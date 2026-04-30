Tesla präsentiert ersten seriengefertigten Elektro-Lkw

Tesla hat mit der Serienproduktion seines Elektro-Lkws Semi begonnen. Kürzlich ist das erste Exemplar auf der neuen Großserien-Fertigungslinie in der „Gigafactory“ Nevada vom Band gelaufen. Das erste Nutzfahrzeug der Marke wurde 2017 vorgestellt und sollte eigentlich schon ab 2019 auf die Straßen kommen. Der Start verzögerte sich aber und bisher wurden nur Fahrzeuge für Tests mit ausgewählten Kunden gebaut. Nun hat aber die Serienproduktion offiziell begonnen.
Produziert wird der E-Lkw in einer eigens errichteten, separaten Fabrik neben der Gigafactory Nevada. Das Werk ist Berichten zufolge für eine Jahreskapazität von 50.000 Lkw ausgelegt, die Fertigung soll aber schrittweise hochgefahren werden. Die Skaleneffekte sollen dazu führen, den Semi für einen Preis von 290.000 beziehungsweise 260.000 US-Dollar für die Long-Range-/Standard-Version anzubieten.
Im Februar veröffentlichte Tesla die finalen Produktionsspezifikationen und bestätigte zwei Semi-Ausstattungsvarianten: Standard Range mit 325 Meilen Reichweite (rund 523 km) bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 82.000 Pfund (rund 37,2 Tonnen) und Long Range mit 500 Meilen Reichweite (rund 800 km). Beide Versionen haben einen einen Antrieb mit drei integrierten E-Motoren für bis zu 800 kW/1088 PS Leistung. Der Semi soll das Megawattladen mit 1,2 MW beherrschen, womit sich die Batterie besonders schnell mit Strom füllen lässt.
First Semi off high volume line pic.twitter.com/fI1AdQrJFH
— Tesla Semi (@tesla_semi) April 29, 2026
Bereits Ende letzten Jahres wurde eine Überarbeitung des Designs präsentiert, die Teslas typischer Formensprache mit stärker aerodynamischer Ausrichtung und modernen Designelementen folgt. Dabei standen den Angaben zufolge nicht nur optische Aspekte im Fokus, sondern vor allem die Anforderungen der Fahrer, die den Semi im regionalen Güterverkehr einsetzen sollen. Eine zentrale Verbesserung betrifft das Gewicht: Man konnte rund 1000 Pfund (rund 450 kg) einsparen. Diese Reduktion erhöht die mögliche Nutzlast und verbessert zugleich die Effizienz. Technisch erhielt der Semi ebenfalls diverse Neuerungen.
Tesla will seinen Elektro-Lkw auch außerhalb des Heimatmarktes anbieten. Firmenchef Elon Musk hat bekräftigt, das Fahrzeug in Europa verkaufen zu wollen. „Wir haben den Tesla Semi, den schweren Lkw, der hoffentlich nächstes Jahr nach Europa kommen wird“, sagte er 2026 während eines Interviews mit dem Leiter des deutschen Tesla-Werks in Brandenburg.
Kommentare
Thomas meint
Von den technischen Spezifikationen ist der SEMI in der Standard-Variante mit den Fahrzeugen von Daimler, MAN und Volvo vergleichbar – sofern die Reichweitenangaben stimmen. Die Long-Range-Variante ist bislang ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man von den Kleinserien von Designwerk einmal absieht.
Entscheidend dürfte damit der Preis sein. Und es wäre natürlich super, wenn hier endlich Druck auf Daimler & Co gemacht wird. Es kann nicht sein dass eLKW > 300 TEUR kosten, wenn die Batteriezellen nur noch 30 TEUR ausmachen.
Werner Mauss meint
Tja, Dividenden und Boni haben ihren Preis.
Jörg2 meint
Ich bin gespannt, ob die sehr sehr ausgiebige Verzögerung nun ein erfolgreiches Serienprodukt hervorgebracht hat. Die Vorserienmodelle scheinen sich ja seit geraumer Zeit gut zu schlagen.
Wenn ich das Bild richtig verstehe, dann ist der Kritikpunkt „Fahrer kann nichts aus dem Fenster herrausreichen und muss immer erst aussteigen“ ausgeräumt zu sein. Ich glaube da in beiden Seitenscheiben kleine Fenster zu erkennen.
