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VW-Beschaffungsvorstand zu Batterie-Rohstoffen: „extrem viel gesichert“

in Autoindustrie von | 8 Kommentare

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Bild: VW

Volkswagen sieht sich bei zentralen Rohstoffen für Elektroautos langfristig abgesichert. Beschaffungsvorstand Karsten Schnake sagte kürzlich der Automobilwoche mit Blick auf Batterien: „Wir sind hier sehr langfristig abgesichert – eher zu viel als zu wenig.“ Der Konzern habe „extrem viel gesichert“, weil er mit einem schnelleren Hochlauf der Elektromobilität gerechnet habe.

Zugleich beschreibt der Manager Verschiebungen bei den Fahrzeugen und Antrieben. Es gebe Entwicklungen hin zu kleineren Fahrzeugen und Hybridantrieben. Dadurch würden die Batterien kleiner. Auch bei der Zellchemie verweist Schnake auf Veränderungen: Die niederenergetische Zelle setze sich zunehmend durch. Bei ihr lasse sich das Material im Vergleich zur Lithium-Eisenphosphat-Zelle (LFP) deutlich leichter absichern. Insgesamt sieht VWs Beschaffungsvorstand bei den entsprechenden Rohstoffen eher Entspannung.

Darauf angesprochen, wo er heute die größten strategischen Beschaffungsrisiken sieht – eher bei klassischen Rohstoffen oder bei Elektronik, Software und China‑abhängigen Wertschöpfungsstufen – erklärte der Manager: „Ich sehe keinen Rohstoff und kein Grundmaterial, das nicht unserer besonderen Aufmerksamkeit bedarf.“ Keiner wisse, welche geopolitischen Interessen morgen im Vordergrund stehen und wo der nächste Konflikt ausbricht. „Deshalb monitoren wir die Produkte und Vormaterialien komplett. Gemeinsam mit unseren Partnern erarbeiten wir alternative Szenarien.“

Mit Blick auf den Iran-Konflikt und mögliche Auswirkungen auf die Logistikketten sagte Schnake: „Wir hatten in den vergangenen Jahren ja schon mehrere Krisen: Halbleiterengpass, Nexperia, Einfuhrzölle in Nordamerika und nun der Nahostkonflikt. Krise ist für uns das neue Normal.“ Das Ziel des Unternehmens sei, die Abhängigkeit von einzelnen Regionen und Standorten insgesamt zu reduzieren.

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

Leser-Interaktionen

Kommentare

  1. Jeff Healey meint

    (…) „Auch bei der Zellchemie verweist Schnake auf Veränderungen: Die niederenergetische Zelle setze sich zunehmend durch. Bei ihr lasse sich das Material im Vergleich zur Lithium-Eisenphosphat-Zelle (LFP) deutlich leichter absichern.“ (…)

    Wie meint Er das? Was ist mit „niederenergetischen“ Zellen gemeint, und deutlich leichter abzusichern als LFP Zellen? Spielt man bei VW vielleicht mit dem Gedanken, zukünftig auch Natrium Ionen Technologie in seinen Fahrzeugen zu verwenden? Rein spekulativ von mir, aber das Zitat da oben verblüfft mich schon sehr. Hat hier jemand eine Idee was gemeint sein könnte?

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  2. Andy meint

    Hallo Ecomento,
    gehts hier jetzt um VW oder BMW? Siehe Überschrift (VW) und letzter Satz zweiter Abschnitt (BMW-Beschaffungsvorstand..)

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  3. David meint

    Das schreibe ich ja hier seit Jahren.

    VW hat von Anfang an noch unter Müller Milliardenverträge abgeschlossen und hat sich stets als zuverlässiger Partner gezeigt. Darüber hinaus, ist man aber auch zur Quelle gegangen und hat sich Rohstoffe direkt oder über Partner gesichert. Dabei hat man für Fahrzeuge, die in Europa gebaut werden, auf Rohstoffe gesetzt, die auch in Europa zur Verfügung stehen. Das wird noch einmal ein großer Vorteil sein.

    „Insgesamt sieht BMWs Beschaffungsvorstand bei den entsprechenden Rohstoffen eher Entspannung.“. Das ist eine gute Nachricht. Allerdings geht es hier ja wohl um VW.

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  5. Werner Mauss meint

    Hoffentlich hat man das Richtige gesichert, nicht wie letztes Mal, zuviel Klavierlack und Touchslider. Sonst muss der Kunde wieder 5 Jahre länger als bei anderen Herstellern auf was neues warten, bis das alte aufgebraucht ist.

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