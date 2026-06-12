Bontu präsentiert elektrische Minicars und Mini-Nutzfahrzeuge für Europa

Shandong Bontu New Energy Vehicle Industry (Bontu) stellt seine Modellpalette für Europa vor. Der chinesische E-Fahrzeug-Hersteller bietet eine Reihe elektrisch angetriebener Vierradfahrzeuge an. Dazu gehören gehören zwei Minicar-Modelle sowie ein Kleinst-Nutzfahrzeug, das als Pick-up, Truck oder Cargo-Version erhältlich ist. Die Fahrzeuge sind unter anderem für Lieferungen auf der letzten Meile in städtischen Gebieten vorgesehen. Preise werden noch nicht genannt.

Das Unternehmen mit Sitz in Xintai in der Provinz Shandong wurde 2020 gegründet. Man sei auf Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von E-Fahrzeugen spezialisiert und verfüge über Produktionsgenehmigungen für Motorräder und Spezialfahrzeuge, heißt es. Auf mehreren Produktionslinien für Mini-Nutzfahrzeuge würden Modelle von Kühlfahrzeugen über medizinische Varianten bis hin zu Fahrzeugen für Kurierdienste gebaut, um unterschiedliche Anforderungen der sogenannten letzten Meile abzudecken.

Die Modelle von Bontu verfügen über eine europäische Zertifizierung und werden weltweit verkauft. Das Angebot umfasst elektrische Vierradfahrzeuge mit unterschiedlichen Eigenschaften sowie Mini-Nutzfahrzeuge für verschiedene Kundengruppen. Die Fahrzeuge der Baureihen L6e und L7e können je nach Ausführung ab einem Alter von 14 beziehungsweise 16 Jahren gefahren werden.

Der Kleinstwagen Bontu BTE05 ist für den Stadtverkehr ausgelegt und als Zwei- oder Viersitzer erhältlich. Er ist 3000 Millimeter lang und erreicht mit je nach Version 13 bis 20 kW (18-27 PS) Leistung (20-30 kW/27-41 PS Peak) eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h. Je nach Batteriegröße von 13,9 oder 18,1 kWh beträgt die Reichweite 170 beziehungsweise 222 Kilometer. Zur Ausstattung zählen unter anderem ABS, Klimaanlage, Fahrerairbag, Rückfahrkamera, Parksensoren sowie ein 12-Zoll-Touchscreen.

Mit dem Minicar Bontu BTE09 richtet sich der Hersteller an eine jüngere Zielgruppe. Das 2750 Millimeter kurze Modell wird als zweisitzige L6e-Version und als viersitzige L7e-Version angeboten. Die L6e-Ausführung ist elektronisch auf 45 km/h begrenzt, die L7e-Version erreicht bis zu 75 km/h. Die Reichweite liegt je nach Batterieausführung mit 7,68 oder 10 kWh bei 130 beziehungsweise 150 Kilometern. Die Ladezeit beträgt drei Stunden. Zur Ausstattung gehören unter anderem ABS, EBD, EPS, HAC sowie ein 10-Zoll-Multimedia-Touchscreen.



Im Bereich der Mini-Nutzfahrzeuge bietet Bontu den Kastenwagen BTE03 in verschiedenen Konfigurationen an. Das Fahrzeug wurde nach Unternehmensangaben während der Entwicklung mehr als eine Million Kilometer unter extremen Temperaturbedingungen getestet. In der Standardausführung misst das Modell 3564 Millimeter in der Länge und verfügt über eine Nutzlast von 340 Kilogramm. Die Leistung beträgt 7,5 kW (10 PS), die Höchstgeschwindigkeit 81 km/h. Die Batterie mit 8,35 kWh ermöglicht eine Reichweite von 80 bis 100 Kilometern. Eine Vollladung ist in drei Stunden möglich.

Bontu hebt die Vorteile elektrischer Nutzfahrzeuge im Stadtverkehr hervor. Genannt werden geringere Betriebskosten, keine lokalen Emissionen, niedrige Geräuschentwicklung und Möglichkeiten zur intelligenten Flottenverwaltung. Nach Unternehmensangaben liegen die Energiekosten bei einem Drittel vergleichbarer Dieselfahrzeuge, während die Wartungskosten um 40 Prozent sinken. Die gesamte Fahrzeugpalette ist in der EU als L6e- oder L7e-Fahrzeug homologiert und kann in den Mitgliedstaaten für den Straßenverkehr zugelassen werden. Die Garantie beträgt drei Jahre oder 50.000 Kilometer.