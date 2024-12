Nio stellt dritte Elektroauto-Marke Firefly vor, Europa-Start für 2025 geplant

Das chinesische Elektroauto-Unternehmen Nio hat die preisgünstigere Marke Firefly vorgestellt. Damit will das mit der Kernmarke künftig stärker in Richtung Premium gehende Start-up weiter expandieren und den Absatz steigern. Firefly ist unter Nio sowie der erst kürzlich vorgestellten zweiten Nio-Marke für den Massenmarkt namens Onvo angesiedelt.

CEO William Li kündigte die neue Marke auf einer jährlichen Firmenveranstaltung an und sagte, dass der Vorverkauf ab sofort beginne. Los geht es im Heimatmarkt bei umgerechnet rund 20.000 Euro. Li zeigte einen Kleinwagen und betonte, dass er einen kleinen Wenderadius von 4,7 Metern und autonome Einparktechnologie biete.

„Wir bauen das Firefly-Auto so, dass es intelligenter ist als Mini und mehr Mini als Smart Cars“, warb Li. Kunden könnten über die Firefly-App Bestellungen einreichen. Die Autos sollen im April offiziell auf den Markt kommen. Wann in Europa gestartet wird, ist noch offen. Laut chinesischen Medien könnte die Einführung hierzulande wenige Monate nach dem Start in der Volksrepublik erfolgen.

Der Fokus von Firefly („Glühwürmchen“) liegt auf urbaner Mobilität mit „intelligenten, intuitiven und geräumigen Autos“. Das Markenlogo sei vom Charakter des Glühwürmchens inspiriert, das vor Energie sprühe und die Freiheit der Bewegung repräsentiere, heißt es. „Es wurde zur Grundlage der Marken-DNA: ‚lebendig, durchdacht und solide‘. Firefly schafft einen ästhetischen Ausdruck mit einem fesselnden Design und einer sofort erkennbaren Straßenpräsenz.“

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

Der Firefly hebe die Sicherheit von Kleinwagen auf ein neues Niveau, verspricht der Hersteller. Das erste Auto sei so konzipiert und konstruiert, dass es unter anderem die neuesten Sicherheitsanforderungen in Europa erfülle, wobei der Schwerpunkt auf Strukturdesign, Materialstärke und Insassenschutz liege. Die Karosseriestruktur bestehe zu 83,4 Prozent aus hochfesten Stahl- und Aluminiumlegierungen – ein Anteil, der normalerweise in Fahrzeugen höherer Segmente zu finden sei, betonen die Ingenieure.

„Die Torsionssteifigkeit der Karosserie von 35.700 Nm pro Grad ist in dieser Klasse unerreicht. Die Vordertüren sind zudem mit doppelten Antikollisionsträgern ausgestattet, die einen besseren Seitenaufprallschutz bieten“, erklärt Nio weiter. Das erste Firefly-Modell ist serienmäßig mit neun Airbags ausgestattet, was in seiner Kategorie selten ist.

Firefly unterstützt wie die anderen Modelle von Nio den vollautomatischen schnellen Batteriewechsel an entsprechenden Stationen des Unternehmens. Genaueres dazu hat man bisher nicht veröffentlicht. Für Nio-Elektroautos gibt es bereits über 2000 Batteriewechselstationen in China und vermehrt Standorte auch in Europa.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

Der Firefly-Kleinwagen soll vergleichsweise viel Platz im Kofferraum sowie vorne im „Frunk“ bieten. Technische Details zum ersten Elektroauto der neuen Marke wie Motorleistung, Batteriegröße, Reichweite und Ladezeit wurden bisher nicht veröffentlicht. Als direkte Konkurrenz sieht man im Management insbesondere die BMW-Tochter Mini und die Mercedes-Marke Smart.

Nio hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Umsatz bis 2025 zu verdoppeln und 2026 die Gewinnschwelle zu erreichen. Das Unternehmen liegt eigener Angabe nach beim Umsatzwachstum zwei Jahre hinter dem Zeitplan zurück.