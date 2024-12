Nio ermöglicht flexiblen Batterietausch jetzt auch in Deutschland

Im Rahmen seines „Battery-as-a-Service“-Angebots bietet der chinesische Elektroautobauer Nio Kunden nun auch in ersten europäischen Märkten an, flexibel zwischen den beiden verfügbaren Batteriegrößen zu wählen. Damit lässt sich die Batteriekapazität an den aktuellen Bedarf anpassen.

Bisher mussten sich Kunden bei der Anschaffung eine Elektroautos von Nio entscheiden, ob sie die Standard-Range-Batterie mit 75 kWh Speicherkapazität oder die Long-Range-Batterie mit 100 kWh nutzen wollen. Für 169 beziehungsweise 289 Euro pro Monat konnte an den sogenannten Power Swap Stations dann gegen ein Akkupack desselben Typs getauscht werden. Ein Wechsel zwischen den beiden Batteriegrößen war bisher nicht möglich.

Nach China bietet Nio den flexiblen Batterietausch ab sofort auch unter anderem in Deutschland an. Die Kunden können nun die für die nächsten Wochen passende Batteriegröße flexibel wählen, etwa ein größeres Akkupack nur für die Fahrt in den Urlaub. Dies ist für einen oder mehrere Monate möglich. In China können die Kunden täglich, wöchentlich oder monatlich unterschiedliche Batteriegrößen buchen. „Dies führt dazu, dass sich die meisten Nutzer im Alltag heute schon für die kostengünstigere Standard-Range-Batterie entscheiden und bei Bedarf temporär auf größere Batterien upgraden“, so Nio.

Die Kunden können den neuen Service hierzulande je nach Verfügbarkeit maximal einen Tag im Voraus über die Nio-App buchen. Am nächsten Tag erhalten sie dann eine geladene Batterie mit großer Reichweite an einer Power Swap Station in ihrem jeweiligen Land.

„Mit dem flexiblen Batterie-Upgrade profitieren europäische Nio User davon, frei entscheiden zu können sowie Komfort und Sorglosigkeit in Bezug auf ihre Reichweite zu genießen – und das alles zu niedrigeren Kosten“, sagt Kajsa Ivansson Sognefur, Head of Nio Power Europe. „Wir geben unseren Usern damit die Möglichkeit, die Batterie zu wählen, die am besten zu ihren Bedürfnissen passt. Das ist die Zukunft der flexiblen, User-zentrierten Elektromobilität.“