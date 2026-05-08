Mercedes hält an großen Bildschirmen fest, bringt aber wieder Tasten zurück

Insbesondere die neuen Elektroautos von Mercedes-Benz fallen mit ihren großen, fast die gesamte Cockpitfläche einnehmenden Touchscreens auf. Die Stuttgarter wollen daran festhalten. Vertriebschef Mathias Geisen begründet das gegenüber Autocar damit, dass diese Displays das digitale Handwerk der Marke zeigen sollen. Zugleich will das Unternehmen bei wichtigen Funktionen wieder physische Bedienelemente anbieten.

Während Wettbewerber wie Volkswagen und Audi die Dominanz ihrer Bildschirme in ihren Autos verkleinern und nach Widerstand von Kunden gegen Touch-Bedienung wieder mehr Tasten einführen, setzen neue Mercedes-Modelle wie GLC und C-Klasse weiter auf einen großen „Hyperscreen“ über die gesamte Breite des Armaturenbretts.

Geisen sagt, die Ausrichtung auf große Bildschirme passe zur Premium-Position der Marke. Er verweist auf die Gestaltung des Innenraums mit Anmutung, Materialien und Verarbeitung und darauf, dass dieses Gesamterlebnis mit der digitalen Seite nahtlos verbunden werden solle. Zur Begründung zieht der Vertriebschef den Vergleich zum Smartphone heran: Seit 20 Jahren sehe es im Grunde gleich aus, die „Magie“ spiele sich aber hinter dem Bildschirm ab. Deshalb halte Mercedes große Displays für den richtigen Weg. Bei den in der neuen C-Klasse angebotenen Hintergründen könne man die Atmosphäre im Innenraum individuell gestalten.

Geisen erklärt zudem, manche Hersteller entschieden sich für stärker „funktionale“ Touchscreens. Wer aber eine Verbindung zum Kunden schaffen wolle, müsse einen Weg finden, dieses digitale Erlebnis vom Telefon auf den Kunden zu übertragen. Ein nahtloser, etwa einen Meter breiter Bildschirm mit sehr hoher Auflösung ermögliche es, den Innenraum nicht nur über Hardware, sondern auch über Software zu individualisieren, etwa mit Hintergründen oder Bildern der eigenen Kinder.

Trotz dieser Haltung hat Mercedes den Einsatz physischer Bedienelemente nach eigenen Angaben angepasst. Geisen nennt als Beispiel die Rückkehr physischer „Roller“-Bedienelemente anstelle haptischer Pads am Lenkrad. Kunden hätten demnach vor zwei Jahren gesagt: „Leute, nette Idee, aber es funktioniert für uns einfach nicht“, woraufhin Mercedes den Ansatz geändert und ihn wieder analoger gemacht habe.

Diesen Kurs will das Unternehmen fortsetzen. Geisen sagt, Mercedes werde die Nutzung von Bildschirmen und physischen Bedienelementen „mischen“. In künftigen Produkten solle es mehr feste Tasten für bestimmte Funktionen geben, auf die Kunden direkt zugreifen wollen. Zugleich halte man an großen Displays fest. In Erhebungen mit Kunden sei die Rückmeldung eindeutig: „Wir lieben die großen Bildschirme, aber wir wollen feste Bedienelemente für bestimmte Funktionen.“