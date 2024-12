Nio will in Europa deutlich teurer werden

Der chinesische Elektroautobauer Nio will seine Preise in Europa erhöhen und Fahrzeuge in Zukunft in etwa so teuer verkaufen wie Porsche, sagte CEO William Li laut der Automobilwoche. Das sei eine Reaktion auf die höheren EU-Zölle auf in China hergestellte Stromer.

Die Einfuhrzölle auf Nio-Fahrzeuge sind von 10 Prozent auf 31 Prozent gestiegen. Gegenüber Analysten erklärte Li dem Bericht zufolge: „Mit dem Tarif in Europa wird der Verkaufspreis im Grunde auf dem Niveau des Preises für einen Porsche liegen. In diesem Fall wird der Markt immer begrenzter.“

Nio hat in Europa bisher noch nicht den erhofften Erfolg. Laut dem Marktbeobachter Dataforce hat das Unternehmen in den ersten zehn Monaten des Jahres nur 1513 E-Autos verkauft – 27 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In Deutschland setzte die Marke sogar 72 Prozent weniger ab.

Das bestverkaufte Modell von Nio, das mittelgroße SUV EL6, kostet in Deutschland aktuell ab 65.500 Euro und liegt damit deutlich unter dem Grundpreis des neuen elektrischen Porsche Macan, für den mindestens 80.700 Euro fällig werden. Das China-Modell ist zudem 12.000 Euro günstiger zu haben, wenn die Kunden die Batterie mieten statt kaufen und damit Zugang zu Nios Netzwerk von 56 Batteriewechselstationen in Europa erhalten.

Nio hatte schon zuvor erklärt, sich als Premiumhersteller von Elektroautos zu sehen. Den Massenmarkt sollen zwei neue Marken erschließen: Onvo und Firefly. Onvo wurde bereits offiziell vorgestellt, das erste Modell – der L60 – ist ein SUV-Crossover. Diesen Monat will man in China das Debütmodell von Firefly präsentieren – laut der Automobilwoche ein Kleinwagen, der auch mit Blick auf Europa entwickelt wurde.

Vorerst ist weiter China der wichtigste Markt für Nio: Dort wurden die meisten der insgesamt 170.257 Neuwagen bis einschließlich Oktober verkauft. Dazu zählten auch bereits 4319 Onvo-Elektroautos. „Auf den globalen Märkten wird sich Nio mehr auf die Marke Onvo stützen“, sagte Li den Analysten.

Der anhaltende Aufbau der Marke(n), der Ausbau des Modellangebots und die Expansion kosten Nio viel Geld. Profitabel ist das Unternehmen daher bislang nicht, im dritten Quartal belief sich der Verlust auf 721 Millionen US-Dollar.