Tesla zeigt im Mai steigende Verkaufszahlen in Europa

Tesla verzeichnete im Mai in mehreren europäischen Ländern deutlich steigende Verkaufszahlen. In Frankreich stieg die Zahl der verkauften Elektroautos im Vergleich zum Vorjahresmonat besonders stark, nämlich um 655 Prozent auf 5446. In Deutschland legten die Neuzulassungen mit 5111 Einheiten um 322,4 Prozent ebenfalls deutlich zu.
In Norwegen zeigte Tesla im Mai ein Plus von 29 Prozent auf 3345 Stromer. In Großbritannien wurde ein Plus von 18 Prozent bei 2812 Einheiten registriert. In kleineren Märkten wie Dänemark, Spanien, Portugal und Schweden verzeichnete das Unternehmen Zuwächse im zwei- bis dreistelligen Prozentbereich. In Italien sanken die Neuzulassungen hingegen um 23,5 Prozent.
Im Jahr 2025 hatte der US-amerikanische Elektroauto-Pionier fast die Hälfte seines europäischen Marktanteils eingebüßt. Gründe hierfür waren die wachsende Konkurrenz durch chinesische Marken, das Fehlen neuer Modelle sowie die Reaktion vieler Käufer auf die politischen Äußerungen von Firmenchef Elon Musk.
Analysten sehen laut Ntv als Treiber für das Tesla-Geschäft die wachsende Nachfrage nach E-Autos und eine aggressive Preisstrategie. Insbesondere das mittelgroße Model Y treffe im SUV-Segment auf eine hohe Nachfrage, da es ein gutes Preis-Reichweiten-Verhältnis biete.
Kommentare
hu.ms meint
Immer diese monats-einzelbetrachtungen ?
Tesla hat 2025 und bisher 2026 einen BEV-marktanteil in europa von rd. 9 %.
Die Wahrheit meint
Das war das WELTWEIT meistverkaufte Auto, nicht nur E-Auto, die letzten 3 Jahre hintereinander. Jetzt kommen noch die starken Monate und unschwer voraus zusagen, dass TESLA seinen Siegeszug gegen die Verbrennerwelt weiter fortsetzt.
Das Straßenbild ist deutlich von Model Y und Model 3 geprägt. Dazu kommt, dass sich das außergewöhnlich gute Design von der Masse abhebt, ein Alleinstellungsmerkmal hegt und pflegt. Selbst Kinder erkennen schon von weitem, da kommt ein TESLA und schwärmen besonders von dem neuen Modell Juniper.
hu.ms meint
Und das sind dann wieviele promille der gesamtverkaufe an autos ?
Einfach nur lächerlich diese betrachtungsweise.
Rob meint
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es 2024 und 2025 wohl eher Musk war, der den Platz 1 für das Model Y mittels seines selbstkurierten Social-Media-Sprachrohrs proklamiert hat.
In der Realität hat es in beiden Jahren dann doch nur für Platz 2 gereicht.
Tt07 meint
Da ist ja ein Teil der Maizahlen, die Goliath Anfang der Woche bereits aus sicherer Quelle in Erfahrung gebracht hat… kurioserweise aber nicht mit uns teilen wollte. Wieso eigentlich nicht? Denn was soll ich sagen, er hat vollkommen Recht behalten und alles so vorhergesehen: Tesla, Stellantis, Renault …alle im totalen Sinkflug während VWs Absatzzahlen im Mai ungeahnte Höhen erreichen. Na dafür liefert er jetzt einen verzweifelten Erklärungsversuch, der einem Offenbarungseid gleichkommt.
David meint
Tja, ich habe das nur seriös eingeordnet. Dass du dich über die Realität so aufregst, liegt nicht an der Realität. Es liegt daran, dass du in Bezug zur Realität verloren hast. Tesla kann froh sein, wenn sie dieses Jahr das dritte Jahr in Folge mit Verlust an Zulassungen vermeiden. Marktanteile werden sie in jedem Fall verlieren, denn die anderen haben halt in die Verbesserung ihrer Produkte investiert, während Tesla nichts anderes einfällt, als den Akku zu entfeinern. Ihre Kapazitäten sind offenbar dadurch gebunden, dass sie versuchen, Schadensersatz aus dem FSD Fake in China und den USA im Rahmen zu halten, irgendwie die Sammelklage wegen der Wärmepumpen zu überstehen und die verlorenen FSD-Todesfallprozesse auf einen dreistelligen Millionenbetrag zu begrenzen.
