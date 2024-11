TYN-e: Erste E-Transporter aus China erreichen Bremerhaven

Der schwäbische Anbieter von Leichelektrofahrzeugen TYN-e hat vor wenigen Tagen die erste Lieferung an Transportern aus der chinesischen Produktion in Bremerhaven entgegengenommen. Neben den mit einer Fähre angelieferten TX2 und TX7 Leicht-Lkw mit Pritsche oder Kofferaufbau hat ein weiteres Schiff Modelle vom Typ TYN-e TX1 angeliefert.

“Damit steht uns nun das gesamte Fahrzeugprogramm von TYN-e zur Verfügung“, freute sich TYN-e-CEO Markus Graf. Die nächste Produktionscharge sei bereits in der Produktion und gehe auf die nächste erreichbare Fähre. Lange Wartezeiten auf einen TYN-e, ob TX1 Kompakt-Van oder einen der TX2- oder TX7-Leicht-Lkw seien damit Vergangenheit.

Nachdem man bislang eher im Verborgenen geplant und investiert habe, beginne die Marke sichtbar für alle Händler und Kaufinteressenten zu leben. Man wolle jetzt angreifen, sagte Graf. „Wir wollen mit unserer Ehrlichkeit überzeugen und nicht den Kunden überreden, das Produkt zu kaufen.“ TYN-e strebe danach, „langfristige Beziehungen aufzubauen und einen positiven Beitrag in der Gesellschaft zu leisten.“

Graf zeigte sich erfreut, dass nun Europa in der weltweiten Auslieferung als letzter Kontinent startet. Bislang ist TYNe bereits in 24 Ländern auf fünf Kontinenten vertreten. Der Marktstart, so Graf im September, sei ursprünglich für Anfang 2024 geplant gewesen. Bedingt durch eine komplette Veränderung des Antriebes und einer Umstellung von einer 72-Volt- auf eine 320-Volt-Architektur Ende 2023, habe die TYN-e-Familie neu aufgebaut werden müssen. Aber auch Veränderungen an den Homologationsvorgaben, welche kurzfristig Gesetz wurden, hätten diese zeitliche Verzögerung mit verursacht.

Die Jahre 2023 und 2024 seien zudem von Irritationen auf politischer Ebene, aber auch von Insolvenzen von Wettbewerbern – vor allem im deutschen Markt – geprägt gewesen. Diese Insolvenzen hätten die Kunden enorm verunsichert, die jetzt offensichtlich nicht mehr so stark an „Made in Germany“ glaubten. Diese Verunsicherung sei überall zu spüren. Es gebe Händler, die einfach die „Schnauze voll haben“ auf das Pferd Elektromobilität zu setzen, vor allem die, die in den Jahren 2019 bis 2022 voll motiviert gewesen seien und, „angelockt von großen Versprechungen“, enorme Summen investiert hätten, die nun komplett verloren seien.

Graf: „Meiner Meinung nach wurde das Vertrauen in eine vernünftige und notwendige Mobilitätswende sträflich – auch von unseren Politikern – aufs Spiel gesetzt. Wir sind uns dennoch sicher: Mit unseren Fahrzeugen aus der TYN-e Familie können wir einen enormen Beitrag für eine umweltfreundlichere Logistik in den Städten, Kommunen und Gemeinden leisten. Jeder Handwerker, Zusteller, Kurier-, Express und Paketdienstleister, aber auch Gemeinden mit ihren Fahrzeugflotten für Grünflächen, Entsorgungs- und Kontrollfahrten können von unseren Fahrzeugen täglich profitieren!“

Die TYN-e-Fahrzeugfamilie

Der TX-1-Van setzt bei 3,49 Meter Länge, 1,47 Meter Breite und 1,69 Meter Höhe auf ein raumeffizientes, kantiges Konzept. Er bietet 2,3 Kubikmeter Volumen Laderaum. Der Kompaktvan schluckt Ladestücke im Format einer Europalette und kann bis 565 Kilogramm Zuladung transportieren. Sein 15-kW-Motor (15 kW/20 PS Dauerleistung und 30 kW/41 PS Peak) bringt den Wagen mitsamt der Zweimann-Besatzung auf 80 km/h. Je nach Fahrweise und Beladung reicht eine Batteriefüllung 120 Kilometer weit. Der Preis beträgt 19.990 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Mehr Platz für Transportgut und mehr Zuladung bietet der TX-7, alternativ mit Pritsche oder Kofferaufbau. Damit der Stromer mit seiner maximal möglichen Zuladung von bis zu 1,2 Tonnen über ausreichende Fahrleistungen verfügt, wird in ihm ein 30-KW-Motor verbaut (30 kW/41 PS Dauerleistung und 60 kW/82 PS Peak). Seine Reichweite liegt bei bis zu 160 Kilometern, der Preis netto bei 29.990 Euro.

Ergänzend steht noch der TX2 bereit, der in seinen Abmessungen bis auf die Höhe der Box dem TX7 entspricht, jedoch die Leistungsdaten des TX1 bereitstellt. Der TX2 kostet 25.990 Euro plus Mehrwertsteuer.

Allen TYN-e-Transportern gemein ist ein Nennspannung von 320 Volt. Sie können an einer Ladesäule oder an jeder haushaltsüblichen 220-Volt-Schuko-Steckdose aufgeladen werden. In maximal sechs bis acht Stunden ist das Akkupaket den Angaben nach wieder voll. Nach dem Anschluss an eine Schnellladesäule sollen die E-Transporter in ein bis zwei Stunden wieder einsatzbereit sein.