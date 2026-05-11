VW-Beschaffungsvorstand zu Batterie-Rohstoffen: „extrem viel gesichert“

Volkswagen sieht sich bei zentralen Rohstoffen für Elektroautos langfristig abgesichert. Beschaffungsvorstand Karsten Schnake sagte kürzlich der Automobilwoche mit Blick auf Batterien: „Wir sind hier sehr langfristig abgesichert – eher zu viel als zu wenig.“ Der Konzern habe „extrem viel gesichert“, weil er mit einem schnelleren Hochlauf der Elektromobilität gerechnet habe.

Zugleich beschreibt der Manager Verschiebungen bei den Fahrzeugen und Antrieben. Es gebe Entwicklungen hin zu kleineren Fahrzeugen und Hybridantrieben. Dadurch würden die Batterien kleiner. Auch bei der Zellchemie verweist Schnake auf Veränderungen: Die niederenergetische Zelle setze sich zunehmend durch. Bei ihr lasse sich das Material im Vergleich zur Lithium-Eisenphosphat-Zelle (LFP) deutlich leichter absichern. Insgesamt sieht VWs Beschaffungsvorstand bei den entsprechenden Rohstoffen eher Entspannung.

Darauf angesprochen, wo er heute die größten strategischen Beschaffungsrisiken sieht – eher bei klassischen Rohstoffen oder bei Elektronik, Software und China‑abhängigen Wertschöpfungsstufen – erklärte der Manager: „Ich sehe keinen Rohstoff und kein Grundmaterial, das nicht unserer besonderen Aufmerksamkeit bedarf.“ Keiner wisse, welche geopolitischen Interessen morgen im Vordergrund stehen und wo der nächste Konflikt ausbricht. „Deshalb monitoren wir die Produkte und Vormaterialien komplett. Gemeinsam mit unseren Partnern erarbeiten wir alternative Szenarien.“

Mit Blick auf den Iran-Konflikt und mögliche Auswirkungen auf die Logistikketten sagte Schnake: „Wir hatten in den vergangenen Jahren ja schon mehrere Krisen: Halbleiterengpass, Nexperia, Einfuhrzölle in Nordamerika und nun der Nahostkonflikt. Krise ist für uns das neue Normal.“ Das Ziel des Unternehmens sei, die Abhängigkeit von einzelnen Regionen und Standorten insgesamt zu reduzieren.