Future meint
Der Semi ist sogar schon jetzt ein Erfolg:
Zwischen Januar 2025 und Februar 2026 sollen 965 der insgesamt 1.067 Anträge des kalifornischen Clean Truck & Bus Voucher-Programms auf den Tesla Semi entfallen sein. Daimler, Paccar und Volvo erhielten dagegen zusammen nur weniger als 100 Anträge. (Quelle: Electrek)
Woran mag das liegen?
Mit den angekündigten Preisen wird der Tesla Semi laut Branchenkennern zum preisgünstigsten BEV-Sattelschlepper der Klasse 8 auf dem US-Markt. Gleichzeitig ist der Semi mit Blick auf die Tech-Specs der teils schon in die Jahre gekommenen Konkurrenz überlegen. (Quelle: electrive)
Ich bin mir sicher, dass der Semi den Wandel der Branche deutlich voranbringen wird. Daran werden auch die vielen ewigen Nörgler diesseits und jenseits des Atlantiks nichts ändern. Schon wieder ein schöner Tag für die Elektromobilität.
eBikerin meint
Warum gibt es eigentlich eine Preise für den Semi auf der Tesla Webseite?
David meint
Glaube, du bist ein Witzbold. Der elektrische Tesla Lastwagen, um den seit neun Jahren ein riesiges Geschrei gemacht wird, hat also 965 Bestellungen im Heimatland gesammelt. In einem Land, das im Wesentlichen von 13 Millionen LKW versorgt wird. Merkst du selber, das ist ein Affront. Und wir wissen ja schon von Pepsi, dass der Große in Wirklichkeit nur 620 km Reichweite hat. Und NCM Schwachlastzellen. Das wird noch lustig, wenn die Million Kilometer naht.Vor allem aber kann Tesla kein Geschäft damit machen. Sie haben keine Service Organisation und kein MCS-Ladenetz.
Dagobert meint
Das kalifornische Clean Truck & Bus Voucher-Programm / HVIP weist rund 1,58 Mrd. $ Voucher-Fördervolumen für 15.595 Fahrzeuge aus. Das entspricht rechnerisch einem Durchschnitt von gut 101.000 $ pro Fahrzeug.
Für den Kauf eines Tesla Semi liegt der HVIP-Voucher je nach Fall bei 120.000 $ Basisförderung, 150.000 $ im Drayage-Einsatz und bis zu 330.000 $ für qualifizierte Small-Business-/Small-Fleet-Konstellationen. Bei privat gehaltenen Fahrzeugen ist die kombinierte öffentliche Förderung allerdings auf maximal 90 % des Fahrzeugpreises gedeckelt.
Damit reden wir beim Tesla Semi je nach Preisannahme über Förderquoten von grob 40 % bis maximal 90 % des Fahrzeugpreises.
Es gibt Leute, die nennen das Erfolg. Ich nenne das kompletten Irrsinn.
MK meint
@Future:
Ich hoffe, dass Sie recht behalten und Tesla dann auch in entsprechender Stückzahl und Qualität liefern kann. Aktuell ist es auf dem US-Markt ja sehr schwierig, mit reinen Elektromodellen einen Fuß auf den Boden zu bekommen.
Aber man muss natürlich auch im Blick behalten, dass andere Märkte anders sind als der US-Markt. Das kalifornische Programm ist also sicher ein gutes Indiz für den Marktanteil in den USA, nicht aber für Europa oder China.
Und man muss natürlich auch schauen, wie es in anderen Zeiträumen bei der Beantragung aussieht: Auch Daimler hat schon lange vor Auslieferungsbeginn tausende Bestellungen für seine Elektro-LKW entgegen genommen und diese bis heute nicht alle ausgeliefert. Wenn also z.B. bei Daimler und Volvo die Anträge für Förderung größtenteils schon 2024 eingegangen sind, für den Semi aber erst 2025 Anträge gestellt werden konnten (das Portal fragt bei Beantragung ganz exakt Modell und auch Händler, über den das Modell beschafft wird, ab…ohne ist eine Beantragung der Subvention nicht möglich), würde das den enormen Marktanteil wieder relativieren.