Tt07 meint
„…seriös eingeordnet…“ Du machst Witze und schlechte noch dazu.
Verlass mal Deinen Parkplatzwächterunterstand, Du wirst staunen wieviel Realität Du bisher nicht wahrgenommen hast. Und wie Dir mehrfach schon erklärt, ob es Tesla gut oder schlecht geht, interessiert mich grundsätzlich nicht die Bohne. Also verschieß nicht Deine gesamte Spielzeugmunition.
David meint
Es war einfach herrlich letztes Jahr, wie diese unehrenhafte Marke vom Kunden abgestraft wurde. Ein epischer Downfall. Allerdings hatte ich auch da schon geschrieben, dass es leider schon alleine rein mathematisch nicht so weitergehen wird. Sonst wären sie ja in zwei Jahren auf Null gewesen.
Was man aktuell in Europa sieht, sind in etwa die Zahlen von 2024, wo sie ja auch schon im Niedergang waren. Sie kommen also nicht mehr zurück, selbst wenn sie ihre Oldtimer verschenken. Vor allem: Die anderen Hersteller verkaufen deutlich mehr Elektroautos als 2024 und 2025. Damit sinkt Teslas Marktanteil unter den BEV weiter. Auf der Straße sieht man sie sowieso selten, häufigstes BEV ist bei uns der ID.3.
Paule meint
2025
Spitzenreiter: VW ID.3 mit 116.053 Fahrzeugen
Zweitplatzierter: Tesla Model Y mit 106.184 Fahrzeugen
„Auf der Straße sieht man sie sowieso selten, häufigstes BEV ist bei uns der ID.3.“
Ja, knapp 10 Prozent machen den Unterschied zu „selten“. Wieder was gelernt.
Unklar ist mir dann die Bewertung des unselektierten Betriebsergebnisses
2025
Tesla: 1.640.000 Auslieferungen
VW (Konzern) 983.000 Auslieferungen
+63 % , wie ist das dann zu bewerten? Bitte die üblichen Floskeln „episch“ und „gnade Gott“ bitte mit einarbeiten.
Fred Feuerstein meint
Du vergisst die gnadenlose Skalierung, die schon seit 2 Jahren von ihm angekündigt wird und die bislang wirkungslos verpufft. Na ja nicht ganz, man hat jetzt nicht mehr 20 sondern mehr als 30 Modelle, aber nicht mehr Absatz.
David meint
Ist das ärgerlich! Da hat er extra nachgeguckt, und, Mist, es stimmt. Dein Denkfehler ist, dass VW nur den ID.3 verkauft. Das Modell ist die MEB. Der ID.3 ist nur eine Variante. Um alle aufzuzählen, reichen deine beiden Hände nicht. Es fahren über 1 Million rein elektrische Fahrzeuge aus dem VW Konzern in Deutschland herum. Gut, das wird vermutlich bei Tesla auch so sein – das Model Y als Teil einer sehr weit gespreizten Modellpalette….oh, wait….
Paule meint
2025
Tesla: 1.640.000 Auslieferungen
VW (Konzern) 983.000 Auslieferungen (ich denke, nur ID3)
Soso, mein Denkfehler – nur ID3. Klaro.
hu.ms meint
Was hat die strassenbeobachtung mit den zulassungen eines jahres – hier 2025 – zu tun ?
Wurden nur dieses jahr diese beiden modelle verkauft ?
Wieder mal einfach nur lächerlich – Paule !
MichaelEV meint
Möge er sich noch etwas an der Ausnahme von der Regel ergötzen, jetzt kehrt die Regel zurück (in der sich die Starken im BEV-Markt durchsetzen, also insbesondere Tesla). Aber diejenigen, die ihre BEVs nur mit Verbrenner-Marge quersubventionieren, können jetzt ordentlich unter die Räder geraten.
MK meint
Ich weiß nicht, wie genau es in anderen Ländern grade ist. In Deutschland wird sich aber sicher langsam auszahlen, dass man das Vertriebsmodell weg vom Online-Vertrieb hin zu immer mehr Autohäusern („Tesla Centern“) mit Show Rooms, persönlicher Beratung usw. umstellt.
MichaelEV meint
Tesla Service Center machen in erster Line Service, Auslieferung und Probefahrten; etwas Showroom und niederschwellige Beratung ändern nichts am Vertriebsweg (es gibt keine Verkäufer und Verhandlungen, letztendlich wird im Direkt-Vertrieb Online bestellt).
