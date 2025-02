DS N°8 ab 57.700 Euro in Deutschland bestellbar

DS Automobiles erweitert sein Modellportfolio um das Elektroauto-Spitzenmodell DS N°8, das jetzt bestellt werden kann. Die Baureihe wird in zwei Ausstattungslinien angeboten. Zur Wahl stehen zudem zwei Batterieoptionen sowie Vorderrad- oder Allradantrieb.

Der DS N°8 soll für eine moderne Interpretation des klassischen französischen Karosseriebaus stehen. „Das neue Topmodell der Premiummarke ist die Pariser Interpretation eines vollelektrischen, komfortablen und stilvollen Reiseerlebnisses“, so der zum Stellantis-Konzern gehörende Hersteller. Das Design sei auf Effizienz ausgelegt. Neben der aerodynamischen Formgebung (Luftwiderstandswert 0,24) trügen ein verkleideter Unterboden, ausgeklügelte Lufteinlässe sowie aerodynamisch optimierte Felgen zu der Reichweite von bis zu 750 Kilometern bei.

Der DS N°8 ist in drei vollelektrischen Varianten mit 169 kW (230 PS), 180 kW (245 PS) und 275 kW (350 PS) erhältlich. Das leistungsstärkste Modell verfügt über zwei Elektromotoren und Allradantrieb. Die Batterien bestehen aus NMC-Zellen (Nickel-Mangan-Kobalt). Zur Wahl stehen eine Batterie mit 74 kWh nutzbarer Kapazität sowie eine größere Variante mit 97,2 kWh (Long-Range-Variante). Die Version des DS N°8 mit Vorderradantrieb und Long-Range-Batterie erreicht eine Reichweite von 750 Kilometern nach WLTP, während die Allradversion in Long-Range-Konfiguration 688 Kilometer schafft.

Der DS N°8 unterstützt schnelles Gleichstromladen (DC) mit bis zu 160 kW, womit die Batterie von 20 auf 80 Prozent in 27 Minuten gefüllt werden kann. In zehn Minuten lassen sich so bis zu 200 Kilometer Reichweite in die Akkus pressen. Darüber hinaus bietet das Fahrzeug ein 11-kW-Onboard-Ladegerät, mit dem eine Wechselstrom-Aufladung (AC) von 20 auf 80 Prozent in etwa sechs Stunden (dreiphasige 11-kW-Wall-Box), beziehungsweise in acht Stunden und 50 Minuten (einphasige Wall-Box mit 7,4 kW) möglich ist.

„Das Interieur des DS N°8 kombiniert innovative Technologie mit traditioneller Handwerkskunst. Hochwertige Materialien wie Nappa-Leder in Uhrenarmband-Optik, guillochierte ‚Clous de Paris‘-Gravuren und edle Alcantara-Varianten unterstreichen die Exklusivität des Modells“, wirbt DS. „Die Ausführungen DS Canvas in Pearl & Eternal Blau sowie Alcantara in Eternal Blau sind komplett tierfrei und bestehen größtenteils aus recycelten Materialien. Die Ausführungen Nappa-Leder in Alezan-Braun und Nappa-Leder in Basalt Schwarz bestehen aus geschmeidigem bayrischem Premiumleder, das mit Olivenblätter-basierten Mitteln pflanzlich gegerbt wurde.“

Das Infotainmentsystem Iris System 2.0 ermöglicht die Steuerung über ein 16-Zoll-Touchdisplay oder Sprachbefehl. Auch die künstliche Intelligenz ChatGPT ist integriert. Zu den erweiterten Fahrerassistenzsystemen gehören der Drive Assist 2.0 mit teilautomatischem Spurwechsel und vorausschauender Geschwindigkeitsanpassung, Pixel-Vision-Scheinwerfer mit einer Reichweite von bis zu 500 Metern sowie das Night-Vision-System für gute Sichtverhältnisse bei Dunkelheit.

Der DS N°8 wird in den Ausstattungslinien Pallas und Étoile angeboten. Die Étoile-Variante zeichnet sich durch zusätzliche Features wie den Luminascreen an der Front, Drive Assist 2.0 und ein digitales Spiegelsystem aus. Ergänzend stehen verschiedene Technik- und Komfort-Pakete zur Wahl. Der DS N°8 ist in fünf Farben erhältlich: Topas-Blau, Palladium-Grau und Alabaster-Weiß. Ergänzt wird das Angebot durch Kristall-Grau und Perla-Nera-Schwarz. Zusätzlich sind ein schwarzes Dach – einschließlich Dachbögen – sowie eine erweiterte Bi-Ton-Lackierung als Optionen verfügbar.

Das neue Spitzenmodell von DS Automobiles soll ab Beginn des zweiten Halbjahrs bei den Händlern stehen. Die Preise für die vorderradangetriebene Version mit 169 kW (230 PS) starten bei 57.700 Euro. Die Long-Range-Variante mit Vorderradantrieb und 180 kW (245 PS) ist ab 63.200 Euro, mit Allrad sowie 275 kW (350 PS) ab 75.000 Euro erhältlich.