Mobilize will in Europa 650 HPC-Ladeparks bis 2028 bieten

Die Renault-Mobilitätsmarke Mobilize informiert über den Ende 2022 angekündigten Aufbau eines Ladenetzes mit besonders schnellen HPC-Säulen namens Mobilize Fast Charge in Europa. Die ersten 25 Standorte sind demnach inzwischen in Frankreich in Betrieb. Bis 2028 plant Mobilize 650 Standorte in Frankreich, Italien, Belgien und Spanien. Nach Deutschland will die Marke vorerst nicht expandieren.

Auf die 25 Ladestandorte in Frankreich sollen 2025 rund 75 weitere folgen. In der zweiten Hälfte des laufenden Jahres soll zudem die Expansion in die Nachbarländer beginnen. In Belgien und Spanien will Mobilize selbst aktiv werden, für Italien plant die Marke eine strategische Partnerschaft mit Free to X, einer Tochtergesellschaft von Autostrade per l’Italia.

Gegenüber der 2022 vorgestellten Roadmap habe sich die Pläne zu dem HPC-Ladenetzausbau laut dem Portal Electrive an einigen Stellen verändert. So sollten bis Mitte 2024 eigentlich europaweit 200 Standorte am Netz sein. Außerdem sei von Ladepunkten mit bis zu 400 kW Leistung die Rede gewesen – nun seien es maximal 320 kW.

Weiter geplant ist, dass die meisten Standorte bei Renault-Partnern entstehen sollen, die strategisch günstig liegen. Die Ladesäulen sollen aber nicht Renault-Fahrern dienen, sondern allen offen stehen. Neu ist, dass die Ladegeräte Plug&Charge-fähig sind. Laut Mobilize können „Kunden der Renault-Gruppe, die ein kompatibles Fahrzeug besitzen, diese Funktion bereits über den Mobilize Charge Pass nutzen“.

Punkten will Mobilize zudem mit einem Lounge-Bereich für Kunden (Artikelbild), der den Ladeparks stets angeschlossen sein soll. Dieser verfügt unter anderem über Ruhebereiche, Kaffee, Snacks, Wi-Fi-Zugang und sanitäre Anlagen. Bei der Eröffnung der Standorte bietet Mobilize stets eine zweimonatige Einführungsaktion mit Ladepreisen von 0,41 €/kWh für Zahlungen per Kreditkarte. Kunden der Renault-Gruppe mit Mobilize Charge Pass profitieren von einem Vorzugstarif von 0,39 €/kWh.

„Die Elektrifizierung verändert die Wertschöpfungskette der Automobilhersteller“, so Gianluca De Ficchy, CEO von Mobilize. „Unsere Rolle geht heute über die Fahrzeuge hinaus, und die Erzielung wiederkehrender Einnahmen ist für Investitionen in die Zukunft der Branche unerlässlich geworden. Mobilize Fast Charge ist eine der Säulen von Mobilize, um dieses Ziel zu erreichen. Gleichzeitig ermöglicht uns dieses neue Netzwerk, unsere Kunden bei ihrem Übergang zur Elektromobilität zu unterstützen.“