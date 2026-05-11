Tesla hat letzte Exemplare des Model S und Model X gebaut

Tesla will sich künftig stärker autonomen Autos, Künstlicher Intelligenz und Robotik widmen. Angesichts des neuen Fokus hat der US-amerikanische Elektroautopionier beschlossen, die Oberklasselimousine Model S und das große SUV Model X dauerhaft vom Markt zu nehmen. Von beiden Baureihen sind nun die finalen Exemplare vom Band gelaufen.

„Das letzte Model S und das letzte Model X wurden in der Fremont-Fabrik produziert. 14 Jahre Geschichte für das Model S, 11 Jahre für das Model X“, teilte Tesla am 10. Mai 2026 über die Plattform X mit. Der damit frei werdende Bereich des Werks im kalifornischen Fremont soll künftig dazu genutzt werden, den humanoiden Roboter „Optimus“ zu fertigen.

Wie viele Exemplare von Model S und Model X Tesla zuletzt noch absetzte, lässt sich nicht genau sagen. In den Veröffentlichungen des Unternehmens werden die beiden E-Auto-Baureihen zusammen mit dem Pick-up-Truck Cybertruck als „andere Modelle“ aufgeführt. Davon hat die Marke im letzten Jahr nur rund 50.000 Exemplare verkauft. Von den Mittelklasse-Elektroautos Model 3 und Model Y wurden dagegen fast 1,6 Millionen Einheiten abgesetzt.

The last Model S & the last Model X have been produced at Fremont Factory 14 years of history for Model S, 11 years for Model X 🫡 pic.twitter.com/5sSscIe1f3 — Tesla (@Tesla) May 10, 2026

Zum Abschied seiner Oberklasse-Baureihen hat Tesla eine streng limitierte Sonderedition aufgelegt. Die „Signature Series“ der besonders sportlichen „Plaid“-Versionen ist auf 350 Fahrzeuge weltweit begrenzt. Der Zugang wurde beschränkt auf ausgewählte Tesla-Kunden, die eine persönliche Einladung per E-Mail erhielten. Die Fertigung der regulären Modelle wurde schon im April beendet, diesen Monat wurde auch die letzten Exemplare der Signature Series gebaut.

Bis auf Weiteres besteht das internationale Auto-Portfolio von Tesla damit aus der mittelgroßen Limousine Model 3 sowie dem SUV-Coupé Model Y im gleichen Segment. Der Cybertruck ist nur in Amerika verfügbar. Darüber hinaus gibt es noch den demnächst in Europa erwarteten E-Lkw Semi. Tesla soll Berichten zufolge zudem wieder an einem kompakten E-Auto arbeiten. Der Zweisitzer Cybercab kommt zunächst nur vollautonom für Robotaxi-Services auf die Straßen.