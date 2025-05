Umfrage: 14 % der Deutschen wollen in drei Jahren elektrisch fahren

Europaweit wächst die Zahl der zugelassenen E-Fahrzeuge im ersten Quartal 2025. Großbritannien legte um 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu und verkaufte erstmals mehr als 100.000 Vollstromer. Aber auch in Deutschland stiegen die Zahlen um 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Italien gab es sogar ein Plus von 64 Prozent, allerdings bei einer niedrigen Ausgangsposition von 4 Prozent Marktanteil.

Die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Wallbox-Herstellers Go-e unter der deutschen Bevölkerung spiegeln sowohl diesen Trend als auch die wachsende Bedeutung der Elektromobilität wider. 7,2 Prozent der Deutschen nutzen demnach bereits ein Elektroauto, doppelt so viele (14 %) planen die Anschaffung in den nächsten drei Jahren. 2028 wäre damit bereits ein Fünftel der deutschen Pkw elektrisch unterwegs.

Auch der Trend zur Energiewende und zum CO2-neutralen Laden hält an. 6,9 Prozent der Befragten, also die große Mehrheit der E-Auto-Fahrer, geben an, zum Laden ihres E-Autos eine Wallbox zu nutzen. 16 Prozent haben zu Hause eine Photovoltaik-Anlage, und weitere 14 Prozent möchten in den nächsten Jahren eine solche errichten. Auch die Nutzung von Batteriespeichern für das Eigenheim gewinnt an Bedeutung: 10 Prozent der Befragten speichern ihre mit Sonnenkraft erzeugte Energie, um sie je nach Bedarf zu nutzen.

Der Anstieg der Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland kommt nicht ganz unerwartet, nachdem aufgrund der CO2-Ziele der EU für 2025 sowohl Fahrzeughersteller als auch Unternehmen mit Fahrzeugflotten ein Interesse daran haben, ihre Quote mittels Elektrofahrzeugen zu erhöhen. Dies wird dadurch unterstrichen, dass es sich bei rund zwei Dritteln der E-Neuzulassungen in Deutschland nicht um Privatfahrzeuge handelt, sondern um Firmenzulassungen.