Nio eröffnet 20. Batteriewechselstation in Deutschland, 60. Standort in Europa

Der chinesische Elektroautobauer Nio hat die Eröffnung einer neuen Power Swap Station (PSS) im nordrhein-westfälischen Sankt Augustin bekannt gegeben. Es ist die 20. Batteriewechselstation in Deutschland und gleichzeitig die 60. europäische PSS. Die neue PSS der zweiten Generation ist in der Lage, bis zu 312 Batterietauschvorgänge täglich durchzuführen und bis zu 13 Batterien zu lagern.

„Dies ist ein bedeutender Meilenstein für unser wachsendes Netzwerk von Power Swap Stations in Europa“, sagt Kajsa Ivansson Sognefur, Head of Power Europe bei Nio. „60 Stationen in Europa – das ist ein starkes Signal für unser kontinuierliches Engagement, Usern auf dem gesamten Kontinent die komfortabelsten und innovativsten Energielösungen zu bieten.“

Der Wechsel der Batterie erfolgt mit einer PSS in wenigen Minuten vollautomatisiert. Im Zuge des Netzausbaus hat Nio zudem sein flexibles „Battery-Upgrade“ in Deutschland sowie in Norwegen, den Niederlanden und Schweden eingeführt. Dieses Angebot ermöglicht es BaaS-Nutzern (Battery-as-a-Service), ihre Standard-Batterie an einer PSS für 30 Tage gegen eine Batterie mit großer Reichweite zu tauschen. Damit soll sich ein nur kurzzeitig erhöhter Mobilitäts- und damit Reichweitenbedarf decken lassen, etwa auf Reisen. Die Buchung erfolgt über die Nio-App.

Mit seinen „Power Grid Services“ an den PSS leiste das Unternehmen auch einen aktiven Beitrag zur Stabilisierung europäischer Stromnetze und zur Energiewende in Europa, betont Nio. „Über das Power Cloud System werden Ladezyklen an PSS intelligent gesteuert – bei einem Energieüberschuss im Netz laden sie eingelagerte Batterien auf, bei hoher Netzbelastung reduzieren sie automatisch den eigenen Strombedarf zugunsten der Netzstabilität. Indem sie in Sekundenschnelle auf plötzliche Versorgungsschwankungen reagieren, die mit der zunehmenden Einspeisung erneuerbarer Energien einhergehen, unterstützen PSS die lokale und regionale Netzstabilität.“

Dank gezielter Routenplanung mit strategisch platzierten PSS und Services wie dem flexiblen Batterie-Upgrade unterstütze man die Kunden bei der grenzüberschreitenden Elektromobilität, wirbt das Unternehmen. Zwei „Power Journeys“ – von Rotterdam nach München (1.323 km) und entlang der skandinavischen Küstenlinie (1.227 km) – zeigten bereits, dass batteriegestütztes Reisen über große Entfernungen ohne Ladepausen möglich ist.