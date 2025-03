Ford arbeitet laut Patent an Elektroauto-Gangschaltung

Elektroautos brauchen technisch keine Gangschaltung. Ford erwägt laut einem Patent, die manuelle Schaltung trotzdem in Stromer zu bringen. Der US-Konzern arbeitet demnach an einer Handschaltung, die rein elektronisch arbeitet und Gangwechsel nur simuliert. Das soll mehr Fahrspaß bringen.

Ford hat in den USA das Patent mit dem Namen „Shifter Assembly For Electric Vehicle“ eingereicht, zu Deutsch: Schalthebel für ein Elektrofahrzeug. Dazu heißt es: Der Hebel steuere „den Fluss der von der Batterie gelieferten elektrischen Energie, indem er die Geschwindigkeit der Motoren und das von jedem Motor erzeugte Drehmoment steuert“. Der Schalthebel kann also die Leistung des Motors eines Elektroautos verändern. Der Schalthebel kann in einem klassischen H-Muster oder sequenziell durch Hin- und Herschieben in einer Schaltkulisse bewegt werden, um so Gangwechsel zu simulieren.

Laut Fords Patentantrag kann die Entwicklung in einer Vielzahl von Autotypen eingesetzt werden – in reinen Stromern, Plug-in-Hybriden, Hybriden ohne Stecker und Brennstoffzellenfahrzeugen. Der Autohersteller schreibt in der Patentanmeldung, dass „mit zunehmender Leistung von Elektrofahrzeugen die Fahrer alternative Modi und Möglichkeiten der Bedienung des Elektrofahrzeugs wünschen“.

Auch Toyota arbeitet an der Simulation eines Schaltgetriebes für Elektroautos, hier wird sogar ein Kupplungspedal eingebunden. Der Hyundai Ioniq 5 N kann bereits ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe simulieren, das wird aber via Tastendruck, nicht über einen Schalthebel aktiviert. Auch die neue Generation des Elektro-Lexus RZ bietet ein simuliertes Achtgang-Getriebe.

Bei Porsche hat man sich nach der Prüfung eines solchen Features dagegen entschieden. „Natürlich schauen wir uns an, was die Konkurrenz macht, aber unsere Perspektive ist immer, warum sollten wir etwas schlechter machen“, sagte Entwicklungsfahrer Lars Kern. „Der Elektromotor ist besser als ein Verbrennungsmotor, also dachten wir uns, es gibt keinen Grund, das zu simulieren, was in der Vergangenheit war.“