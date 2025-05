Porsche eröffnet neue Charging Lounge in Leonberg bei Stuttgart

Bei Leonberg in der Nähe von Stuttgart steht eine neue Porsche Charging Lounge zur Verfügung. Wie die fünf schon bestehenden markenexklusiven Schnellladestationen des Sportwagenherstellers bietet sie eine hohe Ladeleistung mit bis zu 400 kW, ein „entspanntes Ambiente“ sowie die zentrale Abwicklung der Ladekosten über den Porsche Charging Service.

Der neue Standort befindet sich unweit des Autobahndreiecks Leonberg, das die Autobahnen A8 und A81 verbindet. Damit liegt er für Urlauber und Geschäftsreisende in allen vier Himmelsrichtungen verkehrsgünstig. Die Großstädte Stuttgart und Pforzheim sind rund 15 beziehungsweise 25 Kilometer entfernt.

Die Schnellladestation in Leonberg ist der sechste exklusive Standort. Die anderen Charging Lounges liegen in Bingen am Rhein, Estenfeld bei Würzburg, Koblach (Österreich), Ingolstadt sowie Hamburg. Rund um die Uhr können dort Elektroauto-Modelle von Porsche mit Strom versorgt werden. Auf dem Gelände in Leonberg stehen sechs DC-Schnellladesäulen mit bis zu 400 kW Ladeleistung zur Verfügung. Ein Taycan der aktuellen Generation lässt sich beispielsweise in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent Ladezustand bringen. Der neue Macan benötigt für diesen Ladevorgang 21 Minuten.

„Im Außenbereich unterstreichen Sitznischen mit eingelassenen Lautsprechern den Komfortanspruch“, wirbt Porsche. „Für einen angenehmen Aufenthalt im Innenbereich sorgen bequeme Lounge-Sessel, eine gut sortierte Auswahl an Erfrischungsgetränken und Snacks, ein Kaffeeautomat, ein Wasserspender sowie ein modern ausgestatteter Sanitärraum. Zudem steht ein leistungsfähiges WLAN zur Verfügung. Besonderheit ist der Blick ins Grüne.“

Modulares Konzept in Leonberg & Hamburg

In Zusammenarbeit mit dem Studio F.A. Porsche hat Porsche für die exklusiven Schnellladestationen ein modulares Konzept entwickelt, das bereits am Standort Hamburg umgesetzt wurde und auch in Leonberg Anwendung findet. Dieser Ansatz kombiniert die einheitliche Designsprache aller Porsche Charging Lounges mit einer an die jeweilige Grundstücksform angepassten Gestaltung. Flexible Erweiterungen sind möglich.

Das Fundament besteht aus Beton. Bei den Modulen wird weitestgehend auf diesen Werkstoff verzichtet: Sie werden größtenteils aus Stahl, Edelstahl, Holz und Stein mit einem in Baden-Württemberg ansässigen Partner von Porsche mit Strom aus erneuerbaren Energien gefertigt. Beheizt und klimatisiert wird die Porsche Charging Lounge mittels einer Wärmepumpe. Einen Teil des benötigten Stroms liefert die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Das digitale Gebäudemanagement optimiert den Angaben nach den Stromverbrauch und dimmt beispielsweise die Beleuchtung automatisch herunter, wenn keine Gäste vor Ort sind.

Die Porsche Charging Lounges werden im Porsche Communication Management (PCM) und in der App My Porsche angezeigt. Um Zugang zu den Ladestationen sowie in den Lounge-Bereich zu erhalten, ist eine Porsche ID erforderlich. Ist das Nummernschild mit der Porsche ID verknüpft, öffnet sich die Schranke mit Hilfe der Kennzeichen-Erkennung automatisch. Alternativ erhält der Kunde über Porsches Charging Card oder einen QR-Code aus der My-Porsche-App Zugang zum Standort sowie in die Lounge. Die Abrechnung nach einem Ladestopp erfolgt zentral über den Porsche Charging Service. Auf Wunsch ist die Zahlung auch ad hoc möglich.

Porsche Charging Service

Der Porsche Charging Service ermöglicht den Zugriff auf weltweite Ladepunkte verschiedener Anbieter. Aktuell sind in Europa laut dem Unternehmen mehr als 900.000 Ladepunkte in über 25 Ländern eingebunden, darunter knapp 75.000 Ladepunkte mit mehr als 150 kW DC-Ladeleistung. Dazu gehören auch die aktuell über 740 Schnellladeparks des Ionity-Netzwerks in Europa mit rund 4.900 Ladepunkten.

Aral pulse, wie Ionity ein „Preferred Partner“ von Porsche, hat seine Standort-Zahl ebenfalls ausgebaut. Der Mineralölkonzern bringt aktuell mehr als 3.000 Schnellladepunkte in das deutschlandweite Netzwerk ein. Kunden des Porsche Charging Service Plus können dort zu vergünstigten Konditionen laden: Statt des üblichen Tarifs von 0,69 Euro/kWh zahlen sie 0,39 Euro/kWh bei Aral pulse.