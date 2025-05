Audi liefert 46.371 Elektroautos in Q1 2025 aus (+30,1 %)

Die Finanzahlen der Audi AG spiegeln laut dem Unternehmen die weiter herausfordernde Gesamtlage wider. Dazu trügen unter anderem die eingetrübte Konjunktur, der verschärfte Wettbewerb sowie politische Unsicherheiten bei. Gleichzeitig seien die Auslieferungen bei den Elektroautos der Kernmarke um rund 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen.

Die Umsatzerlöse lagen in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres bei 15,4 Milliarden Euro und damit um 12,4 Prozent über dem Vorjahreswert. Das operative Ergebnis betrug 537 Millionen Euro. Der Netto-Cashflow belief sich auf -61 Millionen Euro. Die operative Umsatzrendite betrug 3,5 Prozent (Q1 2024: 3,4).

„Unsere Kennzahlen im ersten Quartal zeigen klar: Wir müssen unsere Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern und treiben hierzu die Transformation von Audi mit aller Kraft voran“, sagte Audi-Finanzvorstand Jürgen Rittersberger. „Mit der Zukunftsvereinbarung sind die richtigen Weichen gestellt. Gemeinsam werden wir den Aufbruch und die notwendigen Veränderungen anpacken und Audi wieder nach vorne bringen.“

Im ersten Quartal 2025 lieferte die Markengruppe „Progressive“ 388.756 (-3,3 %) Automobile der Marken Audi, Bentley und Lamborghini sowie 11.947 (-3,5 %) Motorräder der Marke Ducati aus.

46.371 Audi-Elektroautos ausgeliefert

Die Marke Audi verzeichnet mit 46.371 weltweit ausgelieferten Elektroautos einen Zuwachs von 30,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dabei waren die E-Modelle vor allem in Frankreich (+169 %), der Schweiz (+120 %), den Niederlanden (+87 %), Norwegen (+64 %) und im Heimatmarkt Deutschland (+59 %) beliebt.

Insgesamt übergab der Premiumhersteller im ersten Quartal 383.401 Fahrzeuge an Kunden, was im Vergleich zum Vorjahresquartal einem leichten Rückgang von rund 3,4 Prozent entspricht. Mit einem Plus von 86 Prozent entwickelten sich die Auftragseingänge der vollelektrischen Modelle in Westeuropa positiv. Über alle Antriebsarten hinweg nahmen die Auftragseingänge in Westeuropa um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zu.

„In den ersten Monaten des Jahres 2025 haben wir entscheidende Schritte für die Neuaufstellung unseres Unternehmens gemacht“, so CEO Gernot Döllner. „Dazu zählt auch die im März zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat geschlossene Zukunftsvereinbarung, mit der wir die Produktivität, Schnelligkeit und Flexibilität an den deutschen Standorten steigern wollen. Das Jahr wird aufgrund der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr anspruchsvoll bleiben. Doch Audi hat den Aufbruch gestartet und liefert. Unsere Modelloffensive kommt jetzt Schritt für Schritt in den weltweiten Märkten an. Insbesondere der Absatz und die Auftragseingänge für unsere neuen E-Modelle stimmen uns positiv.“

Auslieferungen in Europa, Nordamerika & China

In Europa (ohne Deutschland) gingen die Auslieferungen der Marke Audi in den ersten drei Monaten des Jahres mit insgesamt 112.707 Fahrzeugen um 3 Prozent leicht zurück. Die vollelektrischen Modelle legten mit mehr als 25.129 Einheiten und damit 50,4 Prozent Steigerung zum Vorjahresquartal stark zu. In Deutschland konnten die Ingolstädter mit 48.447 Auslieferungen eine Steigerung von 4,8 Prozent verzeichnen. Die vollelektrischen Modelle erreichten mit 8.640 ausgelieferten Fahrzeugen ein Plus von 59 Prozent.

In Nordamerika (ohne Mexiko) verzeichnete die Marke mit 48.599 in Kundenhand übergebenen Fahrzeugen einen leichten Rückgang von 2,1 Prozent. Die Auslieferungen in China lagen mit 144.471 Fahrzeugen um 7,0 Prozent unter dem Vorjahresniveau.