Tesla zeigt im Mai steigende Verkaufszahlen in Europa

Tesla verzeichnete im Mai in mehreren europäischen Ländern deutlich steigende Verkaufszahlen. In Frankreich stieg die Zahl der verkauften Elektroautos im Vergleich zum Vorjahresmonat besonders stark, nämlich um 655 Prozent auf 5446. In Deutschland legten die Neuzulassungen mit 5111 Einheiten um 322,4 Prozent ebenfalls deutlich zu.

In Norwegen zeigte Tesla im Mai ein Plus von 29 Prozent auf 3345 Stromer. In Großbritannien wurde ein Plus von 18 Prozent bei 2812 Einheiten registriert. In kleineren Märkten wie Dänemark, Spanien, Portugal und Schweden verzeichnete das Unternehmen Zuwächse im zwei- bis dreistelligen Prozentbereich. In Italien sanken die Neuzulassungen hingegen um 23,5 Prozent.

Im Jahr 2025 hatte der US-amerikanische Elektroauto-Pionier fast die Hälfte seines europäischen Marktanteils eingebüßt. Gründe hierfür waren die wachsende Konkurrenz durch chinesische Marken, das Fehlen neuer Modelle sowie die Reaktion vieler Käufer auf die politischen Äußerungen von Firmenchef Elon Musk.

Analysten sehen laut Ntv als Treiber für das Tesla-Geschäft die wachsende Nachfrage nach E-Autos und eine aggressive Preisstrategie. Insbesondere das mittelgroße Model Y treffe im SUV-Segment auf eine hohe Nachfrage, da es ein gutes Preis-Reichweiten-Verhältnis biete.