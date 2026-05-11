Tesla hat letzte Exemplare des Model S und Model X gebaut

Tesla will sich künftig stärker autonomen Autos, Künstlicher Intelligenz und Robotik widmen. Angesichts des neuen Fokus hat der US-amerikanische Elektroautopionier beschlossen, die Oberklasselimousine Model S und das große SUV Model X dauerhaft vom Markt zu nehmen. Von beiden Baureihen sind nun die finalen Exemplare vom Band gelaufen.
„Das letzte Model S und das letzte Model X wurden in der Fremont-Fabrik produziert. 14 Jahre Geschichte für das Model S, 11 Jahre für das Model X“, teilte Tesla am 10. Mai 2026 über die Plattform X mit. Der damit frei werdende Bereich des Werks im kalifornischen Fremont soll künftig dazu genutzt werden, den humanoiden Roboter „Optimus“ zu fertigen.
Wie viele Exemplare von Model S und Model X Tesla zuletzt noch absetzte, lässt sich nicht genau sagen. In den Veröffentlichungen des Unternehmens werden die beiden E-Auto-Baureihen zusammen mit dem Pick-up-Truck Cybertruck als „andere Modelle“ aufgeführt. Davon hat die Marke im letzten Jahr nur rund 50.000 Exemplare verkauft. Von den Mittelklasse-Elektroautos Model 3 und Model Y wurden dagegen fast 1,6 Millionen Einheiten abgesetzt.
The last Model S & the last Model X have been produced at Fremont Factory
14 years of history for Model S, 11 years for Model X
— Tesla (@Tesla) May 10, 2026
Zum Abschied seiner Oberklasse-Baureihen hat Tesla eine streng limitierte Sonderedition aufgelegt. Die „Signature Series“ der besonders sportlichen „Plaid“-Versionen ist auf 350 Fahrzeuge weltweit begrenzt. Der Zugang wurde beschränkt auf ausgewählte Tesla-Kunden, die eine persönliche Einladung per E-Mail erhielten. Die Fertigung der regulären Modelle wurde schon im April beendet, diesen Monat wurde auch die letzten Exemplare der Signature Series gebaut.
Bis auf Weiteres besteht das internationale Auto-Portfolio von Tesla damit aus der mittelgroßen Limousine Model 3 sowie dem SUV-Coupé Model Y im gleichen Segment. Der Cybertruck ist nur in Amerika verfügbar. Darüber hinaus gibt es noch den demnächst in Europa erwarteten E-Lkw Semi. Tesla soll Berichten zufolge zudem wieder an einem kompakten E-Auto arbeiten. Der Zweisitzer Cybercab kommt zunächst nur vollautonom für Robotaxi-Services auf die Straßen.
Kommentare
David meint
Das ist doch schon mal ein guter Anfang, die beiden Ladenhüter einzustellen, man fragt sich nur, warum man sie überhaupt so viele Jahre durchgezogen hat. Jetzt noch den KlapperTruck einstellen und eine neue Plattform, für konkurrenzfähige Mittelklassemodelle entwerfen, am besten mit zeitgemäßer E/E Architektur. Dann könnte das in fünf Jahren wieder was werden. Aber nur, wenn man Murks rausschmeißt und einen gescheiten CEO einsetzt, der das lädierte Image wiederherstellen kann.
Allerdings sieht es danach nicht aus: Man verzettelt sich weiter in Projekten, bei denen keine große Marge zu erwarten ist. Was will man an einem Semi für Gewinne machen? Vor allem, wenn man eine Struktur aufbauen muss, Service und Ladesäulen. Und beim Roadster ist auch nichts zu erwarten, außer einer Blamage gegen chinesische Staubsaugerhersteller. Beide Fahrzeuge bedeuten hohen Aufwand bei niedriger Rendite.