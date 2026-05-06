Horse Powertrain ermöglicht Hybridisierung von BEV-Plattformen

Horse Powertrain, das Joint Venture von Renault und Geely für Verbrennungsmotoren, hat den X-Range C15 Direct Drive präsentiert. Der „All-in-One“-Hybridantrieb soll es ermöglichen, reine Batterie-Elektroauto-Plattformen (BEV) als Basis für HEV, PHEV und EREV (Vollhybride, Plug-in-Hybride, Range-Extender-E-Fahrzeuge) zu nutzen.

Der neue Antrieb ist eine Weiterentwicklung des C15, den Horse Powertrain im vergangenen Herbst auf der IAA Mobility in München präsentiert hatte. Dieser C15 war darauf ausgelegt, mit BEV-Plattformen nachträglich einen Range-Extender-Antrieb zu ermöglichen – also ein Elektroauto mit zusätzlichem kompakten Verbrennungsmotor ohne Verbindung zu den Rädern, der als Stromgenerator dient.

Der X-Range C15 Direct Drive geht über diese frühere Auslegung hinaus. Er soll auch Vollhybride und Plug-in-Hybride ermöglichen, selbst wenn die Plattform ursprünglich nur für rein batterie-elektrische Antriebe entwickelt wurde.

Ein zentraler Unterschied betrifft die Rolle des Verbrennungsmotors, erklärt das Portal Electrive. Beim 2025 vorgestellten C15 war der 1,5 Liter große Vierzylinder als Generator vorgesehen, um die Batterie aufzuladen. Bei der 2026 vorgestellten Direct-Drive-Version kann der Benziner auch die Räder direkt antreiben.

Auch beim Einbau unterscheidet sich die neue Einheit vom C15 als reinem Range Extender. Der C15 kann horizontal oder vertikal montiert werden, um die Platzierung an Vorder- oder Hinterachse zu ermöglichen. Die Direct-Drive-Version soll dagegen die hintere elektrische Antriebseinheit einer BEV-Plattform ersetzen.

In der „All-in-One“-Einheit sind ein Vierzylinder, ein Getriebe, Leistungselektronik und zwei Elektromotoren integriert. Fahrzeuge nur mit dem X-Range C15 Direct Drive sind Hecktriebler. Mit einem Elektromotor an der Vorderachse kann auch ein Allrad-Fahrzeug umgesetzt werden. Die beiden Elektromotoren sind in einer P1+P3-Konfiguration angeordnet. Einer sitzt am Ende der Kurbelwelle des Verbrennungsmotors, der zweite an der Abtriebswelle des Getriebes. „Der P1-Motor dient primär als Generator, sowohl im Reihen- als auch im Parallelbetrieb“, erläutert Horse Powertrain.

Die Saugmotor-Variante des Vierzylinders ist für Fahrzeuge im B- und C-Segment (Kleinwagen und Kompaktwagen) vorgesehen und leistet bis zu 70 kW/95 PS. Für größere Fahrzeuge des D-Segments (Mittelklasse) erhält der Benziner einen Turbolader; die Leistung steigt dann auf bis zu 120 kW (163 PS). Zur X-Range-Familie gehören neben dem C15 Direct Drive auch der C15 für EREV-Antriebe an der Hinterachse und der F15 für den Einbau an der Vorderachse.

Matias Giannini, CEO von Horse Powertrain, beschreibt den X-Range C15 Direct Drive als „All-in-One-Antrieb“. Er wirbt, die Einheit erlaube die Umrüstung von BEV-Plattformen auf Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und Elektrofahrzeuge mit geringem Aufwand an Neukonstruktion und Werkzeugänderungen.