Lucid: „Es ist eine Herausforderung, sich gegen etablierte lokale Marken zu behaupten“

US-Elektroautobauer Lucid bietet bisher die Edellimousine Air an, in diesem Jahr erweitert das Luxus Gravity die Produktpalette. Ende 2026 wird das Start-up laut Chief Operating Officer Marc Winterhoff mit einer neuen Modellreihe auch Fahrzeuge in der Preisklasse um 50.000 Dollar anbieten.

Laut dem COO plant das Unternehmen, in der nahen Zukunft zehn bis zwölf Standorte in deutschen Innenstädten zu eröffnen, um näher an den Kunden zu sein. Mit Sixt und dem ADAC habe man Verträge abgeschlossen, sodass der Air nun einem viel breiteren Publikum in Deutschland zur Verfügung stehe.

Bereits jetzt verfüge man über 70 Service-Hubs, von denen aus Servicemitarbeiter direkt zu den Kunden fahren. Zusätzlich habe das Unternehmen Servicezentren in München und Witten und erweitere derzeit seine Standorte in Frankfurt sowie in der Nähe von Düsseldorf. Eine weitere Stärke des Serviceangebots seien regelmäßige Over-the-Air-Updates, wodurch die Kundenfahrzeuge kontinuierlich verbessert würden.

Lucid kehre mit Showrooms bewusst in die Innenstadt zurück. „Das ermöglicht uns die Nähe zu unseren Kunden. Es ist bequem für den Kunden und wir generieren Aufmerksamkeit für unsere Marke zu überschaubaren Kosten“, erklärte der Manager. Er räumte ein: „Es ist eine Herausforderung, sich gegen etablierte lokale Marken zu behaupten. Der beste Weg, um den Lucid-Unterschied zu erleben, ist jedoch, das Fahrzeug selbst zu fahren. Nur so können die Menschen wirklich verstehen, was unser Produkt ausmacht.“

Um die Zielgruppe gezielt anzusprechen, sei man auch auf Veranstaltungen präsent, bei denen potenzielle Kunden auf die Marke aufmerksam werden können. Und je mehr Fahrzeuge man auf die Straße bringe, desto mehr Aufmerksamkeit erzeuge das Unternehmen. Dabei würden auch die Partnerschaften mit Sixt und dem ADAC helfen. Es gebe zudem Kooperationen mit Hotels, wo die Fahrzeuge ebenfalls getestet werden können.

Mittelklasse-E-Autos auch für Europa

Wann das angekündigte Mittelklasse-Elektroauto für weniger als 50.000 Dollar vor Steuern (48.500 Euro) nach Europa kommen wird, steht laut dem Manager noch nicht fest. Der Produktionsstart sei für Ende 2026 vorgesehen. „Ich gehe davon aus, dass das Auto nicht viel später nach Europa kommen wird“, so Winterhoff.

Das neue Modell werde der Auftakt zu einer Serie mit mehreren Varianten sein. Bei diesen Elektroautos werde Lucid eine kompaktere Batterie verwenden, um Kosten und Gewicht zu reduzieren. Das werde sich auf den Preis auswirken, aber trotzdem eine große Reichweite bei geringem Energieverbrauch ermöglichen. Das mittelgroße Auto werde auch leichter und damit wendiger sein. Effizienz sei die oberste Priorität von Lucid.

Bei dem Unternehmen sieht man die Elektroautos-Industrie „als einen Technologiewettlauf“. Die Zukunft des Transports sei elektrisch und man habe die Absicht, „seine Führungsposition mit bahnbrechenden Technologien auszubauen“, erklärte der COO. „Die beste Technologie kommt aus den USA und wir haben das immer wieder bewiesen. Unser erstes Auto, der Lucid Air, war der Konkurrenz um Generationen voraus und hält diesen Titel bis heute.“

Lucid produziert derzeit in den USA, eine neue Fabrik in Saudi-Arabien ist im Bau. Später könnten nach den Worten von Winterhoff auch in Europa Elektroautos der Marke vom Band rollen, wenn die Nachfrage in der Region groß genug ist.