David meint
Der Privatkunde lässt sich bei Tesla seit Jahren hinters Licht führen, indem er von Tesla nicht erfährt, was für ein Akku in seinem Wagen eingebaut ist. Da muss man erst woanders recherchieren, um dann zu den realen Brutto- und Nettowerten zu kommen. Fuhrunternehmer werden sich das nicht bieten lassen. Trotzdem erfährt man nichts. Insofern vermute ich, Tesla betreibt Schadensbegrenzung, um das Gesicht nicht zu verlieren, indem sie nur an Friendly User ein paar 100 Stück ausgeben. Im Depotverkehr, also dort, wo man über Nacht laden kann. Einen flächendeckenden Service für die paar LKW können sie sich schlicht nicht leisten. Auch wird so nicht herauskommen, dass dieses Machwerk keine 800 km am Stück fährt, was beim eActros unter günstigen Bedingungen möglich ist. Tesla halt.
Futureman meint
Es wird wohl einfach ein Produkt sein, was in seinem Bereich möglichst viele Szenarien abdeckt, dazu günstig im Kauf und Unterhalt ist. Das hat bei den PKW auch schon zu den meistverkauften Modellen in dem jeweiligen Segment gesorgt. Schauen wir einfach mal zum Jahresende, wie viele Exemplare wirklich ausgeliefert werden und aber wann Tesla im nächsten Segment das meistverkaufte Modell ist.
Miro meint
Gibt’s eigentlich irgendwas was Tesla gut macht, in deinen Augen?
David meint
Absolut. Ich nenne dir drei Beispiele:
Die Kommunikation ist ausgezeichnet. Man schafft es, dass Menschen bestimmten Niveaus bis heute glauben, dass großartiges Potenzial hinter der Firma steht. Das ist nicht einfach, weil ja die Fakten komplett dagegen sprechen: z.B. Waymo fährt schon autonom und Tesla nicht.
Mir gefiel auch, wie sie den Kranken in Grünheide das Gehalt gestrichen haben. Denn die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist eine der großen Probleme, wer bei den Deutschland ein Unternehmen mit Angestellten betreibt. Ich will nicht sagen, dass Tesla damit durchkommt, aber vielleicht ist das eine Anregung für deutsche Unternehmen, in diesem Bereich auch etwas mutiger zu werden?
Auch haben sie viele Themen ausgerollt, die krachend gescheitert sind, so dass man heute zB sagen kann, Online Vertrieb in Europa funktioniert bei PKW überhaupt nicht. Ebenso ist damit noch einmal klarer geworden, dass Service vor Ort ein Faktor ist.
Future meint
Auf der Website hat Tesla (02/2026) beeindruckende Zahlen veröffentlicht. Der Semi wird ein Gamechanger. Das ist doch hervorragend, um endlich diese schmutzige Logistik umzukrempeln:
Standard Range:
325 Meilen Reichweite bei einem Gesamtgewicht von 82.000 Pfund (umgerechnet 523 Kilometer bei 37,2 Tonnen)
Leergewicht unter 20.000 Pfund (umgerechnet 9,07 Tonnen)
Energieverbrauch von 1,7 kWh/Meile (umgerechnet 1,1 kWh/km)
Drei unabhängige Motoren an den Hinterachsen mit kumuliert 800 kW Antriebsleistung
Kompatibel mit MCS
Ladezeit: 60-prozentige Ladung in 30 Minuten
Elektrische Nebenabtriebswelle (ePTO) mit bis zu 25 kW
Long Range:
500 Meilen Reichweite (umgerechnet 805 Kilometer)
Leergewicht von 23.000 Pfund (10,43 Tonnen)
Energieverbrauch von 1,7 kWh/Meile (umgerechnet 1,1 kWh/km)
Drei unabhängige Motoren an den Hinterachsen mit kumuliert 800 kW Antriebsleistung
1,2 MW Spitzenladegeschwindigkeit
Kompatibel mit MCS
Ladezeit: 60-prozentige Ladung in 30 Minuten
Elektrische Nebenabtriebswelle (ePTO) mit bis zu 25 kW
M. meint
Und was daran hat dich so beeindruckt?
David meint
Die Akkugröße brutto und netto ist wie? Und sind diese 110 kWh auf 100 km ein später Aprilscherz oder ist das der wirkliche Wert? Der Elektrotrucker hat auf seiner letzten Fahrt mit dem DAF-Semi mit Fracht im echten Leben 67 kWh auf 100 km verbraucht. Kann man auf YouTube nachgucken, Minute 57:01.
https://youtu.be/NAYPzciUdwI?is=6RF0wRD6Yb4bo56U