Lyriq-V: Der schnellste Cadillac ist künftig ein Elektroauto

Cadillac erweitert seine sportliche V-Serie um den Lyriq-V. Das Modell ist das erste Elektroauto der Reihe und soll mit Leistung und Qualität überzeugen.

„Die V-Serie verkörpert den Geist von Cadillac und verkörpert unser unermüdliches Streben nach technischen Spitzenleistungen in unseren Renn- und Serienfahrzeugen“, so John Roth, Vice President, Global Cadillac. „Der Lyriq-V führt dieses Engagement in der E-Auto-Ära einen Schritt weiter und hebt unser Leistungsangebot der V-Serie mit einem kraftvollen, personalisierten und hochtechnologischen Fahrerlebnis, das perfekt in das Leben unserer Kunden passt, auf ein neues Niveau.“

Der Lyriq-V lasse sich nicht nur sportlich fahren, sondern sei auch ein überzeugendes Luxusfahrzeug, wirbt der Hersteller. Das Modell leistet 452 kW (615 PS), um in 3,3 Sekunden von 0 auf 60 mph (0-97 km/h) zu beschleunigen. Ein 102-Kilowattstunden-Batteriepaket soll eine Reichweite von knapp 460 Kilometern ermöglichen. Hierzulande wird aktuell ab 79.000 Euro die reguläre Ausführung mit 388 kW (528 PS) starkem Allradantrieb (5,3 Sek. 0-100 km/h) verkauft, die 530 Kilometer mit einer Ladung schafft.

Bei der Sportversion kommt auch eine andere Fahrwerksabstimmung zum Einsatz. „Der Lyriq-V vereint Luxus, Technologie und Leistung, um seine Fähigkeiten bis an die Grenzen auszuloten“, so Dave Stutzman, Chefingenieur des Lyriq-V. „Mit der Kombination aus der steifen Karosseriestruktur und dem niedrigen Schwerpunkt konnte unser Team die Aufhängung verbessern, um das richtige Maß an Präzision und Isolierung zu erreichen.“

Der Lyriq-V erhält zudem einen V-Mode (persönliche Performance-Einstellungen können via Knopf am Lenkrad abgerufen werden), eine Launch Control sowie einen Competition Mode. Letzterer macht Gebrauch von der sogenannten Traction Management Software, die der Hersteller „speziell entwickelt hat, um die Agilität des Fahrzeugs zu verbessern“. Vorne sind Brembo-Performance-Bremsscheiben Serie.

Optisch unterscheidet sich die Sportversion des Lyiq durch exklusive 22-Zoll-Felgen, einen eigenen Frontspoiler, markantere Seitenschweller und mehr Wagenfarbe im unteren Bereich des Fahrzeugs. V-Serie-Logos weisen auf die sportliche Ausstattung hin. Ein schwarz lackiertes Dach ist Standard, auf Wunsch gibt es einen neuen Lack namens Magnus Metal Frost.

Zur Ausstattung des Innenraums gehören ein Panorama-Glasdach, ein 23-Lautsprecher-Audiosystem mit Dolby Atmos und ein 33-Zoll-LED-Display. Zudem wird der Lyriq-V mit einem Augmented-Reality-Head-Up-Display auf den Markt kommen. Weitere Innenraummerkmale sind elektrisch verstellbare Sitzwangen für Fahrer- und Beifahrersitze, ein spezielles Lenkrad, ein Infotainmentsystem mit V-Series-spezifischen Anpassungsoptionen, eine beleuchtete V-Series-Einstiegsleiste und serienmäßiges Paperwood-Dekor.

Der Lyriq-V wird in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland sowie in weiteren globalen Märkten verkauft, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden sollen. Ob und wann er auch nach Deutschland kommt, bleibt also abzuwarten. Die Produktion beginnt laut Cadillac Anfang 2025 in den USA.