Auch früher gab es Show Rooms, sogar an viel prominenteren und teureren Lokationen.
MichaelEV meint
„Gründe hierfür waren“ … die komplexeste Produktumstellung ever im Automobilmarkt und ganz grundlegend, dass sich im BEV-Markt reguläre Marktmechanismen durch Regulation, Subventionen und unrentable Anbieter abschwächen bis verschwinden.
„das Fehlen neuer Modelle“ macht überhaupt keinen Sinn, denn es sind die selben Modelle wie 2025. Und der Rest war immer blutige Spekulation.
MK meint
@MichaelEV:
Wo genau haben Sie jetzt „die komplexeste Produktumstellung ever im Automobilmarkt“ gesehen?
MichaelEV meint
Ein Produktionsvolumen von 1,2 Mio. p.a. pro Modell kennt maximal Toyota, die meisten anderen sind davon weit entfernt. Bei Toyota macht ein solcher Topseller aber nur einen kleinen Teil vom Gesamtvolumen aus, bei Tesla 2/3. Um die Auswirkungen minimal zu halten, muss die Umstellung schnell global synchron passieren.
Also: nenne mir andere Beispiele, wo innerhalb von wenigen Wochen ein Produktionsvolumen (in vier Werken) von 1,2 Millionen Fahrzeugen vollständig umgestellt wurde!
MK meint
@MichaelEV:
Und wie genau macht die höhere Stückzahl verteilt auf mehrere Werke die Produktionsumstellung komplexer? Ist das nicht eher komplexer, wenn auf der gleichen Linie während Umstellung des einen Modells noch ein anderes Modell unbeeinträchtigt weiterlaufen müsste? Und vor Allem: Wenn auch nur eines der Werke zu mehr als 80% ausgelastet wäre?
Neue Modelle, grade wenn es nur ein Facelift ist, im laufenden Betrieb hinzuzunehmen, ist längst Standard. Auch die Umstellung von ID.4 auf ID.Tiguan z.B. muss in Emden ablaufen ohne Produktionsstopp und ohne, dass die Produktion des ID.7 beeinträchtigt wird. Mercedes hat den CLA in die laufende Produktion in Raststatt integriert, der neue GLC wird in Bremen integriert…und zwar in einem Werk, dass schon zuvor im 3-Schicht-Betrieb ausgelastet war.
Also: Das ist doch einer der Hauptvorteile von Tesla: Die geringe Varianz in der Produktion…da gibt es auch keine 25 verschiedenen Lautsprecherabdeckungen wie bei deutschen Premiumherstellern. Warum sind Sie nicht einfach auf diese Errungenschaft stolz statt sich irgendwas aus den Fingern zu saugen, was offensichtlich Unsinn ist?
Futureman meint
Es zeigt sich, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, steigen die Verkäufe. Gut für den Standort Deutschland, da die meisten Autos wohl aus Grünheide kommen.
Aztasu meint
Da stimt keine Preis-Leistung. Veraltete Technik zu dafür hohen Preisen (40k-70k) anzubieten ist einfach eine schlechte Kombination. Chinesische und europäische Hersteller, insbesondere deutsche Hersteller, zeigen wie man es besser macht. In der E-Mobilität herschen aber immer noch Vorurteile gegenüber chinesischen und deutschen Herstellern vor. Andererseits profitiert Tesla enorm vom veralteten Bild über die Firma das die Fahrzeuge technisch gut seien. Viele Kunden der E-Mobilität sind naturgemäß neu und haben sich nicht hinreichend damit beschäftigt, sie haben oft weder das technische Verständnis was ein gutes E-Autos heute leisten kann und leisten sollte, noch haben sie den Marktüberblick über einen Großteil der angebotenen Fahrzeuge da ja ständig neue Modelle oder sogar neue Marken auf den Markt kommen. Der Markt für E-Autos muss endlich erwachsen werden und Qualität, technische Daten und Preis-Leistung tatsächlich würdigen, Tesla ist in allen Punkten mittelmäßig
MichaelEV meint
Die Meinung aus einer alternativen Faktenwelt. In der Realität handelt dieser Artikel von deutlichen Absatzsteigerungen in europäischen Märkten bei den beiden Modellen, die schon vorher den globalen BEV-Markt mit großem Abstand angeführt haben.