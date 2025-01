EX-VW-Vorstand: „2025 wird das Jahr der Elektrorabatte“

Die EU hat in diesem Jahr die CO2-Regularien deutlich verschärft. Um die strengen CO2-Flottengrenzwerte zu erreichen, müssen die Autohersteller viel mehr lokal emissionsfreie Elektroautos verkaufen, sonst drohen hohe Strafzahlungen. Deshalb wird 2025 „das Jahr der Elektrorabatte“, glaubt der ehemalige VW-Vorstand Jürgen Stackmann.

Die Angebotspreise für Elektroautos seien schon 2024 um 10 bis 15 Prozent gegenüber 2023 gesunken. „Ich erwarte, dass die Hersteller noch einmal um 5 bis 10 Prozent heruntergehen, vor allem bei den Leasingraten. Zumindest solange die Banken das Spiel mitmachen“, sagte Stackmann im Gespräch mit dem Manager Magazin.

Gerade die deutschen Hersteller müssten ihren Anteil an verkauften Vollstromern und Plug-in-Hybriden in etwa verdoppeln, um die neuen Flottenverbrauchsziele zu erfüllen. Die drohenden Strafen seien so hoch, dass bei manchen Herstellern der gesamte Profit an die EU zu überweisen wäre, wenn sie die gleichen Autos mit den gleichen Antrieben und den gleichen Stückzahlen verkaufen würden wie in diesem Jahr. Also müssten sie aktiv gegensteuern.

„Ich vermute, dass wir im ersten Quartal sehr gute Angebote sehen. Im zweiten Quartal wird es dann eine Pause geben, und im dritten geht es noch einmal richtig rund. Im vierten Quartal hat man eigentlich keine Chance mehr, die Verkäufe noch großartig anzukurbeln“, so Stackmann. Umgekehrt vermutet er, dass die Preise für Verbrennermodelle im Laufe des Jahres sogar steigen werden, um in Summe die Profitabilität zu stützen.

2025 „ein alles andere als lustiges Autojahr“

Es könnte laut dem Branchenveteran sein, dass Hersteller sogar Verbrenner zurückhalten und den Kunden die Autos verweigern, die sie gerne hätten. Davon sei bei einigen Anbietern auszugehen, und das koste sie Gewinn. 2025 werde für alle Beteiligten „ein alles andere als lustiges Autojahr“. Ob Hersteller, Importeure oder Händler, das Neuwagengeschäft hinterlasse schon jetzt „graue Haare“.

Ab 2035 sollen in der EU keine Verbrenner mehr mit CO2-Emissionen neu zugelassen werden. Das bedeutet in der Praxis den Umstieg auf Elektro- und Wasserstofffahrzeuge. Zuletzt wurden aus Wirtschaft und Politik Stimmen laut, die Pläne anzupassen. „Es gibt, denke ich, zurzeit keine Notwendigkeit, dieses Ziel zu hinterfragen“, meinte Stackmann. „Wenn ich Politiker wäre, würde ich die mittelfristigen CO2-Ziele beibehalten, die Hersteller investieren ja massiv in neue Technik und elektrifizierte Produkte.“

Allerdings brächen bei fast allen gerade die Ergebnisse ein. Wenn VW Werksschließungen androhe und Zulieferer Tausende Stellen strichen, könne die Politik das nicht ignorieren. Da müssten und würden Berlin und Brüssel reagieren. Kurzfristig könnte die EU etwa Strafzahlungen im Jahr 2025 aussetzen, sagte Stackmann. Langfristig sollte die EU die Nachfrage für Elektroautos und Plug-in-Hybride stützen, für niedrigere Nutzungskosten sorgen und den Aufbau von Ladeinfrastruktur beschleunigen.

Stackmann erwartet einige Jahre „mit historisch schlechter Profitabilität“ bei den europäischen Automobilherstellern. Das liege auch daran, dass das Geld aus China nicht mehr so fließe wie in der Vergangenheit. „Das Spiel ist vorbei. Und zwar nicht nur für ein Jahr, sondern strukturell. Wachstum muss in neuen Märkten wie Indien, dem Mittleren Osten, Asien/Pazifik und den USA erzielt werden – aber auch das braucht eben Zeit.“

Zu den seit 2024 geltenden Strafzöllen in der EU auf E-Autos aus chinesischer Produktion meinte Stackmann, dass diese „keine gute Idee“ seien. China werde mit Sicherheit antworten, sollten sich die Zölle hier manifestieren. Das treffe primär die deutsche Autoindustrie schwer, gerade die Premiumhersteller.