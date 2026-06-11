Lynk & Co aktualisiert den 02 für das Modelljahr 2027

Die zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Marke Lynk & Co führt mit dem Modelljahr 2027 (MY27) ein Update für den vollelektrischen 02 ein. Die Anpassungen an dem Kompaktwagen basieren den Angaben nach auf Kundenfeedback und Erfahrungen aus der alltäglichen Nutzung. Im Mittelpunkt stehen mehr Komfort, eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und ein optimiertes Erlebnis im Fahrzeug. Kerndesign und Leistung des Modells bleiben unverändert.

Das Modell-Update ist Teil der fortgesetzten Expansion von Lynk & Co in Europa sowie der Weiterentwicklung des Produktangebots. Der 02 MY27 baue auf Eigenschaften auf, die Fahrer bereits schätzen, so das Unternehmen. Ergänzt würden diese durch schnellere Software, neue vernetzte Funktionen und verschiedene Designanpassungen. Der Preis bleibt bei 35.995 Euro.

Äußerlich erhält das 4,46 Meter lange Modell die neue Lackierung „Onyx Black“. Die schwarze Außenfarbe erweitert die Farbpalette von Lynk & Co und soll dem Fahrzeug einen eleganten und zeitlosen Look verleihen. Sie ergänzt das bestehende Erscheinungsbild des Lynk & Co 02.

Im Innenraum kommen Mikrofaserdetails am Armaturenbrett und an den Türen hinzu. Diese sollen Komfort und wahrgenommene Qualität steigern sowie ein verfeinertes Ambiente schaffen. Zudem wurde die Mittelkonsole überarbeitet, um Stauraum und Alltagstauglichkeit zu verbessern. Gelbe Sicherheitsgurte setzen einen optischen Akzent.

Auch die digitale Nutzererfahrung wurde überarbeitet. Das System startet laut Lynk & Co schneller und soll das Elektroauto nahezu sofort einsatzbereit machen. Personalisierte Fahrereinstellungen ermöglichten ein individuell abgestimmtes Erlebnis ab dem ersten Moment. Darüber hinaus sei die Bedienung der Systemsteuerung vereinfacht worden, damit häufig genutzte Funktionen schneller erreichbar sind.

Zu den neuen Funktionen gehört „Hey Honk“, das über die externen Lautsprecher des Fahrzeugs verschiedene Sounds wiedergibt. Zur Auswahl stehen unter anderem „Applause“, „Excuse Me“ und „Bye Bye“. Mit „Game Link“ erweitert Lynk & Co die Möglichkeiten für In-Car-Entertainment. Nutzer können bei geparktem Fahrzeug Spiele auf das zentrale Display übertragen. Die Funktion zählt zu den neuen vernetzten Angeboten des MY27-Updates.

„Der Lynk & Co 02 spielt als unser vollelektrisches Angebot in Europa eine Schlüsselrolle in unserem Portfolio und verbindet starke Fahrleistung mit hoher Alltagstauglichkeit“, so Nicolas López Appelgren, CEO von Lynk & Co International. „Das Update des Lynk & Co 02 im Modelljahr 2027 enthält Neuerungen, die für unsere Fahrerinnen und Fahrer wichtig sind. Sie verbessern den Komfort, die Reaktionsfähigkeit und das Gesamterlebnis im Fahrzeug. Es ist ein natürlicher Schritt in unserem kontinuierlichen Bestreben, unsere Produkte weiterzuentwickeln – basierend auf echtem Feedback und der Art und Weise, wie die Menschen das Auto tatsächlich nutzen.“

Der 02 nutzt die SEA2-Plattform von Geely, eine auf kleinere Fahrzeuge optimierte Version der Sustainable Experience Architecture (SEA). Er hat auch im neuesten Modelljahr einen 200 kW (272 PS) starken Elektromotor, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt in 5,5 Sekunden. Die Reichweite mit der 66-kWh-Batterie beträgt bis zu 445 Kilometer gemäß WLTP-Norm. Aufladen kann man die Akkus mit einer Gleichstrom-Leistung (DC) von 150 kW, die Ladedauer beträgt 30 Minuten.