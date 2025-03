Ford investiert Milliarden in kriselndes Deutschlandgeschäft

Um die Transformation seines Europa-Geschäfts zu unterstützen und dessen Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, stellt die Ford Motor Company neues Kapital sowie Mittel für einen Businessplan der deutschen Tochtergesellschaft, Ford-Werke GmbH, zur Verfügung.

In den vergangenen Jahren habe man in Europa bedeutende Investitionen getätigt, erklärt der Konzern – darunter zwei Milliarden US-Dollar für den Umbau des Werks in Köln für die Fertigung elektrischer Fahrzeuge. Die neue Finanzierung von bis zu 4,4 Milliarden Euro umfasse eine Kapitaleinlage, um die Schulden der Ford-Werke zu reduzieren. Zusätzlich würden Mittel für einen mehrjährigen Businessplan bereitgestellt, der darauf abzielt, die laufenden Restrukturierungsbemühungen zu unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

„Dieser Schritt ersetzt die 2006 ausgestellte Patronatserklärung der Ford Motor Company und bringt die Unterstützung der Ford-Werke in Einklang mit der anderer Tochtergesellschaften von Ford weltweit“, heißt es in einer Mitteilung. „Mit dem neuen Kapital für unsere deutsche Tochtergesellschaft fördern wir die Transformation unseres Geschäfts in Europa und stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit mit einer neuen Produktpalette“, so John Lawler, stellvertretender Vorsitzender der Ford Motor Company. „Um langfristig in Europa erfolgreich zu sein, müssen wir auch weiterhin unsere Strukturen vereinfachen, Kosten senken und die Effizienz steigern.“

Im Jahr 2024 hat Ford seine Führungsposition im europäischen Nutzfahrzeugsegment als meistverkaufe Nutzfahrzeugmarke im zehnten Jahr in Folge ausgebaut. Zudem hat die Marke zwei neue Elektro-Pkw auf den Markt gebracht, die auf die Bedürfnisse der europäischen Kunden abgestimmt sind: Den Ford Explorer und Ford Capri, die beide in Köln gebaut werden.

Mit dem Puma Gen-E hat Ford ein drittes E-Auto vorgestellt, das Anfang dieses Jahres in Rumänien in die Produktion geht. Noch sorgen die E-Autos im Konzern für hohe Verluste, die Nachfrage insbesondere auch in Europa liegt hinter den Erwartungen.

Lawler betonte: „Ford bekennt sich mit der Finanzierung klar zu seinem europäischen Geschäft. Gleichzeitig ist es unerlässlich, dass alle Beteiligten – Industrie, politische Entscheidungsträger, Gewerkschaften und Sozialpartner – zusammenarbeiten, um die Zukunft der europäischen Automobilindustrie zu sichern. Insbesondere brauchen wir eine klare politische Agenda in Europa, die die Akzeptanz von Elektroautos fördert und die Verbrauchernachfrage mit den europäischen Emissionszielen in Einklang bringt.“