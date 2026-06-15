Analyse: Deutschlands günstige Elektro-Gebrauchtwagen werden knapp

Deutschlands günstige gebrauchte Elektroautos werden laut einer Auswertung deutlich knapper. Daten des Gebrauchtwagen-Suchportals Autouncle zeigen, dass sich das Händlerangebot gebrauchter batterieelektrischer Fahrzeuge unter 25.000 Euro in Deutschland innerhalb von vier Monaten fast halbiert hat. Anfang Februar 2026 standen noch rund 23.800 Fahrzeuge in dieser Preisklasse bei deutschen Händlern, Anfang Juni waren es rund 12.200.

Der Rückgang betrifft vor allem das günstige Segment, nicht den Elektro-Gebrauchtwagenmarkt insgesamt. Gebrauchte Elektroautos ab 25.000 Euro lagen Anfang Juni 2026 bei rund 39.900 Händlerangeboten. Im Jahresvergleich blieb dieses teurere Segment praktisch unverändert.

Damit entsteht eine stärkere Trennung zwischen günstigen und teureren gebrauchten Elektroautos. Wer ein teureres gebrauchtes E-Auto sucht, findet weiterhin ein breites Angebot. Wer einen bezahlbaren gebrauchten Stromer sucht, hat deutlich weniger Auswahl als noch vor wenigen Monaten.

Besonders stark fällt die Entwicklung unterhalb von 20.000 Euro aus. In diesem Preisbereich sank der Bestand im Jahresvergleich um 45 Prozent, von rund 13.800 auf rund 7600 Fahrzeuge. Unter 10.000 Euro fiel der Händlerbestand von rund 1600 auf rund 500 Fahrzeuge, ein Minus von 67 Prozent.

Rückgang betrifft fast alle bekannten günstigen Modelle

Der Rückgang beschränkt sich nicht auf einzelne Modelle oder Marken. Zwischen Februar und Juni 2026 gingen die Bestände vieler bekannter Volumenmodelle unter 25.000 Euro deutlich zurück. Die Verknappung betrifft laut den Angaben nicht nur ausgelaufene Modelle wie Renault Zoe oder VW e-up!, sondern auch weiterhin als alltagstauglich und bezahlbar geltende Elektro-Optionen.

Gebrauchte E-Autos unter 10.000 Euro standen den Analyse zufolge im Mai 2026 im Median nur 17 Tage beim Händler. Damit drehten sie schneller als jedes andere Segment im deutschen Gebrauchtwagenmarkt. „Das ist ein wichtiges Signal“, erklären die Analysten. „Die günstigen Elektroautos verschwinden nicht, weil Händler sie nicht mehr anbieten wollen oder weil sie unattraktiv wären. Sie verschwinden, weil sie offenbar sehr schnell Käufer finden.“

Für Autohändler sind günstige gebrauchte Elektroautos den Angaben zufolge kein Nischenprodukt mehr, das lange Standzeiten verursacht. In bestimmten Preisbereichen zählen sie derzeit zu den am schnellsten drehenden Fahrzeugen am Markt. Käufer müssen schneller entscheiden und haben deutlich weniger Auswahl als noch vor wenigen Monaten.

Neue E-Auto-Kaufprämie hilft Gebrauchtmarkt bisher nicht

Parallel zur Marktverknappung ist seit dem 19. Mai 2026 die neue staatliche Elektroauto-Kaufprämie aktiv. Sie fördert neue Voll- und bestimmte Teilzeitstromer mit 1500 bis 6000 Euro. Das Förderprogramm richtet sich an Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen unter 80.000 Euro. Für niedrigere Einkommensgruppen sind zusätzliche Aufschläge vorgesehen. Gebrauchte Elektroautos sind von der Subvention ausgeschlossen; eine mögliche Ausweitung auf Gebrauchtwagen ist frühestens für 2027 angekündigt.

„Genau hier entsteht ein Spannungsfeld: Die Förderung soll Elektromobilität bezahlbarer machen. Gleichzeitig schrumpft im Gebrauchtwagenmarkt gerade das Angebot in jenen Preisbereichen, die für viele private Haushalte besonders relevant sind“, so die Analysten.

Aus den Autouncle-Daten allein lässt sich nicht eindeutig ableiten, was den Rückgang ausgelöst hat. Der Einbruch begann bereits vor dem offiziellen Start der Kaufprämie. Genannt werden mögliche Faktoren wie stärkere mediale Aufmerksamkeit für Elektromobilität, steigende Sensibilität für Kraftstoffkosten, veränderte Käuferpräferenzen oder eine höhere Nachfrage nach bezahlbaren gebrauchten Elektroautos.

Klar sei aber: „Die Verknappung ist real, sie betrifft vor allem günstige Fahrzeuge, und sie wird von sehr kurzen Standzeiten begleitet.“ Für Käufer werde der Markt unter 25.000 Euro enger, schneller und wettbewerbsintensiver. Für Händler werde die Beschaffung günstiger E-Autos wichtiger und schwieriger. Zugleich wird betont, dass der Gebrauchtwagenmarkt für die breitere Zugänglichkeit von Elektromobilität nicht ausgeblendet werden dürfe.