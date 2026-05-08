Porsche denkt über Hyundai-ähnliche Schaltung für Elektro-Sportwagen nach

Künftige elektrische Porsche-Sportwagen könnten mit simulierten Getrieben ausgestattet werden. Das sagte Andreas Preuninger, Chef der GT-Sparte des Unternehmens, gegenüber Autocar. Solche Systeme könnten demnach den „Spaß“ beim Fahren eines Elektroautos steigern.

Preuninger bezog sich auf seine Fahrt im Hyundai Ioniq 5 N. Der 448 kW (609 PS) starke Elektro-Kompakte verfügt über ein simuliertes Verbrenner- und Getriebegefühl. Das Maß an Realismus der simulierten Schaltung bezeichnete der Porsche-Manager als „sehr beeindruckend“. Es sei sein „größter Eindruck“ beim Fahren des E-Autos der Konkurrenz gewesen.

Das Hyundai-System nutzt einen künstlichen Drehzahlbereich, um die Leistungsabgabe ähnlich wie bei einem traditionellen Verbrennerfahrzeug zu gestalten. Hinter dem Lenkrad sitzen Schaltwippen, mit denen Gänge gewechselt werden können. Zudem werden Geräusche in den Innenraum eingespielt, die einen hochdrehenden Motor simulieren.

Nach Preuningers Meinung sind die besondere Motorsimulation des Hyundai und das damit verbundene Fahrgefühl zusammen mit natürlich wirkenden Bedienelementen entscheidend für den Erfolg eines Performance-Elektroautos. Er deutete an, dass ein solches System in Verbindung mit Porsche-Lenkung und Porsche-Bremspedalgefühl ein stark einbindendes Elektroauto schaffen könnte.

Bei Porsche werde laufend darüber diskutiert, wie sich die Einbindung des Fahrers verbessern lasse, so Preuninger. „Diskussionen sind oft intensiv, weil jeder eine Meinung hat, aber genau das provoziert Innovation.“