie sie an einem Flughafen herrschen.

Für den öffentlichen Nahverkehr ist es aus Sicht der Renault Group wichtig, kurzfristig autonome Fahrzeuge nach Autonomie-Level 4 anzubieten. Der Konzern erwägt, bis 2030 eine robotisierte Elektro-Minibus-Plattform anzubieten, in die Automatisierungslösungen von spezialisierten Partnern integriert werden können.