Elektro-Kleinwagenmarke Firefly soll Mini und Smart Konkurrenz machen

Der chinesische Elektroautobauer Nio hat das Premiumsegment im Visier. Mit zwei neuen Marken soll nun aber auch verstärkt der Massenmarkt angegangen werden. Die Marke Firefly soll es dabei mit etablierten Anbietern wie Mini und Smart aufnehmen.

Vor dem Verkaufsstart des ersten Firefly-Modells am 19. April im Umfeld der Shanghai Motor Show hat der CEO der Marke, Daniel Jin, ambitionierte Ziele ausgegeben. In einem Video auf der chinesischen Blogging-Plattform Weibo äußerte er sich ausführlich zur Strategie, die Nio mit seiner elektrischen Kleinwagenmarke verfolgt.

Firefly-Markenchef Jin sagte laut der Automobilwoche, dass die nach Nio und Onvo dritte Marke des Unternehmens von Anfang an für die internationalen Märkte konzipiert worden sei und nicht für eine einzelne Region. Wesentliche Designarbeit sei dabei im Studio in München geleistet worden.

Die Entscheidung, mit Firefly in den preissensiblen und hart umkämpften Kleinwagenmarkt einzusteigen, gehe auch auf Marktforschung in 40 Städten und 17 Ländern zurück. In dem Segment sei demnach im Bereich der umweltfreundlichen Fahrzeuge und der intelligenten Elektrifizierung das Potential noch nicht ausgeschöpft. Die Chinesen sehen auf dem Markt mit 15 Millionen Fahrzeugen jährlich noch erhebliches Wachstumspotenzial für die neue Marke. Als übergeordnetes Ziel nannte der Markenchef die Entwicklung von Firefly zur weltweit bedeutenden Kleinwagenmarke.

Start mit „High-End-Boutique-Car“

Das erste, vor wenigen Wochen vorgestellte Modell von Firefly wird laut der Automobilwoche als sogenanntes High-End-Boutique-Car positioniert und soll mit hochwertigen Materialien und einem hohen Sicherheitsstandard überzeugen. So sei es etwa serienmäßig mit neun Airbags ausgestattet, was in dieser Fahrzeugklasse selten ist. Mit der Positionierung trete Firefly in direkten Wettbewerb zur BMW-Marke Mini und zu Smart – zwei Marken, die Jin namentlich erwähnte.

Die EU verlangt seit einigen Monaten zusätzliche Zölle auf in China gebaute Elektroautos. Deren Produktion werde umfangreich von der Volksrepublik subventioniert, was unfair gegenüber den europäischen Herstellern sei, so Brüssel. Demzufolge muss Nio mit einem zusätzlichen Zoll von 20,7 Prozent kalkulieren, wodurch sich der Zollsatz in der EU auf 30,7 Prozent erhöht. Aber auch mit der Belastung sieht sich die Marke dem Bericht zufolge in Europa als konkurrenzfähig.

Preise für Europa und Deutschland wurden bisher nicht veröffentlicht. Der Verkauf der Firefly-Elektroautos soll hierzulande im Herbst starten. Vertrieben werden soll die Marke über ein Händlernetz. Mittelfristig plant Nio laut der Automobilwoche auch eine Produktion in Europa.