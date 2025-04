Umfrage: Interesse an Elektroautos sinkt im Flottenmarkt

Die Nachfrage nach Elektroautos stockt auf im Flottenmarkt. Das zeigt eine Studie des großen europäischen Flottenanbieters Arval.

„Es gibt derzeit keinen weiteren Wandel in den Unternehmensflotten hin zu reinen Elektroautos“, sagte Arval-Managerin Katharina Schmidt der Automobilwoche. In Deutschland wurden für das jährliche Fuhrpark- und Mobilitätsbarometer des Leasingspezialisten 300 Unternehmen befragt, insgesamt waren es mehr als 8.000 Firmen in 28 Ländern.

Die Skepsis gegenüber Elektroautos zeigt sich der Auswertung zufolge in allen befragten Regionen, insbesondere aber hierzulande. Laut den deutschen Studienergebnissen, die der Automobilwoche vorliegen, haben 28 Prozent der befragten Unternehmen Elektroautos in ihrer Pkw-Flotte – fünf Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor.

In Europa nahm der Wert unter dem Strich ab, allerdings auf einem niedrigeren Niveau als in Deutschland: Hatte 2024 in der Region noch knapp jedes vierte Unternehmen (24 %) Batterie-Autos in seiner Flotte, ist es nun nur gut jedes fünfte (22 %). Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Plug-in-Hybriden, wenn auch schwächer ausgeprägt.

Ladeinfrastruktur weiter zentrales Hindernis

Das größte Hindernis ist laut der Umfrage weiter die Ladeinfrastruktur. Während die öffentlichen Lademöglichkeiten von gut jedem fünften Unternehmen (22 %) genannt werden, halten vor allem die fehlenden Ladestationen in den Betrieben (32 %) und die Situation bei den Mitarbeitern die Unternehmen von Stromern ab.

„Die Ladeinfrastruktur beschäftigt Unternehmen nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen anderen Ländern“, sagte Schmidt der Automobilwoche. „Es ist ein entscheidender Faktor, weshalb viele Unternehmen mit der Einführung von Elektroautos in ihre Flotten zögern.“

Wichtigstes Argument für die Nutzung alternativer Antriebstechnologien sind für die Umfrageteilnehmer deren geringeren Auswirkungen auf die Umwelt (40 %), gefolgt von der Erfüllung der CSR-Richtlinien (Corporate Social Responsibility/33 %) und Steuervorteilen (32 %). Hofften 2024 noch 34 Prozent, mit alternativen Antriebstechnologien ihr Image zu verbessern, sind es inzwischen nur noch 30 Prozent.

Bei leichten Nutzfahrzeugen ist die Zurückhaltung jetzt noch größer: Hatte 2023 jedes sechste Unternehmen (18 %) alternative Antriebe in der Transporter-Flotte, ist es nun nur noch jedes siebte (14 %) 2023 wollte mehr als jedes dritte Unternehmen (34 %) alternative Antriebe in den folgenden drei Jahren in seiner Transporter-Flotte einführen – mittlerweile hat das nicht einmal mehr jedes vierte vor (23 %).