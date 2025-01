Porsche liefert 310.718 Fahrzeuge im Jahr 2024 aus, davon 27 Prozent elektrifiziert

Die Porsche AG hat 2024 ihre Produktpalette erneuert: Mit dem Panamera, Taycan, 911 und Macan gab es in vier von sechs Modellreihen einen Generationswechsel. Die Volkswagentochter lieferte 310.718 Fahrzeuge aus, das entspricht einem Rückgang von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil elektrifizierter Sportwagen erhöhte sich von 22 auf 27 Prozent, knapp die Hälfte davon waren rein elektrische Fahrzeuge.

In Europa (ohne Deutschland) hat Porsche im zurückliegenden Jahr 75.899 Fahrzeuge ausgeliefert – 8 Prozent mehr als 2023. Im Heimatmarkt Deutschland nahmen 35.858 Kunden ihr Fahrzeug entgegen, was ein Plus von 11 Prozent darstellt. Mit 86.541 Auslieferungen war Nordamerika erneut die größte Vertriebsregion und verzeichnete ein Plus von 1 Prozent gegenüber 2023. In China wurden 56.887 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben (-28 %). Die Vertriebsregion Übersee- und Wachstumsmärkte entwickelte sich mit einem Zuwachs von 6 Prozent positiv. Insgesamt konnten hier 55.533 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben werden.

Mit dem Macan hat Porsche 2024 sein zweites vollelektrisches Modell auf den Markt gebracht. „Diese Markteinführung hat uns buchstäblich elektrisiert. Umso mehr freue ich mich, dass die vollelektrische Variante in den vergangenen Monaten bereits an mehr als 18.000 Kundinnen und Kunden übergeben werden konnte“, so Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG.

Der neue, vollelektrische Macan wird sukzessive in den Märkten eingeführt, bis zum Jahresende wurden 18.278 Exemplare ausgeliefert. In den meisten Ländern außerhalb der EU bietet Porsche parallel weiter den bisherigen Macan als Verbrenner an, von ihm wurden 64.517 Einheiten übergeben. In Summe lieferte Porsche 2024 damit 82.795 Einheiten des Bestsellers aus, das ist ein Rückgang um 5 Prozent zum Vorjahr.

Keine genauen Zahlen nennt das Unternehmen für sein erstes Elektroauto, den als Limousine und Shooting Brake erhältlichen Taycan. Aus den Angaben lässt sich aber ableiten, dass wohl um die 22.000 Einheiten abgesetzt wurden. Insgesamt lieferte die Marke rund 40.000 Vollstromer im Jahr 2024 aus, 2023 nur mit dem Taycan im Programm waren es genau 40.629 Elektroautos. Damit hat sich der Absatz des Taycan im Vergleich zu 2023 in etwa halbiert.

Alles in allem gibt sich der Vertriebschef mit Blick auf 2024 zufrieden: „Insgesamt haben wir uns 2024 in einem herausfordernden Marktumfeld äußerst robust gezeigt. Wir haben viel in unsere Marke investiert und freuen uns über eine weiterhin sehr ausbalancierte Absatzstruktur über die einzelnen Weltregionen“, so Van Platen.