Porsche kappt Prognose wegen Zöllen und Mehrkosten für Batterien

In den ersten drei Monaten 2025 erzielte Porsche einen Konzernumsatz von 8,86 Milliarden Euro (-1,7 %). Das Operative Konzernergebnis lag bei 0,76 Milliarden Euro (-40,6 %). Die Operative Konzernumsatzrendite betrug 8,6 Prozent (Vorjahr: 14,2 %). Der Netto-Cashflow Automobile erhöhte sich auf 198 Millionen Euro (Vorjahr: 107 Mio. Euro).

Die Geschäftsergebnisse waren beeinflusst von anhaltenden wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen sowie der umfangreichen Reskalierung und Rekalibrierung des Unternehmens. Jochen Breckner, Vorstand für Finanzen und IT: „Das erste Quartal fällt erwartungsgemäß schwächer aus. Zudem wird die makroökonomische Lage herausfordernd bleiben. Dem können wir uns nicht komplett entziehen, aber wir steuern mit aller Kraft dagegen.”

So hat Porsche seine Produkt- und Unternehmensplanung an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Mit den Sonderaufwendungen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro will das Unternehmen seine Ertragskraft und Resilienz kurz- und mittelfristig steigern. „Wir investieren entschlossen in die Zukunft von Porsche – in Produkte, Software und Maßnahmen, mit denen wir uns nachhaltig stärken und für die Zukunft robust aufstellen wollen“, so Breckner. „Wie angekündigt, werden die Sonderaufwendungen das Ergebnis des Geschäftsjahres 2025 kurzfristig belasten.“

Die Zahl der Auslieferungen lag in den ersten drei Monaten bei 71.470 Fahrzeugen (Vorjahr: 77.640). Damit hat Porsche den Anteil an elektrifizierten Fahrzeugen deutlich gesteigert – auf 39 Prozent. Dabei waren 26 Prozent vollelektrische Fahrzeuge und 13 Prozent Plug-in-Hybride. Großen Anteil an der E-Auto-Quote hatte das neue vollelektrische Mittelklasse-SUV Macan mit 14.185 Einheiten. Insgesamt wurden vom Macan 23.555 Exemplare in Kundenhand übergeben, das entspricht einem Anstieg um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Großfabrik für Batterien wird nicht umgesetzt

Wegen des langsameren Hochlaufs der E-Mobilität hat die Porsche AG eine strategische Neuaufstellung der Batterieaktivitäten beschlossen. Die bisherigen Pläne zum Ausbau der Produktion von Hochleistungsbatterien durch die Tochter Cellforce Group GmbH sollen nicht eigenständig weiterverfolgt werden. Dadurch und aufgrund von Belastungen aus weiteren Batterieaktivitäten erhöht sich der Umfang der Sonderaufwendungen insgesamt im Geschäftsjahr ergebniswirksam von 800 Millionen Euro auf 1,3 Milliarden Euro.

Darüber hinaus hat die Porsche AG aufgrund zunehmender Herausforderungen durch geopolitische Rahmenbedingungen ihre Angebotssteuerung weltweit angepasst. Dies betrifft insbesondere den chinesischen Markt. Dort beeinträchtigen die weiterhin herausfordernden Marktbedingungen und die rückläufige Nachfrage im vollelektrischen Luxussegment die Entwicklung im Geschäftsjahr 2025. Zu dem verhaltenen Ausblick tragen auch weitere Mehrkosten im Zuliefererbereich bei, die sich verstärkt auch auf die Netto-Cashflow-Marge Automobile auswirken.

Aus der Einführung der US-Importzölle ergeben sich für die Monate April und Mai 2025 Belastungen, die in der angepassten Prognose enthalten sind. Hingegen sind in der angepassten Prognose weitere Auswirkungen aus der Einführung der US-Importzölle bislang nicht berücksichtigt. Derzeit sei noch keine belastbare Einschätzung der Auswirkungen für das Geschäftsjahr möglich, so Porsche.