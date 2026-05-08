Kosmera bekräftigt Elektro-Hypercar mit Produktion in Brandenburg

Kosmera ist eine 2025 gegründete Automarke von Dreame Technology aus China. Das Unternehmen, das seit 2017 Saug- und Putzroboter produziert und weltweit vertreibt, will E-Autos im obersten Leistungssegment bauen. Geplant ist zunächst ein Hypercar mit weit über 2000 PS (1471 kW), dessen Produktion ab Ende 2027 in Brandenburg in der Nähe der Tesla-Gigafabrik anlaufen soll.

Der angekündigte Standort in Deutschland hat in der Branche Skepsis ausgelöst. Bei einem Treffen mit Engineering Director Alessandro Tarrone und Vice President of Manufacturing & Engineering Michael Li wurde laut dem Portal Edison am Designmodell „Star Matrix“ deutlich, dass das spätere Kleinserienfahrzeug formal nur wenig mit der gezeigten Studie gemeinsam haben soll.

„Wir wollen zeigen, auf welchem Niveau unser Hypercar fahren wird“

„Wir wollen zeigen, auf welchem Niveau unser Hypercar fahren wird“, erklärte Tarrone. Das Serienmodell solle eine eigenständige, ikonische Gestaltung erhalten und sich an keinem konkreten Vorbild orientieren. In die Entstehung seien potenzielle internationale Kunden eingebunden, darunter hochkarätige Autosammler.

Michael Li beschreibt ein Fahrzeug mit vier sehr hochdrehenden Elektromotoren, die radnah verbaut werden und gemeinsam mit einer Künstliche-Intelligenz-gesteuerten Kraftverteilung ein besonders spontanes Torque Vectoring ermöglichen sollen. Die Fahrzeugstruktur aus Kohlefaser-Monocoque und Aluminium-Skelett entsteht den Angaben nach in Zusammenarbeit mit internationalen Rennwagen-Entwicklern.

Kosmera arbeitet nach eigener Darstellung parallel auf verschiedenen Ebenen mit Künstliche-Intelligenz-gestützten Werkzeugen, während Entwicklungssprünge in der laufenden Prozessentwicklung der Bauteile unmittelbar übernommen werden. Das soll Vorteile bei der Zeit bis zur Serienreife und beim Anlauf der Produktion bringen, weil auch Werkzeuge bereits während der Erprobungsphase angepasst werden.

Produktion in Deutschland

Der Hypersportwagen wird anders als die viersitzige Studie als Zweisitzer entwickelt. Die geplante Fertigung in Deutschland begründet Li mit der Verfügbarkeit geschulter Fachkräfte, der hohen automobilen Kompetenz und spezialisierten Zulieferern mechanischer Komponenten. Elektronische Komponenten einschließlich Batterie und Steuerelektronik sollen aus China kommen, fahrdynamische Hardware aus Europa. Die Produktion in Brandenburg ist als hochautomatisierte Anlage nach chinesischem Großserien-Vorbild geplant.

Im Forschungs- und Entwicklungszentrum im chinesischen Fuzhou arbeiten derzeit nach Unternehmensangaben mehr als 1000 Experten, bis Jahresende sollen es rund 2000 sein. Das Projekt zielt dem Bericht zufolge nur auf ein elektrisches Hochleistungsfahrzeug, sondern auch auf eine interaktive Elektronik-Architektur für ein neues Fahrerlebnis auf Rennstrecke und Straße.

Dafür entwickelt Kosmera ein auf Künstliche Intelligenz und Augmented Reality gestütztes System, das mit dem Fahrer in Echtzeit kommuniziert. Li bezeichnet es als „kognitives System“, das wie ein virtueller Mitfahrer funktioniere. Es interpretiert Fahrzeugdynamik, Umgebung, Straßenbeschaffenheit, Fahrweise sowie körperliche und mentale Verfassung des Fahrers und blendet im Sichtfeld unter anderem Fahrlinien, Bremspunkte und Lenkunterstützung ein.

Im Alltagsverkehr soll das System die Konzentrationsfähigkeit des Fahrers unterstützen, Situationen außerhalb seiner unmittelbaren Wahrnehmung erfassen, Risiken bewerten, warnen und Vermeidungsstrategien anzeigen. Die Technik soll den Fahrer nicht ersetzen, sondern mit ihm zusammenarbeiten.

Das Designmodell Star Matrix ist für die Investoren aus China, Taiwan, dem Nahen Osten und der westlichen Welt als Leuchtturmprojekt gedacht. Bereits in der Entwurfsphase befinden sich laut Edison weitere Modellreihen für darunter liegende Marktsegmente, die höhere Stückzahlen und Renditen bringen sollen. Diese Fahrzeuge sollen von Komponenten des Hypersportwagens profitieren. Ob auch sie in Brandenburg gebaut werden könnten, ist offen.