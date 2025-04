Tesla führt EU-Elektroauto-Rangliste nach Modellen in Q1 2025 an

Der europäische Markt für neue Pkw zeigte laut JATO Dynamics im März Anzeichen einer Verbesserung mit 1.423.340 Zulassungen, was einem Anstieg von 3,2 Prozent im Vergleich zum März 2024 entspricht. Das trug dazu bei, die Rückgänge im Januar und Februar auszugleichen. Das erste Quartal wurde so mit insgesamt 3.383.986 Einheiten abgeschlossen – nahe an den 3.384.614 Einheiten, die im Vorjahresquartal zugelassen wurden.

Großbritannien war mit einem Anstieg des Volumens um 13 Prozent der wichtigste Wachstumsmotor für den Monat. Zuwächse wurden auch in Italien und Spanien verzeichnet, während Deutschland und Frankreich einen Rückgang von 3,9 beziehungsweise 15 Prozent aufwiesen.

Felipe Munoz von JATO: „Der März war ein bedeutender Monat für Elektroauto-Zulassungen in Europa, was zeigt, dass die positive Reaktion auf das immer breiter werdende Angebot endlich einen echten Einfluss auf den Gesamtmarkt hat.“ Die Daten des Analysten für 28 Märkte in der Region zeigen, dass im März 240.891 batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) zugelassen wurden. Dies ist das zweithöchste Ergebnis für diese Antriebsart nach Dezember 2022, als 275.108 Einheiten zugelassen wurden.

Im vergangenen Monat lag demnach der Anteil der BEV an den Gesamtzulassungen bei 16,9 Prozent, was einen Anstieg des Marktanteils um 2,7 Prozentpunkte im Vergleich zum März 2024 bedeutet. Das Volumen ist im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent gestiegen. Gemessen an der Zahl der zugelassenen Einheiten war dies laut JATO das stärkste Quartal für BEV, das jemals verzeichnet wurde.

Tesla-Rückgang verlangsamt sich

Trotz des Aufschwungs der Elektroautos in Europa verzeichnete Tesla – der weltweit größte BEV-Hersteller nach Verkaufsvolumen im Jahr 2024 – einen Rückgang der Zulassungen um 30 Prozent. Dies war der stärkste Rückgang unter den 30 am meisten zugelassenen Marken, der nur noch von Mitsubishi auf Platz 33 (-43 %), Lancia auf Platz 41 (-73 %), Jaguar (-82 %), Smart (-65 %), Maserati (-39 %) und Abarth (-75 %) übertroffen wurde.

Der Rückgang bei Tesla war im März mit 30 % weniger stark als im Januar (-47 %) und Februar (-44 %). „Da die Marke neben der Umstellung des Model Y weiterhin mit einer Reihe von PR-Problemen zu kämpfen hat, verlässt sich Tesla nun auf das Model 3, um die Verluste auszugleichen“, erklärt Munoz. Die Mittelklasse-Limousine verzeichnete einen Zuwachs von 1,1 Prozent auf 12.500 Einheiten und führe damit neben dem mittelgroßen SUV Model Y das E-Auto-Ranking an.

Während das Model Y (29.660 Einheiten, -49 %) und das Model 3 (23.044, -14 %) von Tesla zwischen Januar und März deutliche Rückgänge verzeichneten, ließen sie dennoch alle anderen Elektroautos in Europa hinter sich. Der VW ID.4 folgte dank eines Zulassungsanstiegs von 115 Prozent auf dem dritten Platz, blieb aber 2.000 Einheiten hinter dem Model 3 zurück. Dahinter folgten die Modelle Kia EV3, VW ID.3, Skoda Enyaq, Renault 5 E-Tech Electric, BMW iX1 und Citroën ë-C3.

Tesla weiter beliebteste E-Auto-Marke in Europa

„Trotz der Kontroverse um den CEO der Marke und der begrenzten Verfügbarkeit des neuen Model Y ist Tesla weiterhin die beliebteste Elektrofahrzeugmarke in Europa. Sein Erfolg inmitten dieser Herausforderungen zeigt, was die europäischen Verbraucher von einem Elektroauto erwarten“, so Munoz. Tesla-Chef Elon Musk sorgt derzeit als enger Berater von US-Präsident Donald Trump für Kontroversen. Aber auch seine Einmischung in die Politik europäischer Länder, darunter Deutschland, kommt bei vielen nicht gut an.

Über alle Antriebsarten hinweg verlor im März der Dacia Sandero seinen Titel als Europas meistgekaufter Neuwagen an den auch vollelektrisch erhältlichen Peugeot 208. Im gesamten ersten Quartal lag der Sandero aber weiterhin an der Spitze, vor dem 208. Reine Stromer waren im März nicht in den Top 10 der Neuzulassungen vertreten.