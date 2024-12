Ionity: „Trotz aktueller Marktschwankungen blicken wir optimistisch in die Zukunft“

Seit 2017 baut Ionity an einem europäischen Schnellladenetz für Elektroautos. Im Interview mit der Welt sprach der neue CEO Jeroen van Tilburg über die Unabhängigkeit des Gemeinschaftsunternehmens, Rahmenbedingungen, den Wettbewerb durch Hersteller-Ladenetze und die Zukunft der Ladeinfrastruktur.

An der Gründung von Ionity beteiligten sich BMW, Mercedes, Ford sowie der VW-Konzern mit den Marken Audi und Porsche. Später kamen Hyundai und Kia dazu. Danach gefragt, ob neue Anteilseigner, etwa chinesische Hersteller, in die Eigentümerstruktur aufgenommen werden sollen, erklärte Tilburg: „Wir sind gut finanziert und können unser Wachstum eigenständig vorantreiben.“ Aktuell würde ein zusätzlicher Anteilseigner keinen Vorteil bringen. Die Stärke von Ionity liege in der engen Zusammenarbeit mit den bestehenden Anteilseignern, was es ermögliche, die komplexe Ladeinfrastruktur optimal auf deren Fahrzeuge abzustimmen. Dennoch bleibe das Netzwerk für alle Marken offen.

Die Politik spiele eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung des Wandels zur E-Mobilität. Wichtig seien Anreize für Verbraucher und Betreiber, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur günstiger und einfacher zu machen, sowie der Abbau von Bürokratie. Ebenso zentral sei die Modernisierung des Stromnetzes. Am wichtigsten seien jedoch Verlässlichkeit und Planbarkeit seitens der Regierung.

Den Aufbau eigener Ladenetze durch Automobilhersteller wie Porsche oder Audi sieht der Ionity-Chef nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Diese Initiativen seien oft wie „Flagship Stores“ zu verstehen – „sie zeigen, was möglich ist, ohne auf Skalierbarkeit ausgelegt zu sein“. Solche Projekte bereicherten den Markt und böten neuen E-Auto-Besitzern eine positive erste Erfahrung. Der Fokus von Ionity liege hingegen auf europaweiter Langstreckenmobilität.

Derzeit gebe es in Europa über 400 Ladennetzbetreiber allein im Gleichstrom-Bereich und hunderte Mobility Service Provider. Das sei nicht nachhaltig, meinte der Ionity-Boss. Er erwarte eine Konsolidierung hin zu einigen größeren Akteuren. Viele kleinere Anbieter bedienten nur lokale Märkte und könnten langfristig kaum profitabel arbeiten. Die Stationen von Ionity seien wirtschaftlich erfolgreich, und man bediene in seinen Kernmärkten im Durchschnitt doppelt so viele Kunden pro Ladepunkt wie andere Anbieter. „Trotz aktueller Marktschwankungen blicken wir optimistisch in die Zukunft“, erklärte Van Tilburg.

Ionity habe die erste Phase erreicht, ein flächendeckendes Netzwerk mit 700 Standorten in Europa aufzubauen. Jetzt konzentriere sich das Unternehmen auf die Verdichtung in Ländern mit hoher Nachfrage wie Deutschland, Frankreich oder Schweden sowie auf den Ausbau der Kapazitäten an bestehenden Standorten. Gleichzeitig richte man den Fokus verstärkt auf städtische Gebiete.