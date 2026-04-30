Tesla präsentiert ersten seriengefertigten Elektro-Lkw

Tesla hat mit der Serienproduktion seines Elektro-Lkws Semi begonnen. Kürzlich ist das erste Exemplar auf der neuen Großserien-Fertigungslinie in der „Gigafactory“ Nevada vom Band gelaufen. Das erste Nutzfahrzeug der Marke wurde 2017 vorgestellt und sollte eigentlich schon ab 2019 auf die Straßen kommen. Der Start verzögerte sich aber und bisher wurden nur Fahrzeuge für Tests mit ausgewählten Kunden gebaut. Nun hat aber die Serienproduktion offiziell begonnen.

Produziert wird der E-Lkw in einer eigens errichteten, separaten Fabrik neben der Gigafactory Nevada. Das Werk ist Berichten zufolge für eine Jahreskapazität von 50.000 Lkw ausgelegt, die Fertigung soll aber schrittweise hochgefahren werden. Die Skaleneffekte sollen dazu führen, den Semi für einen Preis von 290.000 beziehungsweise 260.000 US-Dollar für die Long-Range-/Standard-Version anzubieten.

Im Februar veröffentlichte Tesla die finalen Produktionsspezifikationen und bestätigte zwei Semi-Ausstattungsvarianten: Standard Range mit 325 Meilen Reichweite (rund 523 km) bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 82.000 Pfund (rund 37,2 Tonnen) und Long Range mit 500 Meilen Reichweite (rund 800 km). Beide Versionen haben einen einen Antrieb mit drei integrierten E-Motoren für bis zu 800 kW/1088 PS Leistung. Der Semi soll das Megawattladen mit 1,2 MW beherrschen, womit sich die Batterie besonders schnell mit Strom füllen lässt.

First Semi off high volume line pic.twitter.com/fI1AdQrJFH — Tesla Semi (@tesla_semi) April 29, 2026

Bereits Ende letzten Jahres wurde eine Überarbeitung des Designs präsentiert, die Teslas typischer Formensprache mit stärker aerodynamischer Ausrichtung und modernen Designelementen folgt. Dabei standen den Angaben zufolge nicht nur optische Aspekte im Fokus, sondern vor allem die Anforderungen der Fahrer, die den Semi im regionalen Güterverkehr einsetzen sollen. Eine zentrale Verbesserung betrifft das Gewicht: Man konnte rund 1000 Pfund (rund 450 kg) einsparen. Diese Reduktion erhöht die mögliche Nutzlast und verbessert zugleich die Effizienz. Technisch erhielt der Semi ebenfalls diverse Neuerungen.

Tesla will seinen Elektro-Lkw auch außerhalb des Heimatmarktes anbieten. Firmenchef Elon Musk hat bekräftigt, das Fahrzeug in Europa verkaufen zu wollen. „Wir haben den Tesla Semi, den schweren Lkw, der hoffentlich nächstes Jahr nach Europa kommen wird“, sagte er 2026 während eines Interviews mit dem Leiter des deutschen Tesla-Werks in Brandenburg.