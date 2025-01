Genesis stellt in Europa auf elektrifiziertes Angebot um

Hyundais Edelmarke Genesis bekennt sich zur Elektromobilität: Der südkoreanische Hersteller will sein Produktpalette in Europa in diesem Jahr vollständig elektrifizieren. Und die drei bisher angebotenen vollelektrischen Modelle rollen laut der Mitteilung im Laufe des Jahres mit mehr Batterieleistung, umfangreicherer Ausstattung und weiteren Verbesserungen auf die europäischen Straßen.

Die Limousine Electrified G80 wird demnach ab dem zweiten Quartal 2025 mit längerem Radstand und höherer Reichweite angeboten. Das SUV Electrified GV70 wird im Zuge eines Facelifts zur Mitte seines Lebenszyklus ab Sommer optisch aufgefrischt und auch mit höherer Reichweite verkauft. Der SUV-Crossover GV60, das erste Genesis-Modell auf einer reinen E-Auto-Plattform, bietet ab 2025 ein aktualisiertes Exterieur, das sich in neuen Stoßfängern, neuen Scheinwerfern und neuen Rädern widerspiegelt.

„Das vollelektrische Genesis Trio bildet das Fundament für die ehrgeizigen und langfristigen Pläne der Marke in Europa. In den kommenden Jahren folgen weitere Elektroautos in neuen Fahrzeugsegmenten“, heißt es. „Die Einführung des leistungsstarken GV60 Magma markiert dabei den Eintritt der Marke in die Welt der vollelektrischen Hochleistungsmodelle. Darüber hinaus wird die Modellpalette künftig mit effizienten Hybridmodelle, erweitert.“

Der Genesis G70, der Genesis G70 Shooting Brake und der Genesis G80, die alle über einen konventionellen Benzin- oder Dieselmotor verfügen, laufen aus, einige können aber noch aus Lagerbeständen kurzfristig bestellt und ausgeliefert werden. Das Flaggschiff G90 ist in Deutschland und der Schweiz noch bis Mitte des Jahres erhältlich. Künftig will sich Genesis in Europa vollständig auf elektrifizierte Fahrzeuge konzentrieren.

„Seit unserem Start in Europa gilt Genesis als Vorreiter im Bereich Premium-Elektromobilität“, so Andrew Sellars, Vertriebsleiter bei Genesis Motor Europe. „Hier haben wir uns in den vergangenen Jahren mit preisgekrönten Fahrzeugen und hervorragendem Kundenservice etabliert. Mit unserer neuen Elektrifizierungsstrategie reagieren wir auf das Feedback unserer Kunden und die Anforderungen des Marktes. Wir sind zuversichtlich, dass der Schritt hin zu einer komplett elektrifizierten Produktpalette in Europa, zu der auch neue Hybridmodelle gehören, der richtige Weg ist.“

„Unser vielfältiges Portfolio umfasst hochwertige elektrifizierte Antriebe – auch in neuen spannenden Segmenten. Mit diesen Modellen wollen wir über Deutschland, Großbritannien und die Schweiz hinaus gezielt in weitere europäische Märkte expandieren“, erklärt Sellars.

Die Elektrifizierung von Genesis erfolgt langsamer, als es die Marke geplant hatte. Im letzten Jahr ist man von den 2021 verkündeten Plänen abgerückt, schon ab 2025 nur noch Elektroautos und Wasserstofffahrzeuge auf den Markt zu bringen.

„Vor fünf Jahren prognostizierten wir, dass das Zeitalter der Elektroautos sehr schnell kommen würde, und wir wollten wirklich führend sein und den Markt für Elektroautos aufmischen“, sagte Genesis-CEO Mike Song letzten Sommer. „Die Elektrifizierung ist nach wie vor unsere Vision. Wir werden zu 100 Prozent elektrifizierte Fahrzeuge haben, aber der Markt und die Kunden wollen jetzt eher einen Hybrid als ein E-Auto, also wollen wir den Genesis Hybrid so schnell wie möglich auf den Markt bringen.“