Nio meldet 100 Millionen Batteriewechsel, weitere Stationen geplant

Der chinesische Elektroautohersteller Nio hat einen neuen Meilenstein gemeldet: Der 100-millionste Batteriewechsel wurde in der Provinz Zhejiang durchgeführt. Das Unternehmen baut schon seit Längerem neben eigenen Ladestationen ein Netz an „Power Swaping Stations“ (PSS) zum vollautomatischen Tausch von E-Auto-Batterien auf. Mittlerweile gibt es auch einige Standorte in Europa.
Der Batteriewechsel dauert laut Nio im Schnitt drei Minuten. Insgesamt wurden nach Angaben des 2014 gegründeten Unternehmens über die Tauschvorgänge bislang 5,28 Milliarden Kilowattstunden Energie bereitgestellt. Im Vergleich zum herkömmlichen Laden von Elektroautos hätten die 100 Millionen Wechsel den Nutzern 83,41 Millionen Stunden erspart, durchschnittlich mehr als 88 Stunden pro Person. Gegenüber dem Tanken konventioneller Fahrzeuge summieren sich die Einsparungen bei den Energiekosten auf mehr als 26,3 Milliarden Renminbi (ca. 3,2 Mrd. Euro).
Der Batterietausch habe damit Zeit- und Kostenaufwand deutlich reduziert, so Nio. Zugleich verweist man auf Sicherheits- und Nachhaltigkeitsaspekte. Die Stationen überwachten und verwalteten die Batterien zentral, bei jedem Tausch werde eine Batteriezustandsprüfung durchgeführt. Im Vergleich zu Verbrennerfahrzeugen seien die CO₂-Emissionen um 4.169,5 Tonnen gesenkt worden – eine Menge, die in etwa der jährlichen Aufnahmeleistung von rund 167.000 Bäumen entspreche. Durch die Beteiligung am Stromnetz habe das Netzwerk zudem Lastverschiebungen von mehr als 740 Millionen Kilowattstunden unterstützt.
Man halte mehr als 2100 Patente im Bereich Lade- und Wechseltechnologien, darunter über 1500 speziell für den Batterietausch, erklärt Nio. Für dieses Jahr sei der Start der fünften Generation der Power-Swap-Stationen geplant. Zudem arbeite man daran, die Kompatibilität der Batteriewechsel-Technologie marken- und modellübergreifend auszuweiten.
Seit der ersten Station im Jahr 2018 hat Nio einer Mitteilung zufolge weltweit 3790 Power-Swap-Stationen errichtet. Entlang chinesischer Autobahnen entstanden 1020 Anlagen, auch für Nutzer der jungen Submarke für erschwinglichere Familien-Elektroautos Onvo. Für 2026 plant das Unternehmen den Bau von weiteren 1000 Stationen.
In Europa gibt es laut einem Sprecher aktuell 61 Batteriewechselstationen von Nio, in Deutschland 21. Zugang dazu haben Kunden, die die Batterie ihres E-Autos mieten. Nutzer von Fahrzeugen, bei denen die Batterie mitgekauft wurde, können ihr Akkupaket nicht tauschen lassen.
Nio betont, weiter in Lade- und Wechselinfrastruktur investieren, sein Energiegeschäft stärken und eine Grundlage für Profitabilität und langfristiges Wachstum seiner Energiedienstleistungen schaffen zu wollen.
Kommentare
M. meint
…und die anderen Autobauer melden 23 Trillionen Ladevorgänge.
Who cares?
MrBlueEyes meint
Verschwinden hier Kommentare? 🤔
eBikerin meint
Sieht so aus.
Future meint
Wer gegen Regeln verstößt, der verschwindet. Das war hier aber immer schon so.
Mäx meint
Jop, weil hier der bekannte Troll Dieseld…. Kommentare unter z.B. meinem Namen veröffentlicht.
Future meint
Der Dieter war das also bei dir?
Vielleicht war es auch bei mir. Die Fabrik muss ja laufen.
Martin meint
Da es in diesem Artikel um Batterien geht, setze ich hier meine allgemeine Frage zum Thema Batterien: Ist es richtig, dass die LFP-Batterien nicht zwingend in dem Korridor 20-90 geladen werden müssen, sondern die ganze Breite von Null bis Hundert nutzen können, ohne Substanzverluste zu erleiden? Ich las das mehr als nur einmal … Wenn dem so ist, dann ist der Vorteil der LFP-Batterien doch uneingeschränkt, also nicht nur in Bezug auf die Kosten. Die geringere Energiedichte würde durch den höheren Korridor doch mehr als ausgeglichen …
Danke für die Antwort.
Mäx meint
So gut wie alle LFP Arten haben eine höhere Lebensdauererwartung.
Beispiel:
NMC auf 1.000 Zyklen ausgelegt
> 300km Reichweite pro Vollzyklus
> 300.000km „Lebenserwartung“ also 75% Restkapazität
LFP hat meist 2.000 bis 6.000 Zyklen Lebensdauer
> 300km Reichweite pro Vollzkylus
> 600.000km bis 1.800.000 bis 75% Restkapazität
Jetzt kann man das ganze positiv beeinflussen in dem man den Akku optimal zwischen 20-80% hält, voll oder leer nicht lange stehen lassen usw.
Diese Mechanismen wirken bei LFP und NMC ähnlich.
Aber bei LFP ist es nicht ganz so entscheidend, weil man von einer höheren Basis an Lebensdauererwartung kommt.
Dazu benötigt ein LFP Pack für die richtige Einschätzung des SOC öfter eine Vollladung auf 100% als ein NMC Pack (die Spannungskurve ist hier der Grund für).
Also ja, das LFP Pack hat schon Vorteile, weil es prinzipiell eher länger hält und auf „Falschbehandlung“ etwas weniger empfindlich reagiert.
Dennoch reagiert auch das LFP Pack auf solche Behandlungen negativ.
eBikerin meint
„Die Batteriemiete, um die SwapStations überhaupt nutzen zu können, ist meines Erachtens einfach zu hoch“
Sehe ich auch so, vor allem da der Nutzen in Europa doch realtiv übersichtlich ist.
Future meint
Ja, in Europa gibt es genug öffentliche Ladesäulen. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass die ebentuelle Reperatur eines Akkus beim Nio einfacher und viel schneller geht als bei anderen Herstellern. Der Akku ist ja in 2 Minuten ausgebaut, während das sonst viele Stunden dauert. Vielleicht ist das ein Vorteil.
eBikerin meint
Naja kann ein Vorteil sein, aber so wie es aussieht wollen auch diesen Vorteil kaum Leute nutzen. NIO ist in Europa eigentlich nicht existent – und ich glaube einfach mal was in einem der verschwundenen Post stand dass NIO auch in China nicht wirklich Marktanteile besitzt-