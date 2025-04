VW-Werk Zwickau baut einmillionstes Elektroauto

Nach rund fünfeinhalb Jahren vollelektrischer Fahrzeugproduktion hat das Fahrzeugwerk Zwickau einen öffentlichkeitswirksamen Meilenstein verkündet: In dieser Woche ist an dem Mehrmarken-Standort das einmillionste Elektroauto vom Band gerollt. Das Jubiläumsfahrzeug ist ein ID.3 GTX Performance. Das Fahrzeug soll in wenigen Wochen in der Gläsernen Manufaktur Dresden ausgeliefert werden.

In Zwickau werden sechs E-Modelle für drei Konzernmarken gebaut. Das letzte Verbrennerfahrzeug lief am 26. Juni 2020 vom Band – das Ende einer Ära, die ihren Anfang 1904 mit August Horch nahm und auch die Trabant-Produktion zu DDR-Zeiten umfasste. Der Startschuss ins vollelektrische Zeitalter erfolgte für Zwickau am 4. November 2019 mit dem offiziellen Produktionsstart des Kompaktwagens ID.3. Es war das erste Modell der Volkswagen Group auf Basis des Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB).

Inzwischen gehören weitere fünf Modelle zur Zwickauer Fahrzeugpalette: das Mittelklasse-SUV ID.4 und dessen Coupé-Derivat ID.5, das ID.3-Schwestermodell Cupra Born sowie das mittelgroße Audi-SUV Q4 e-tron und die Coupé-Version Q4 Sportback e-tron. Mit dem Produktionsstart des ID.5 im Januar 2022 war die Transformation des Zwickauer Fahrzeugwerks zum reinen E-Mehrmarkenstandort abgeschlossen.

In Zwickau stehen im Rahmen der Sparmaßnahmen des Volkswagen-Konzerns Änderungen an: Übrig bleiben sollen ab 2027 nur die Audi-Modelle, die künftig auf der neuen Elektroauto-Plattform SSP montiert werden. „Grundlage dafür ist, dass wir in Zwickau die Kosten pro Fahrzeug noch weiter runter bekommen“, so Sprecher Christian Sommer gegenüber Radio Zwickau. Dazu gehöre auch eine Neustrukturierung der Arbeitsabläufe nach dem Ausscheiden der befristet Beschäftigten. „Wir sind da noch nicht am Ziel!“

Neues Geschäftsfeld Kreislaufwirtschaft

Für das VW-Werk in Zwickau ist auch ein neues Geschäftsfeld vorgesehen: Kreislaufwirtschaft. Details wollte Sommer nicht verraten. „Klar ist, dass die Autobauer Auflagen bekommen, in ihre Neuwagen auch recyceltes Material einzubauen“. Und auch da werde wieder Pioniergeist gefragt sein, um damit auch Geld zu verdienen. „Das müssen wir Sachsen erneut für den Konzern belegen.“

Bis heute wurden laut Volkswagen über alle Konzernmarken hinweg 2,3 Millionen MEB-Fahrzeuge an Kunden weltweit ausgeliefert. Damit stammt fast jedes zweite zugelassene Elektroauto des Konzerns aus Zwickau. „Die Volkswagen Group ist deutlicher Marktführer bei vollelektrischen Fahrzeugen in Europa und erzielte in diesem Segment im ersten Quartal 2025 einen Marktanteil von rund 26 Prozent“, unterstreicht das Unternehmen.

Im Jahr 2024 wurden in Zwickau 204.000 Fahrzeuge produziert. Seit der Übernahme des Standorts durch Volkswagen 1990 verließen mehr als sieben Millionen Fahrzeuge die Werkhallen. Mit dem Start der Produktion von E-Fahrzeugen übernahm Zwickau eine Schlüsselrolle im Volkswagen-Konzern: Erstmals wurde eine große Autofabrik für 1,2 Milliarden Euro komplett auf die Elektromobilität umgerüstet. In Zwickau werden auch die Karosserien für den Bentley Bentayga sowie den Lamborghini Urus hergestellt.