Amazon bringt erste Elektro-Lieferwagen von Rivian nach Deutschland

Amazon hat Anfang Juli die Einführung neuer Elektro-Lieferfahrzeuge des Start-ups Rivian in Europa angekündigt. Über 300 der nach Vorgaben des E-Commerce-Riesens konzipierten Fahrzeuge sollen in den nächsten Wochen im Raum München, Berlin und Düsseldorf in Betrieb genommen werden.

„Sie werden Teil einer Flotte von Tausenden elektrischen Fahrzeugen, die in Europa bereits unterwegs sind – darunter über 1.000 in Deutschland“, teilte Amazon mit. Letztes Jahr hat das Unternehmen bekannt gegeben, mehr als eine Milliarde Euro zu investieren, um sein europäisches Transportnetzwerk zu elektrifizieren und CO2-Emissionen zu reduzieren. Davon sollen mehr als 400 Millionen Euro auf Deutschland entfallen.

„Gemeinsam haben Amazon und Rivian ein hochmodernes Elektrofahrzeug von Grund auf neu entwickelt und produziert. Es ist anders als alles, was aktuell auf den Straßen unterwegs ist“, so Neil Emery, Director Global Fleet & Product bei Amazon. „Die Sicherheit und der Komfort der Fahrerinnen und Fahrer unserer Partner haben für uns dabei die höchste Priorität. Mit dem Fahrzeug, das wir heute in Deutschland vorstellen, setzen wir mit Blick auf beide Aspekte neue Maßstäbe.“

Amazon habe sich verpflichtet, bis 2040 CO2-neutral zu sein. Dabei spiele die Verringerung der lieferbedingten Emissionen eine wichtige Rolle, so Rocco Bräuniger, Country Manager von Amazon.de. „Letztes Jahr haben unsere Lieferpartner mehr als 45 Millionen Pakete mit Hilfe elektrischer Lieferfahrzeuge und Lastenfahrräder an Kundinnen und Kunden in Deutschland zugestellt. Die neuen Fahrzeuge von Rivian werden dabei helfen, Pakete noch nachhaltiger auszuliefern.“

Amazon hat im vergangenen Sommer damit begonnen, E-Lieferwagen von Rivian in den USA einzuführen. Über 3000 Fahrzeuge sind nach Angaben des Konzerns bisher im Einsatz, die mehr als 500 amerikanische Städte und Regionen beliefern. Amazon will bis 2030 weltweit 100.000 elektrische Lieferfahrzeuge von Rivian auf die Straßen bringen – „und damit jährlich Millionen von Tonnen CO2 einsparen“. Das Unternehmen hat sich umfangreich am dem Start-up beteiligt, das unter eigener Marke derzeit einen SUV und einen Pick-up verkauft.

„Die neuen Lieferfahrzeuge von Rivian setzen auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und Komfort und wurden von Fahrer:innen in Deutschland genauestens getestet“, heißt es. Die Fahrzeuge sind das Ergebnis der Partnerschaft von Amazon und Rivian, die 2019 verkündet wurde. Amazons Partner testeten seit letztem Jahr Lieferungen mit Vorabmodellen von Rivian in Europa. Es wurde ein kürzerer und schmalerer Van entworfen, der für den Verkehr in europäischen Städten ausgelegt ist.

Amazon hat eigenen Angaben nach „Tausende von Ladestationen“ an seinen Standorten in Europa eingerichtet und wird auch zukünftig in den Aufbau von Infrastruktur investieren.

„2022 haben Amazons Lieferpartner mehr als 120 Millionen Pakete mit nachhaltigeren Transportmitteln an Kund:innen in ganz Europa ausgeliefert – darunter elektrische Lieferfahrzeuge, Lastenräder, E-Roller und Lieferungen zu Fuß. Die neuen Fahrzeuge von Rivian und der Ausbau von Micro Hubs in europäischen Städten werden Amazons Partnern helfen, noch mehr Pakete emissionsfrei zuzustellen“, so der US-Konzern.