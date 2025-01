Tesla will Model-Y-Facelift bald auch in Deutschland bauen

Tesla hat kürzlich ohne Ankündigung eine schon länger erwartete umfassende Aktualisierung des Model Y in China bestellbar gemacht. Schon bald könnte das neue Modell auch hierzulande eingeführt werden. Darauf lässt die wohl in Kürze beginnenden Produkten im Brandenburger Werk nahe Berlin schließen.

Über den Produktionsbeginn am Dienstag, den 14. Januar, hat das Management seine Mitarbeiter laut dem Handelsblatt am Montag informiert. Bereits vor Wochen seien Test-Karosserien des Juniper genannten Model-Y-Facelifts am Standort in der Gemeinde Grünheide gefertigt worden. Am Dienstag soll dann den Informationen nach die komplette Produktion umgestellt werden.

„Weitere Details, wie sich die Produktion durch das neue Modell ändert, teilte Tesla seinen Mitarbeitern am Montag nicht mit“, so das Handelsblatt. Über Weihnachten wurden in der deutschen Fabrik des US-Konzerns während der zweiwöchigen Betriebsferien keine neuen Autos gebaut, in dieser Zeit soll die Produktion für das Juniper-Modell umgerüstet worden sein. Außerdem soll das Personal hat an Schulungen teilgenommen haben.

Werksleiter André Thierig hatte im Dezember eine Mitarbeiterversammlung für die zweite Januar-Woche angekündigt: „Und da haben wir dann auch ein paar Sachen bekannt zu geben, wie wir in das neue Jahr starten werden.“

Änderungen außen & innen

In Asien wird das neue Model Y zuerst angeboten, dort waren vor Kurzem Bilder des aktualisierten Designs in Online-Konfiguratoren aufgetaucht. Für die Region entsteht das Mittelklasse-SUV in Teslas chinesischer Fabrik in Shanghai.

Teslas Bestseller-Elektroauto trägt künftig vorne eine niedrige, mit dem Übergang in die Seitenschweinwerfer durchgehend wirkende Lichtleiste. Ähnlich wie beim Ende 2023 aufgefrischten Model 3 ist zudem die Haube des vorderen Kofferraums tiefer heruntergezogen.

Das Heck des überarbeiteten Model Y ist flächiger gestaltet, mit einer fast durchgängig von links nach rechts verlaufenden Lichtleiste, die auch rotes Licht auf den darunter angebrachten „Tesla“-Schriftzug abstrahlt. Die seitlichen Leuchten sind größer als vorne und erstrecken sich leicht ins Heck sowie etwas weiter in die Seite. Auch in der Kabine gibt es einige Änderungen und Aufwertungen.

Bei der Antriebstechnik fallen die Änderungen überschaubar aus. So geht aus dem Zulassungsantrag in China hervor, dass die LFP-Batterie 2,5 kWh mehr Speicherkapazität bietet, das NMC-Akkupaket 1,4 kWh mehr. Die Leistung des Heckmotors bei den Single-Motor-Varianten ist gleich geblieben. Die Reichweiten fallen etwas höher aus, da neben der minimal größeren Batterie die Aerodynamik verbessert wurde. Der Allradler mit der großen Batterie kommt laut aus Australien bekannten WLTP-Werten jetzt 551 statt 533 Kilometer weit, mit der kleinen Batterie sind es 466 statt 455 Kilometer.

Ob sich die Preise mit dem Facelift ändern, bleibt abzuwarten. Derzeit kostet das Model Y hierzulande ab 44.990 Euro.