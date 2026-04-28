GWM Ora 5 kommt als Elektroauto, Hybrid und Benziner nach Deutschland

Der neue GWM Ora 5 SUV markiert den Anfang der Ora-5-Modellreihe, die im Sommer auf dem deutschen Markt eingeführt werden soll. Das Kompakt-SUV wurde laut dem chinesischen Anbieter gezielt für die Bedürfnisse der Europäer entwickelt. Verkauft wird das Modell als Verbrenner, Hybrid und Elektroauto. Karosserievarianten wie Hatchback und Kombi sollen.

Die Hybridkonfiguration nutzt einen „hocheffizienten“ 1,5-Liter-Turbomotor, eine 1,09-kWh-Lithium-Ionen-Batterie und ein Zweigang-Hybrid-Getriebe (DHT) mit integriertem P3-Mechanismus. Damit kann das Fahrzeug automatisch zwischen sechs Betriebsmodi wechseln und je nach Fahrsituation zwischen Elektro- und Verbrennungsantrieb umschalten. Die Gesamtleistung beträgt 164 kW/223 PS, damit geht es in 7,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Tempo 185. Der kombinierte Durchschnittsverbrauch wird mit 5,1 Litern pro 100 Kilometer angegeben, die CO2-Emission mit 117 g/100 km.

Die rein elektrische Version kommt mit einer 58,3-kWh-Batterie mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP) für eine WLTP-Reichweite von 435 Kilometern zu den Kunden. Die Leistung des vorne montierten Elektromotors beträgt 150 kW (204 PS), womit man in 7,7 Sekunden aus dem Stand Tempo 100 erreichen kann. Maximal sind 170 km/h möglich. Der Verbrauch beträgt offiziell 15,5 kWh/100 km. Gleichstrom-Schnellladen (DC) lässt sich mit bis zu 120 kW, so ist die Batterie in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt. Wechselstrom-Laden gelingt mit bis 11 kW.

Große Displays, Smartphone-inspirierte Nutzerführung

Das GWM-Betriebssystem Coffee OS biete eine intelligente und intuitive digitale Umgebung, werben die Entwickler. Zu seinen zentralen Stärken zählten eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit, einfache Bedienbarkeit und ein vertrautes Nutzungserlebnis. Die Benutzeroberfläche arbeite schnell und reibungslos und sei vergleichbar mit einem Smartphone. Dies zeige sich in fließenden Darstellungen und einer klar strukturierten Oberfläche, die auf eine sofort verständliche Nutzung ausgelegt sei. Dadurch werde die Benutzererfahrung äußerst ansprechend, wobei der einfache Zugriff auf wichtige Funktionen „das Gefühl von Logik und Modernität“ verstärke.

GWM verspricht zudem eine besonders umfangreiche Serienausstattung, die bereits ab der Basisversion verfügbar sei. Die Ausstattung gehöre im Einstiegssegment zu den umfangreichsten auf dem Markt, mit einem breiten Angebot an Fahrerassistenzsystemen. Das Kofferraumvolumen beträgt bei der Benzin- und Batterie-Variante 422 Liter, bei der Hybridversion 390 Liter.

Der Ora 5 sei entwickelt worden, um ein hohes Maß an Schutz bei Frontal-, Seiten- und Heckkollisionen zu bieten, unterstreicht der Hersteller. Man ziele darauf ab, im Euro-NCAP-Test 2026 eine 5-Sterne-Bewertung zu erreichen. Das chinesische Elektroauto sei zudem sei auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt, verspricht GWM. Die Garantie auf den Antriebsstrang beträgt 7 Jahre oder 150.000 Kilometer. Für die Batterie gilt eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 Kilometer.