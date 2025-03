Daimler-Truck-Chefin: Die Kunden entscheiden über den Antriebsmix

Die Chefin von Daimler Truck hat in einem Interview mit Auto Motor und Sport über die Herausforderungen durch die Transformation der Branche gesprochen. Die Industrie ist nach Meinung von Karin Rådström schon auf einem guten Weg hin zu nachhaltigem Transport, bei der Politik sieht sie Handlungsbedarf.

„Wir sind mit batterieelektrischen Antrieben gestartet und werden sie mit etwas Zeitverzug um wasserstoffbasierte Antriebe ergänzen“, erklärte Rådström. Denn allein mit Batterien werde es bei Nutzfahrzeugen nicht funktionieren. Heute seien in Europa sechs Millionen Lkw unterwegs – die Hochspannungsnetze könnten gar nicht schnell genug und zu akzeptablem Kosten ausgebaut werden, um all diese Trucks komplett auf Batterie-Antrieb umzustellen.

„Was den richtigen Mix zwischen beiden Antriebstechnologien angeht, so werden darüber am Ende nicht wir bestimmen, sondern unsere Kunden. Je nach konkretem Anwendungsfall werden sie sich für die eine oder die andere Technologie entscheiden“, so die Managerin.

Ladeinfrastruktur hinkt hinterher

Der Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur gehe bisher viel zu langsam, bemängelte Rådström. Um die CO₂-Ziele der EU zu erreichen, brauche es bis 2030 in Europa 35.000 Schnellladepunkte für elektrische Lkw und Reisebusse – heute gebe es nicht einmal 1.000. Bei Wasserstoff sehe es nicht besser aus. „Das muss sich also dringend ändern.“

Hier seien zwar vor allem die Energiewirtschaft und Politik gefragt, als Hersteller wolle man aber ebenfalls einen Beitrag leisten, betonte die Daimler-Truck-Chefin. Der Konzern habe deshalb gemeinsam mit Volvo und Traton das Gemeinschaftsunternehmen Milence gegründet, das in Europa 1.700 öffentliche Ladepunkte errichten will.

Die Politik würde es den Kunden auch deutlich attraktiver machen, sich elektrische Lkw anzuschaffen, wenn sie sie dabei unterstützt, in ihren Depots eigene Lade-Infrastrukturen zu errichten, so die Managerin. Daimler Truck biete den Kunden neben den entsprechenden Fahrzeugen auch Ladelösungen an.

Politik soll CO₂-Ziele an Infrastruktur koppeln

Die Nutzfahrzeugindustrie investiere viele Milliarden Euro in emissionsfreie Antriebe und habe hier schon viel erreicht, findet Rådström. Bei der Dekarbonisierung des Transports fehle es nicht an den Fahrzeugen – es fehle vor allem am Ladenetz. Man habe es deshalb gar nicht selbst in der Hand, die CO₂-Ziele der EU für 2030 zu erreichen. Verfehle man diese, müsse man trotzdem hohe Strafen zahlen. „Wir haben deshalb die Erwartung, dass die Politik die CO₂-Ziele für Nutzfahrzeughersteller an den Ausbau der Infrastruktur koppelt“, sagte die Chefin von Daimler Truck.

Laut Rådström muss der Konzern wegen der großen Herausforderungen der Transformation der Branche harte Entscheidungen treffen. Daimler Truck müsse die Kosten in Europa deutlich senken und sei gerade dabei, die konkreten Maßnahmen zu erarbeiten. Für Nutzfahrzeughersteller gebe es sehr ambitionierte Ziele zur CO₂-Reduktion, die man nur erreichen könne, wenn man viele Milliarden Euro in neue Technologien, Produkte und Services investiert. „Um das finanzieren zu können, müssen wir unsere Kosten reduzieren.“