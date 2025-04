Januar bis März 2025: Elektroauto-Absatz legt EU-weit um 12 Prozent zu

Im ersten Quartal 2025 gingen die Neuzulassungen in der EU laut dem Branchenverband ACEA im Vergleich zu Q1 2024 um 1,9 Prozent zurück. Hybride waren bei den Käufern weiter die beliebteste Antriebsart.

Bis März 2025 entfällt auf rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) ein Anteil von 15,2 Prozent am gesamten EU-Markt, was einen Anstieg gegenüber dem niedrigen Ausgangswert von 12 Prozent im ersten Quartal 2024 bedeutet. Der Marktanteil von Hybridfahrzeugen stieg auf 35,5 Prozent. Unterdessen sank der kombinierte Marktanteil von Benzin- und Dieselfahrzeugen auf 38,3, gegenüber 48,3 Prozent im gleichen Zeitraum 2024.

Im ersten Quartal stiegen die Verkäufe neuer Elektroautos (BEV) um 23,9 Prozent auf 412.997 Einheiten und erreichten damit einen Anteil von 15,2 Prozent am gesamten EU-Markt. Drei der vier größten Märkte in der EU, auf die 63 Prozent aller Zulassungen von batterieelektrischen Fahrzeugen entfallen, verzeichneten kräftige Zuwächse: Deutschland (+38,9 %), Belgien (+29,9 %) und die Niederlande (+7,9 %). Im Gegensatz dazu gab es in Frankreich einen Rückgang von 6,6 Prozent.

Die Zahlen zeigen auch, dass die Neuzulassungen von Hybriden in der EU um 20,7 Prozent gestiegen sind. Das ist auf ein deutliches Wachstum in den vier größten Märkten zurückzuführen: Frankreich (+47,5 %), Spanien (+36,6 %), Italien (+15,3 %) und Deutschland (+10,5 %). Dies führte dazu, dass im ersten Quartal 964.108 Einheiten zugelassen wurden, was einem Anteil von 35,5 Prozent am EU-Markt entspricht.

Die Zulassungen von Plug-in-Hybridfahrzeugen stiegen im ersten Quartal um 1,1 Prozent auf 207.048 Einheiten. Dies war in erster Linie auf einen deutlichen Anstieg des Volumens in wichtigen Märkten wie Deutschland (+41,8 %) und Spanien (+30,7 %) zurückzuführen. Der Anteil der Plug-in-Hybride an den gesamten Pkw-Zulassungen in der EU ist damit von 7,4 Prozent im ersten Quartal 2024 auf 7,6 Prozent gestiegen.

Die Zulassungen von Benzinfahrzeugen verzeichneten zum Ende des ersten Quartals 2025 einen deutlichen Rückgang von 20,6 Prozent, wobei alle wichtigen Märkte Rückgänge aufwiesen. Am stärksten war das Minus in Frankreich, wo die Zulassungen um 34,1 Prozent zurückgingen, gefolgt von Deutschland (-26,6 %), Italien (-15,8 %) und Spanien (-9,5 %). Mit bisher 779.817 neu zugelassenen Fahrzeugen sank der Marktanteil von Benzinern auf 28,7 Prozent, gegenüber 35,5 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In ähnlicher Weise ging der Markt für Dieselfahrzeuge um 27,1 Prozent zurück, was zu einem Marktanteil von 9,5 Prozent im ersten Quartal führte. Insgesamt wurden in den meisten EU-Märkten zweistellige Rückgänge beobachtet.