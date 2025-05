Mercedes: Neuer Elektro-CLA kann nicht an 400-Volt-Säulen schnellladen

Mercedes-Benz hat den neuen CLA eingeführt. Die dritte Generation des Mittelklassewagens fährt als erstes Modell auf der vorrangig für Elektroautos konzipierten Plattform MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture). Nun ist bekannt geworden, dass der Elektro-CLA nicht an 400-Volt-Ladesäulen schnell Strom ziehen kann.

Die Schwaben preisen den nur mit Batterie betriebenen CLA als technologischen Elektroauto-Vorreiter, der dank hoher Effizienz bis zu 719 Kilometer nach WLTP-Norm fahren und mit seiner 800-Volt-Architektur besonders schnell laden kann. Zu letzterem müssen Kunden allerdings etwas wissen.

Der CLA kann mit bis zu 325 kW Gleichstrom (DC) in die Akkus ziehen. Die höchste Ladeleistung wird an öffentlichen Ladesäulen erreicht, die bereits in diese Region vorstoßen – sogenannte HPC-Säulen (High Power Charging). An weniger leistungsfähigen Geräten, die mit 800-Volt-Systemen kompatibel sind, wird die Leistung entsprechend gedrosselt. Das funktioniert jedoch nicht an älteren Ladesäulen, die auf 400 Volt setzen.

„Normalerweise verfügen 800-Volt-Autos, wie die von Hyundai oder Kia, für solch seltene Fälle über einen sogenannten DC-DC-Wandler. Dieser kann den Gleichstrom von älteren 400-Volt-CCS-Säulen auf 800 Volt hochtransformieren, sodass auch an solchen Säulen geladen werden kann“, erklärt Auto Motor und Sport. Porsche und Audi gehen einen anderen Weg und teilen mit ihrer E-Plattform PPE das 800-Volt-Batteriesystem in zwei „400-Volt-Hälften“ auf, sodass das Laden an 400-Volt-Säulen funktioniert.

Der Mercedes CLA bietet auf den Märkten, in denen mittlerweile eine dichte 800-Volt-Ladeinfrastruktur existiert, keine entsprechende Lösung. An einer 400-Volt-CCS-Schnellladesäule – die in der Regel höchstens 50 kW Ladeleistung bietet – bekommt das Elektroauto somit keinen Strom. Mercedes teilt im Fahrzeug-Konfigurator mit: „Der Schnell-Ladevorgang ist ausschließlich an 800-Volt-Stationen möglich.“ Ein DC/DC-Wandler ist Auto Motor und Sport zufolge zwar im Fahrzeug vorhanden, dieser dient aber nur dazu, aus den 800 Volt der Batterie 12 Volt für Bordverbraucher wie Licht, Multimedia oder Sitzheizung bereitzustellen.

400-Volt-Schnelllader sind in Deutschland selten

Langsameres Nachfüllen von Wechselstrom (AC) über das fahrzeugeigene AC-Bordladegerät an der heimischen Wallbox, städtischen 22-kW-Anschlüssen oder über die reguläre Schuko-Dose wird davon nicht beeinflusst. Die DC-Schnelllade-Beeinträchtigung sollte für die meisten Kunden in Deutschland kein Problem darstellen, da es hier genug passende Stromtankstellen gibt.

In Deutschland finden sich laut der Bundesnetzagentur rund 35.000 Schnellladepunkte, nur 13 Prozent davon entfallen auf die schwächeren 400-Volt-Lader. In einigen Ländern wie Holland oder Österreich sei die Quote noch viel geringer, schreibt Auto Motor und Sport. Zudem bezieht die Navigation im CLA nur die 800-Volt-Ladepunkte bei der aktiven Routenführung in die Routenplanung ein. Damit fallen allerdings aktuell noch zahlreiche ältere Schnelllader des weitverbreiteten, heute markenoffenen Tesla-Supercharger-Netzes weg.

Gegenüber Autocar sagte ein Mercedes-Sprecher, dass „der Anteil der 800-Volt-Gleichstrom-Schnellladestationen im gesamten Ladenetz ständig zunimmt“. Die CLA-Fahrer würden über das Navigationssystem nur zu einer kompatiblen Ladestation geleitet. Die Aktualisierung der verfügbaren und kompatiblen Ladestationen funktioniere „fast in Echtzeit“.

Etwa in Norwegen, wo die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge viel früher als in anderen Ländern aufgebaut wurde, gibt es noch viele 400-Volt-Ladegeräte. Deshalb wird dort der neue CLA Berichten zufolge auch mit einem DC-to-DC-Booster ausgestattet, um alle gängigen Schnelllader zu unterstützen. Ob das bei in anderen europäischen Ländern angebotenen Modellen der Fall sein wird – serienmäßig oder optional -, ist offen.