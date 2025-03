BYD Atto 2 kostet in Deutschland ab 31.990 Euro

Vor etwa einem Monat hat der chinesische Hersteller BYD mit dem Elektroauto Atto 2 das bislang kompakteste SUV der Marke für Europa vorgestellt. Nun steht fest, was das Modell in Deutschland kosten wird.

Wie BYD mitteilte, kommt der Atto 2 am Freitag hierzulande in den Handel. Für 31.990 Euro gibt es ihn in der Basisausstattung Active, für die mittlere Ausstattung Boost werden ab 34.990 Euro aufgerufen. Zum Auftakt wirbt BYD laut dem Portal Electrive mit einem rabattierten Aktionspreis von 29.990 beziehungsweise 32.990 Euro.

Eine höhere Ausstattung namens Comfort für regulär 38.990 Euro soll im vierten Quartal in Deutschland starten. Dann erhält der Atto 2 auch eine höhere Reichweite von 420 statt 312 Kilometern nach WLTP-Norm und eine schnellere DC-Ladeleistung (25 statt 37 Minuten von 10 auf 80 % Ladestand). Serienmäßig verfügt der Atto 2 zudem über einen 11-kW-Wechselstrom-Lader (AC), der die Akkus in fünfeinhalb Stunden von 0 auf 100 Prozent bringt.

Der Atto 2 misst 4.310 Millimeter in der Länge, 1.830 Millimeter in der Breite und 1.675 Millimeter in der Höhe. Damit ist er 145 Millimeter kürzer und 45 Millimeter schmäler als das schon eingeführte E-SUV Atto 3. Dennoch biete er ein großzügiges Raumangebot im Segment der kleinen SUV, wirbt BYD. Unter anderem der vergleichsweise lange Radstand von 2.620 Millimetern helfe dabei, das Platzangebot im Inneren zu vergrößern.

Der Atto 2 ist mit einer Blade-Batterie mit 45,12 kWh Kapazität ausgestattet, die zum ersten Mal in einem kompakten BYD-Modell in Cell-to-Body-Bauweise eingesetzt wird. Bei diesem Verfahren ist die Batterie vollständig in das Fahrzeugchassis integriert, wobei die obere Abdeckung des Akkupakets als Boden für den Fahrgastraum dient. Das spart Platz und sorgt für eine hohe Karosseriesteifigkeit. „Die Blade-Batterie selbst ist so konzipiert, dass sie in puncto Sicherheit, Haltbarkeit und Leistung in ihrer Klasse führend ist“, heißt es. Sie verwendet die robuste Lithiumeisenphosphat-Technologie (LFP) als Kathodenmaterial.

Der Frontmotor leistet beim Atto 2 130 kW (177 PS) und stellt 290 Nm Drehmoment bereit. Damit geht es in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Tempo 160. Eine serienmäßige Wärmepumpe steigert die Effizienz und die Reichweite, insbesondere bei niedrigen Temperaturen. Mit der Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) mit einer Leistung von bis zu 3,3 kW lassen sich über eine externe Steckdose Elektrogeräte mit Strom versorgen, etwa ein Staubsauger.