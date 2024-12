Stellantis investiert in Windkanal-Technologie für bessere E-Auto-Aerodynamik

Stellantis hat seine Technologie Moving Ground Plane (MGP) im Forschungs- und Technikzentrum des Konzerns in Auburn Hills, im US-Bundesstaat Michigan, vorgestellt. Der europäische Autoriese hat dafür 29,5 Millionen Dollar investiert. Es handelt sich dabei um einen aufgerüsteten Windtunnel, der Elektroautos bessere Aerodynamik und dadurch weniger Verbrauch und mehr Reichweite verschaffen soll.

Der Windkanal kann laut einer Mitteilung den Luftwiderstand von Rädern und Reifen messen und reduzieren, der bis zu zehn Prozent des gesamten Luftwiderstands ausmachen kann. Die Optimierung der aerodynamischen Effizienz sei von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die Reichweite von E-Fahrzeugen zu erhöhen. „Diese Verbesserung trägt direkt zu einer verbesserten Effizienz bei, wovon die Kunden mit längeren Reichweiten profitieren und die Größe der Batterien möglicherweise reduziert werden kann, was zu Kosten- und Gewichtseinsparungen führen kann“, heißt es.

„Die Reichweite ist ein zentrales Kriterium für Kunden, die auf eine umweltfreundlichere Mobilität durch Batteriebetrieb umsteigen“, so Mark Champine, Senior Vice President und Leiter der technischen Zentren in Nordamerika. „Das macht diese Investition so wichtig. Indem wir den Luftwiderstand verringern, verbessern wir die Reichweite von Elektrofahrzeugen und letztlich das gesamte Fahrerlebnis unserer Kunden.“

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

Die Investition in die MGP-Technologie werde mehreren Stellantis-Marken zugutekommen, unabhängig davon, wo sie verkauft werden, unterstreicht der Konzern. Der aufgerüstete Windkanal sei eine wertvolle Ergänzung zu den virtuellen Entwicklungswerkzeugen. Die neue Anlage biete auch wichtige Automatisierungsmöglichkeiten. So könnten Änderungen am Radstand und an der Spurweite nun in wenigen Minuten erfolgen. Das Ergebnis von Datenerfassung in Echtzeit und verstärkter Automatisierung sei eine schnellere Markteinführung.

Stellantis nutzt die MGP-Technologie schon an anderen Standorten, doch konzentrieren sich diese auf kleinere Fahrzeugplattformen. Die aufgerüstete Anlage in Auburn Hills kann größere Fahrzeuge aufnehmen, insbesondere solche, die auf den Plattformen STLA Large und STLA Frame basieren. Die MGP-Technologie sei ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung von batterieelektrischen Fahrzeugen, betont Stellantis.

Bis 2030 soll die letzte der 14 Marken des Konzerns in Europa komplett auf E-Antrieb umstellen. Stellantis will die Produktion von Autos mit Verbrennungsmotor drosseln, um die EU-Emissionsziele für 2025 zu erreichen, anstatt Bußgelder zu zahlen. Das erklärte kürzlich der Europa-COO. Der Konzern müsse seinen Anteil an Elektroautos im nächsten Jahr auf 24 Prozent des Gesamtabsatzes verdoppeln, um das EU-Ziel für das nächste Jahr zu erreichen. Wenn die Nachfrage nach E-Autos auf dem aktuellen Niveau bleibe, müsse man zur Vermeidung von Geldstrafen die Produktion von Verbrennern reduzieren.