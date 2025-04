Elektro-Moke läuft in neuer Fabrik in England vom Band

Moke International hat im englischen Leamington Spa eine neue Produktionsstätte eröffnet. Über 500 Einheiten des elektrischen Strandautos Moke sollen dort in diesem Jahr entstehen. Eingeführt wurde das Modell Mitte 2022.

In Warwickshire in den Midlands baut Moke International die aktualisierte „Electric Moke“-Baureihe seines Strandjeeps, die vor allem neue Farboptionen bietet. Die Elektrofahrzeuge sollen unter anderem in die USA und in den Mittelmeerraum exportiert werden.

„Es ist großartig, dass wir die Produktion wieder nach Großbritannien zurückverlagern, und zwar in das Kernland der Automobilproduktion in den Midlands, wo der Moke ursprünglich von Sir Alec Issigonis entworfen wurde“, so Nick English, Vorstandsvorsitzender von Moke International.

Der Cabrio-Offroader wurde einst von der British Motor Corporation (BMC) hergestellt. Im Laufe der Jahre entstand der Moke in verschiedenen Ländern und dient derzeit auch als Basis für ein in den USA von Cruise Car Inc. gebautes E-Mobil.

Etwa 70 Prozent der Komponenten des Electric Moke werden laut dem Hersteller aus Europa bezogen. In Leamington Spa erhält das Modell von Moke International unter anderem eine erweiterte Farbpalette. Angeboten werden sechs Karosseriefarben, darunter Gelb-, Orange-, Blau-, Grün- und Weißtöne. Für das Verdeck und die Innenausstattung kann man zwischen Schwarz und Creme wählen.

Der elektrische Moke aus Großbritannien hat einen Hinterradantrieb mit 33 kW/45 PS Leistung für 80 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die Batterieoptionen ermöglichen WLTP-Reichweiten zwischen 72 und 129 Kilometern. Ein Ladevorgang soll vier Stunden dauern. Die Preise beginnen bei 29.150 Pfund vor Steuern und Subventionen, umgerechnet rund 34.000 Euro.

Der Stromer ist inzwischen in den USA, Mexiko, Frankreich, Spanien, Italien und bald auch in Griechenland erhältlich. Weitere Märkte sollen folgen. Zum möglichen Start in Deutschland gibt es noch keine konkreten Informationen.