Erste Leapmotor-Auslieferung an Kunde in Deutschland erfolgt

Die Markteinführung der chinesischen Marke Leapmotor geht voran. Während die ersten Einheiten des elektrischen Kleinwagens T03 an Kunden ausgeliefert werden, rollt nach und nach auch das Obere-Mittelklasse-SUV C10 in den Handel. Und das deutsche Leapmotor-Team formiert sich laut einer Mitteilung weiter.

Stellantis hat sich an Leapmotor beteiligt und bringt mit dem Gemeinschaftsunternehmen Leapmotor International erschwingliche Elektroautos nach Europa. Leapmotor Deutschland-Chef Martin Resch ist mit dem bisherigen Feedback von Händlern und Kunden zufrieden: „Unser Start in Deutschland ist bisher erfolgreich verlaufen. Wir haben viele Anfragen auf Handels-Seite und auch auf Kunden-Seite spüren wir ein reges Interesse. Besonders positiv stimmt mich, dass drei von vier Kunden, die wegen Leapmotor in den Showroom kommen, vorher noch nie bei einem Stellantis Partner waren. Wir sind überzeugt, dass die Marke Leapmotor das Stellantis Portfolio abrundet und hervorragend ergänzt.“

Wichtig ist laut Resch auch, dass sich das Leapmotor-Team in der deutschen Stellantis-Zentrale in Rüsselsheim am Main zusehends mehr formiert. „Wir bauen ein schlagkräftiges Team auf, um die Marke Leapmotor in Deutschland nach vorne zu bringen. Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte bei der internationalen Expansion von Leapmotor – daher haben wir ambitionierte Ziele für den hiesigen Markt.“

Ende September öffnete Leapmotor International, das sich auf den weltweiten Vertrieb von kosteneffizienten chinesischen Stromern konzentriert, die Bestellbücher in Europa. Gleichzeitig zur Gründung des Gemeinschaftsunternehmens vor einem Jahr hatte Stellantis 1,5 Milliarden Euro investiert, um sich mit rund 21 Prozent an Leapmotor zu beteiligen. An Leapmotor International hält der europäische Autoriese 51 Prozent, der Rest gehört den Chinesen.

Aktuell sind deutschlandweit an laut Stellantis rund 40 Handelsstandorten in Deutschland mit dem T03 und dem C10 zwei Modelle verfügbar. Der T03, ein 5-türiger Kompaktwagen im A-Segment mit kombiniert 265 Kilometern Reichweite nach WLTP-Norm und dem Innenraum eines Fahrzeugs aus dem B-Segment, wird ab 18.900 Euro angeboten. Der C10 ist ein D-Segment-SUV mit 420 Kilometern WLTP-Reichweite, das auf der LEAP-3.0-Architektur von Leapmotor mit einer zentral integrierten Elektronik-Konfiguration, Cell-to-Chassis-System und „smartem Cockpit“ fährt. Das SUV ist ab 37.600 Euro erhältlich.

„Wir wollen unseren Fußabdruck im kommenden Jahr deutlich ausweiten und per Ende 2025 bei deutschlandweit rund 120 Handelsstandorten stehen. Damit wollen wir eine gute Basis haben, um unsere ehrgeizigen Wachstumsambitionen zu erfüllen“, so Resch. Weltweit habe Leapmotor International bereits über 200 Händler in 13 Märkten etabliert und strebe nächstes Jahr 500 Verkaufsstellen an.

Beim Wachstum helfen soll auch das kompakte C-Segment SUV B10, das im kommenden Jahr in Deutschland auf den Markt kommen wird. Der B10 basiert auf der LEAP-3.5-Architektur von Leapmotor. „Diese ist eine hochintegrierte Plattform, die hochmoderne Funktionen wie ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), ein individualisierbares digitales Cockpit und intelligente Fahrfunktionen bietet“, heißt es. „Der B10 wurde entwickelt, um die Bedürfnisse technisch versierter, umweltbewusster Verbraucherinnen und Verbraucher zu erfüllen, die ein Elektrofahrzeug suchen, das Stil, Leistung und fortschrittliche Technologie vereint.“