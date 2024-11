Staatssekretär bemängelt teuren Ladestrom in der EU

Der scheidende Staatssekretär Sven Giegold hat sich bei der EU-Kommission über die Preisgestaltung an öffentlichen Elektroauto-Ladesäulen beschwert. In einem Brief an die Generaldirektion Mobilität und Verkehr schrieb der Grünen-Politiker im Namen des Bundeswirtschaftsministeriums, auch ein halbes Jahr nach dem Inkrafttreten der AFIR-Verordnung (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) sei für Verbraucher „nicht gesichert, dass sie in jeder Ladesituation einen ‚angemessenen‘ Preis bezahlen“.

Es häuften sich Berichte, „die das Preisniveau, aber auch die große Preisdifferenz zwischen dem Ad-hoc-Laden an öffentlich zugänglichen Ladesäulen und vertraglichem Laden mit und ohne Roaminggebühren kritisieren“, so Giegold laut dem Portal Energate Messenger. Die dadurch entstehende Unsicherheit erschwere das Reisen mit E-Autos in andere Länder der EU und könne viele Interessenten vom Kauf eines Stromers abhalten.

Die AFIR sieht unter anderem vor, dass bis 2025 alle 60 Kilometer entlang der wichtigsten Verkehrskorridore Schnellladepunkte für Pkw und Nutzfahrzeuge errichtet werden. In der Richtlinie wird betont: „Die Nutzer von mit alternativen Kraftstoffen betriebenen Fahrzeugen sollten vor Beginn des Lade- oder Betankungsvorgangs genaue Preisinformationen erhalten. Der Preis sollte klar strukturiert angegeben werden, damit die Endnutzer bei der Berechnung des Preises eines Ladevorgangs die verschiedenen Preiskomponenten, die der Betreiber in Rechnung stellt, erkennen und so die Gesamtkosten vorab einschätzen können.“

Außerdem verbietet die AFIR dem Portal Energate Messenger nach die Erhebung von Roaminggebühren – also Aufschläge auf den Preis für Ladestrom, wenn zum Freischalten des Ladepunkts Karten oder -Apps anderer E-Mobility-Service-Provider benutzt werden. „Betreiber von Ladepunkten sollten keinem dieser Mobilitätsdienstleister eine ungebührliche Vorzugsbehandlung gewähren – beispielsweise durch ungerechtfertigte Preisdifferenzierung – die den Wettbewerb behindern und letztlich zu höheren Preisen für die Verbraucher führen könnte“, heißt es in der Richtlinie.

Giegold fordert Kriterien, um den Begriff „Angemessenheit“ aus der Verordnung genauer zu definieren. Es fehle ein Prüfungsmaßstab für die Angemessenheit von Ladestrom-Preisen. „Wir können nicht warten, bis Gerichte nach jahrelangen Verfahren für Klarheit sorgen“, so der Noch-Staatssekretär in seinem Brief.

Nach Erhebungen für den „Charging Radar“ betrug der durchschnittliche Preis für die Kilowattstunde Gleichstrom (kWh/DC) an öffentlichen Schnellladern im Oktober 87 Cent. Für Wechselstrom (AC) an langsameren Stromtankstellen 64 Cent. „Die Preise für die kWh sind im Durchschnitt weiter gestiegen, was auch auf das zunehmend unattraktivere Angebot im Roaming zurückzuführen ist“, so Ludwig Hohenlohe, Geschäftsführer der auf Elektromobilität spezialisierten Unternehmensberatung TheonData. „Viele der großen Ladedienste haben die Preise insbesondere im Roaming deutlich erhöht und versuchen mit vergleichsweise günstigen Preisen im eigenen Ladenetzwerk zu punkten.“