Polestar Charge: Abo-Angebot in Deutschland um 1.439 Ladepunkte erweitert

Der schwedisch-chinesische Elektroautobauer Polestar hat 1.439 Ladepunkte zu seinem „Polestar Charge“-Angebot in Deutschland hinzugefügt. In den aktiven europäischen Märkten erhöht sich damit die Gesamtzahl der Ladepunkte, die in dem vergünstigten Angebot enthalten sind, auf über 62.000 bei 41 Ladebetreibern.

„Darüber hinaus bietet das Standardangebot von Polestar Charge jetzt direkten Zugang zu über 900.000 individuellen Ladepunkten für nahtloses und problemloses öffentliches Laden“, teilt das Unternehmen mit. „Der Zuwachs von 21 Prozent an Ladepunkten in Deutschland bedeutet, dass Abonnentinnen und Abonnenten jetzt an 8.396 Ladepunkten 30 Prozent Rabatt erhalten können.“

Sechs Ladeanbieter sind in dem Abonnement enthalten: Ionity, Allego, Fastend, TotalEnergies, Aral Pulse und Shell.

In den europäischen Märkten, in denen Polestar aktiv ist, ist die Gesamtzahl der Ladepunkte, die in das verbesserte Polestar Charge-Abonnement einbezogen sind, um 54 Prozent gestiegen. Abonnenten, die in ausgewählten Märkten unterwegs sind, können von vergünstigtem Laden an mehr als 62.000 Ladepunkten – über 21.000 mehr als zuvor – bei 41 Ladebetreibern profitieren.

Polestar Charge bietet Polestar-Kunden eine Lösung, um öffentliche Ladestationen zu finden, auf sie zuzugreifen und sie zu bezahlen – ohne zusätzliche Abonnements, Apps, Authentifizierungsmethoden oder Ladekarten. Google Maps im Fahrzeug hilft bei der Planung optimaler Ladestationen entlang einer Route.