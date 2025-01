Amazon bestellt über 200 Elektro-Lkw von Mercedes-Benz Trucks

Amazon hat seine bisher größte Bestellung über mehr als 200 batterieelektrische Lkw getätigt. Der E-Commerce-Riese hat sich für den eActros 600, das Flaggschiff von Mercedes-Benz Trucks, entschieden. Es ist zugleich der größte Auftrag für E-Lkw in der Geschichte des Nutzfahrzeugherstellers.

Die Elektro-Lkw sollen zukünftig auf der mittleren Meile eingesetzt werden, also dem Transport von Waren zwischen Logistikzentren und städtischen Gebieten. Pro Jahr sollen die Fahrzeuge zusammen über 350 Millionen Pakete ohne Abgasemissionen befördern, wobei mehr als 140 der Lkw in Großbritannien und mehr als 50 in Deutschland im Einsatz sein sollen.

Dem Auftrag geht der Praxistest eines seriennahen Prototyps des eActros 600 in einem der Amazon-Logistikzentren in Deutschland voraus. Stina Fagerman, Leiterin Marketing, Vertrieb und Services Mercedes-Benz Trucks: „Auf dem Weg zum CO2-neutralen Transport ist Amazon für uns ein wichtiger Kunde. Ein seriennaher Prototyp des eActros 600 wurde bereits von Amazon getestet und lieferte schon vor dem Serienstart wertvolle Erkenntnisse. Wir freuen uns daher sehr über diesen Großauftrag für den eActros 600.“

„Die Bestellung von mehr als 200 eActros 600 unterstreicht unser Engagement, eine führende Rolle bei der Elektrifizierung unseres Transportnetzwerks in Europa einzunehmen. Es handelt sich dabei um die bislang größte Bestellung von Elektro-Lkw durch Amazon weltweit und ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erfüllung unseres Climate Pledge, bis 2040 in all unseren Geschäftsbereichen CO2-neutral zu arbeiten“, so Andreas Marschner, Vice President of Worldwide Operations Sustainability bei Amazon.

Die hohe Batteriekapazität von über 600 Kilowattstunden sowie eine neue, laut dem Hersteller besonders effiziente elektrische Antriebsachse aus eigener Entwicklung, ermöglichen eine Reichweite des eActros 600 von 500 Kilometern ohne Zwischenladen. Diese Reichweite werde unter sehr realistischen, praxisnahen Bedingungen mit 40 Tonnen Gesamtzuggewicht erreicht und könne je nach Fahrweise und Strecke auch deutlich übertroffen werden, heißt es. Der eActros 600 werde am Tag weit über 1.000 Kilometer zurücklegen können. Zwischenladen während der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrerpausen mache dies möglich. Der eActros 600 soll neben dem CCS-Schnellladen mit bis zu 400 kW später auch das sogenannte Megawattladen bieten.

Amazon will bis 2040 CO2-neutral werden. In Europa will der Onlinehändler nach früheren Unternehmensangaben über mehrere Jahre eine Milliarde Euro in die Elektrifizierung seines Transportnetzwerks investieren. Im vergangenen Jahr hatte Amazon die Zahl seiner elektrischen Lieferautos in Deutschland auf gut 600 verdoppelt, diese werden vom US-Unternehmen Rivian hergestellt.